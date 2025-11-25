Libero
Black Friday, super promo sul kit mouse e tastiera wireless Logitech

Scontato del 39% per il Black Friday questo kit Logitech: tastiera e mouse sottile e silenzioso, wireless 2.4 GHz con lunga autonomia e layout italiano

Black Friday, super promo sul kit mouse e tastiera wireless Logitech Amazon

Caccia all’affare su Amazon per il Logitech MK470, la combo tastiera e mouse pensata per chi vuole una postazione ordinata e confortevole. Oggi è proposto con uno sconto del 39%, un’occasione concreta per migliorare l’ergonomia della scrivania risparmiando. Se vuoi approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta.

Il kit spicca per design sottile e moderno che occupa poco spazio, una digitazione silenziosa e reattiva, e una connessione wireless stabile che rende l’esperienza d’uso pratica e senza intoppi. L’ergonomia è curata sia sulla tastiera sia sul mouse, per un utilizzo prolungato più confortevole, mentre il rapporto qualità/prezzo è particolarmente centrato in questa promo.

Logitech MK470

Logitech MK470

37,89 €61,99 € -24,10 € (39%)

Logitech MK470: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Logitech MK470 è disponibile a 37,89€ con uno sconto del 39%. Grazie alla promozione, il risparmio è di oltre 24 euro rispetto al prezzo di riferimento. Un taglio di prezzo che rende la combo estremamente interessante per chi desidera un setup elegante e funzionale senza spendere troppo.

La promo è attiva direttamente su Amazon e non richiede passaggi complicati: basta aggiungerlo al carrello per ottenere l’offerta. Considerando il prezzo attuale e la natura completa del kit, è una proposta dal valore concreto per ufficio e smart working.

Logitech MK470: le caratteristiche tecniche

La tastiera del Logitech MK470 adotta tasti a forbice a profilo ribassato per una digitazione fluida e confortevole, con layout Italiano QWERTY, tastierino numerico e 12 tasti di scelta rapida per accelerare le attività di tutti i giorni. Il design sottile e compatto mantiene la scrivania in ordine senza rinunciare alla completezza.

Il funzionamento è silenzioso: tastiera e mouse riducono il rumore fino al 90% (test di laboratorio), così puoi lavorare senza disturbare chi ti sta vicino. Il mouse arrotondato è adatto a entrambe le mani e, grazie al profilo sottile, è semplice da portare anche in borsa.

La connessione è wireless 2.4 GHz con ricevitore USB plug-and-play e raggio d’azione fino a 10 metri, per un setup rapido e stabile. L’autonomia è uno dei punti forti: fino a 18 mesi per il mouse e fino a 36 mesi per la tastiera, con batterie AAA incluse e modalità di sospensione intelligente per il risparmio energetico.

Compatibile con Windows 10/8/7 e PC/Surface, questo kit è una soluzione pratica per chi cerca ordine, silenziosità e affidabilità nella quotidianità lavorativa o nello studio.

