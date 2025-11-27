Libero
Black Friday, sconto super del 36% su friggitrice ad aria Philips

Friggitrice ad aria Philips serie 2000 in sconto del 36% col Black Friday: non perdere questo alleato per la cucina sana a prezzo stracciato

Black Friday, sconto super del 36% su friggitrice ad aria Philips Amazon

L’offerta giusta per chi vuole cucinare in modo pratico e con meno grassi aggiunti: su Amazon la Philips Airfryer Serie 2000 è proposta con un sconto del 36%. Per approfittarne subito, ecco il link diretto.

L’esperienza d’uso convince chi la ha già provata: costruzione curata, comandi intuitivi e cottura uniforme che rende gli alimenti croccanti fuori e succosi dentro. Scalda rapidamente, è silenziosa e si pulisce con facilità, risultando comoda nella vita di tutti i giorni.

Compatta ma capiente, si adatta bene a ricette e snack, con una gestione semplice del cestello e un display chiaro. La combinazione di rapidità e praticità la rende un alleato affidabile per piatti dalla croccante doratura usando meno olio, e aiutando a ridurre tempi di cottura.

È iniziato il Black Friday su Amazon: scopri tutte le offerte e gli sconti su tecnologia, casa, sport e molto altro.

Philips Airfryer Serie 2000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, la Philips Airfryer Serie 2000 è in offerta a 69,99€ con sconto del 36%.

Considerando la riduzione percentuale, il risparmio è di circa 39€, un taglio importante che rende questa airfryer particolarmente conveniente per chi vuole passare a una cottura più leggera senza rinunciare a croccantezza e velocità.

È un’ottima occasione per portarsi a casa un modello curato e immediato da usare, ideale per semplificare i pasti quotidiani e variare menù con tempi più brevi rispetto al forno tradizionale.

Philips Airfryer Serie 2000: le caratteristiche tecniche

Questa friggitrice ad aria offre una capacità da 6,2 L e sfrutta la Tecnologia RapidAir (design a stella marina) per avvolgere i cibi con un flusso d’aria calda che favorisce una doratura uniforme: croccante fuori e tenera dentro, con fino al 90% di grassi in meno.

La finestra di cottura permette di controllare a vista le pietanze senza interrompere il processo.

Il touchscreen è chiaro e reattivo, con 9 programmi preimpostati (snack surgelati, patatine fresche, carne, pesce, pollo, torta, verdure grigliate e mantenimento in caldo) e ben 13 modalità di cottura per friggere, arrostire, grigliare, cuocere al forno, saltare, rosolare, tostare, cucinare da congelato, one-pot, scongelare, disidratare, riscaldare e mantenere caldo.

Con l’app HomeID trovi ricette curate, anche vegetariane e vegane, per ispirarti ogni giorno. La pulizia è semplice grazie al cestello antiaderente.

Dal punto di vista tecnico, abbiamo 1700 W di potenza a 220 V, materiali in metallo e plastica, dimensioni di 40,4 x 30,9 x 30,8 cm e peso di 5,35 kg. Una soluzione compatta e solida che ottimizza spazio e prestazioni in cucina.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

