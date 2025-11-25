Black Friday, scende a metà prezzo il forno elettrico De’Longhi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi un forno elettrico compatto ma capace, l’occasione è ghiotta: il De’Longhi EO14902.W Sfornatutto è in promo con un sconto del 48%. Un modello apprezzato per la cura dei materiali, la rapidità nel raggiungere la temperatura e la cottura uniforme, merito della funzione ventilata e della luce interna che aiuta a controllare ogni ricetta. L’insieme di dettagli come la porta a doppio strato e i comandi precisi ne esalta la praticità quotidiana. Scopri l’offerta su Amazon e approfittane finché dura.

Al netto delle dimensioni compatte, è un alleato versatile per la cucina di tutti i giorni, con un interno facile da pulire e una gestione intuitiva. Nota di pratica: serve lasciare spazio frontale per l’apertura completa dello sportello, caratteristica tipica dei fornetti da piano.

De’Longhi EO14902.W Sfornatutto

De’Longhi EO14902.W Sfornatutto: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta il prezzo a 103,90€, con un -48% sul listino: il risparmio è di circa 96 euro. Una proposta molto interessante per chi vuole un fornetto da banco di marca affidabile, adatto a ricette rapide e complete senza occupare troppo spazio.

Il link diretto all’offerta è qui: vai all’Amazon Box per verificare disponibilità e condizioni di acquisto aggiornate.

De’Longhi EO14902.W Sfornatutto: le caratteristiche tecniche

Con una capacità di 14 litri, questo De’Longhi offre 5 funzioni di cottura: ventilata, tradizionale, grill, scongelamento e mantenimento in caldo. Il termostato regolabile 100–220°C consente di calibrare la temperatura in base alla ricetta, mentre la luce interna facilita il controllo dei cibi senza aprire lo sportello.

La gestione quotidiana è semplice grazie all’interno antiaderente e al pannello con tre manopole intuitive. Non mancano il Timer, lo spegnimento automatico con avviso acustico e la porta a doppio strato che aiuta a trattenere il calore. In dotazione trovi 2 griglie cromate, vassoio raccogli briciole e leccarda, così da essere operativo fin da subito.

Le dimensioni sono contenute (circa 41 × 52 × 25 cm) e il peso è di 8,24 kg: un compromesso riuscito tra compattezza e stabilità. L’insieme di funzioni, accessori e finiture rende lo Sfornatutto un fornetto versatile per pizze, secondi e contorni, con una cottura rapida e omogenea soprattutto in modalità ventilata.

