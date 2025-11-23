Black Friday 2025 PlayStation Store: ecco le migliori offerte PS4 e PS5

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

La promozione Black Friday sul PlayStation Store è ufficialmente arrivata: scopri i titoli migliori in sconto, i bundle da afferrare e dove conviene puntare per PS4 e PS5.

Quando parte e cosa offre la promo

La promozione Black Friday 2025 sul PlayStation Store è ufficiale: il blog PlayStation annuncia che “centinaia di giochi digitali PS4 e PS5” saranno scontati fino al 75 % a partire dal 21 novembre.

Oltre ai giochi, la campagna include anche console, accessori e abbonamenti: ad esempio bundle PS5 fortemente scontati, sconti su PlayStation Plus e sullo store degli accessori.

Le migliori offerte giochi da segnalare

La selezione di sconti di questo Black Friday è particolarmente ricca e variegata, e risulta evidente che Sony abbia voluto puntare non solo sui grandi blockbuster del momento, ma anche su quei titoli che molti giocatori hanno tenuto d’occhio per mesi in attesa del prezzo giusto. Scorrendo la lista pubblicata dal PlayStation Store, si nota come i tagli di prezzo permettano finalmente di recuperare giochi recenti ma già molto discussi, insieme a produzioni più accessibili perfette per ampliare la propria libreria.

Tra le offerte più convincenti spicca Death Stranding 2: On the Beach, che torna in promozione con un taglio di prezzo significativo nonostante sia uno dei giochi PS5 più chiacchierati dell’anno: una scelta che rende molto più semplice avvicinarsi all’opera di Hideo Kojima senza spendere troppo. Ottimo anche lo sconto applicato ad Assassin’s Creed Shadows, capitolo recente della saga Ubisoft che scende a una cifra finalmente più abbordabile per chi aveva preferito aspettare.

Un altro titolo molto interessante è EA Sports FC 26, proposto con un taglio netto che lo porta a metà prezzo: perfetto per chi vuole passare alla nuova stagione calcistica senza investire troppo. A completare il quadro troviamo poi decine di giochi PS4 e PS5 che in passato avevano ricevuto ottime recensioni ma erano rimasti fuori budget per molti giocatori; ora, invece, grazie agli sconti fino al 75%, diventano occasioni ideali per recuperare gemme mancate o semplicemente aggiornare la propria collezione digitale.

Console, bundle e accessori: dove si punta

Oltre ai giochi, la campagna Black Friday include bundle console e accessori con sconti molto rilevanti.

Ad esempio, Sony ha annunciato che la PS5 console digitale da 825 GB sarà disponibile per circa 399,99 US$, e la versione 1TB a 449,99 US$, a partire dal 21 novembre.

Anche accessori come il PlayStation VR2, controller DualSense, auricolari e cuffie entrano nella promozione con sconti fino a 100 US$ o corrispondenti nelle altre valute. Se hai una PS4 o stai pianificando l’upgrade a PS5, questi bundle rappresentano un’occasione da considerare seriamente.