Black Friday, ora sotto i 100€ il monitor con altoparlanti integrati

Se cerchi un monitor affidabile e dal rapporto qualità/prezzo davvero convincente, l’MSI PRO MP273A è oggi protagonista di un’offerta da cogliere al volo: -44% su Amazon.

Parliamo di un 27 pollici capace di offrire immagini nitide e una fluidità che si apprezza subito nella produttività e nell’intrattenimento. Le connessioni sono complete per la fascia, gli altoparlanti integrati tornano utili per call e video e la struttura risulta stabile sulla scrivania.

Un prodotto che punta alla concretezza, ideale per chi desidera un’esperienza scorrevole e senza fronzoli.

Vuoi dare un’occhiata subito alla promo? Scopri l’offerta su Amazon e approfitta dello sconto attivo.

MSI PRO MP273A: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il MSI PRO MP273A è proposto a 79,00€ con uno sconto del 44%. Tradotto in cifre, significa un risparmio di circa 62€ rispetto al prezzo di partenza.

Un taglio che rende il prodotto particolarmente competitivo nella fascia dei monitor 27" FHD pensati per lavoro, studio e intrattenimento leggero.

MSI PRO MP273A: le caratteristiche tecniche

Il cuore del MSI PRO MP273A è un pannello IPS FHD da 27" (1920×1080) con ampio angolo di visione a 178°. La frequenza fino a 100 Hz con 1 ms MPRT / 4 ms GTG rende l’esperienza più fluida nella navigazione, nella produttività e nel gaming leggero.

La resa cromatica è curata: copertura sRGB 106%, profondità 8 bit (6 bit + FRC), 16,7 milioni di colori, luminosità 300 nit e contrasto 1000:1. Con l’app MSI Display Kit puoi ottimizzare colori e impostazioni in base alle tue esigenze.

Attenzione al comfort visivo con certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, Less Blue Light PRO, tecnologia anti‑sfarfallio e trattamento antiriflesso: soluzioni pensate per ridurre l’affaticamento negli usi prolungati.

Non mancano altoparlanti integrati da 3W, pratici per call e contenuti multimediali.

La connettività è completa: HDMI 1.4b (1920×1080/100Hz, con HDMI‑CEC per console), DisplayPort 1.2a (1920×1080/100Hz) e D‑Sub (VGA, 1920×1080/60Hz), oltre a AMD FreeSync per ridurre tearing e stuttering.

La base è inclinabile e lo standard VESA 75×75 consente montaggi a parete o su braccio; presenti anche lock Kensington e porta Line‑in. In sintesi, un 27" concreto e ben accessoriato, superiore alla media della sua fascia per fluidità e attenzione al benessere visivo.

