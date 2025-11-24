Libero
OFFERTE

Black Friday, ora sotto i 100€ il monitor con altoparlanti integrati

Monitor da 27'' della MSI, con refresh a 100 Hz, filtri Eye Comfort e altoparlanti integrati: oggi sotto i 100€ grazie allo sconto per il Black Friday

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Black Friday, ora sotto i 100€ il monitor con altoparlanti integrati Amazon

Se cerchi un monitor affidabile e dal rapporto qualità/prezzo davvero convincente, l’MSI PRO MP273A è oggi protagonista di un’offerta da cogliere al volo: -44% su Amazon.

Parliamo di un 27 pollici capace di offrire immagini nitide e una fluidità che si apprezza subito nella produttività e nell’intrattenimento. Le connessioni sono complete per la fascia, gli altoparlanti integrati tornano utili per call e video e la struttura risulta stabile sulla scrivania.

Un prodotto che punta alla concretezza, ideale per chi desidera un’esperienza scorrevole e senza fronzoli.

Vuoi dare un’occhiata subito alla promo? Scopri l’offerta su Amazon e approfitta dello sconto attivo.

È iniziato il Black Friday su Amazon: scopri tutte le offerte e gli sconti su tecnologia, casa, sport e molto altro.

MSI PRO MP273A

MSI PRO MP273A

79,00 €139,99 € -60,99 € (44%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

MSI PRO MP273A: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il MSI PRO MP273A è proposto a 79,00€ con uno sconto del 44%. Tradotto in cifre, significa un risparmio di circa 62€ rispetto al prezzo di partenza.

Un taglio che rende il prodotto particolarmente competitivo nella fascia dei monitor 27" FHD pensati per lavoro, studio e intrattenimento leggero.

MSI PRO MP273A

MSI PRO MP273A

79,00 €139,99 € -60,99 € (44%)

MSI PRO MP273A: le caratteristiche tecniche

Il cuore del MSI PRO MP273A è un pannello IPS FHD da 27" (1920×1080) con ampio angolo di visione a 178°. La frequenza fino a 100 Hz con 1 ms MPRT / 4 ms GTG rende l’esperienza più fluida nella navigazione, nella produttività e nel gaming leggero.

La resa cromatica è curata: copertura sRGB 106%, profondità 8 bit (6 bit + FRC), 16,7 milioni di colori, luminosità 300 nit e contrasto 1000:1. Con l’app MSI Display Kit puoi ottimizzare colori e impostazioni in base alle tue esigenze.

Attenzione al comfort visivo con certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, Less Blue Light PRO, tecnologia anti‑sfarfallio e trattamento antiriflesso: soluzioni pensate per ridurre l’affaticamento negli usi prolungati.

Non mancano altoparlanti integrati da 3W, pratici per call e contenuti multimediali.

La connettività è completa: HDMI 1.4b (1920×1080/100Hz, con HDMI‑CEC per console), DisplayPort 1.2a (1920×1080/100Hz) e D‑Sub (VGA, 1920×1080/60Hz), oltre a AMD FreeSync per ridurre tearing e stuttering.

La base è inclinabile e lo standard VESA 75×75 consente montaggi a parete o su braccio; presenti anche lock Kensington e porta Line‑in. In sintesi, un 27" concreto e ben accessoriato, superiore alla media della sua fascia per fluidità e attenzione al benessere visivo.

MSI PRO MP273A

MSI PRO MP273A

79,00 €139,99 € -60,99 € (44%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963