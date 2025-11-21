Black Friday, prodotti Amazon a prezzi stracciati: sconti fino al 60%

Amazon

Tra i prodotti in offerta per il Black Friday non potevano di certo mancare quelli a marchio Amazon. Sul sito di e-commerce puoi fare grandissimi affari per alcuni dei dispositivi più amati e venduti, come ad esempio i Fire TV Stick, le chiavette di Amazon che puoi utilizzare per rendere più intelligente il tuo televisore, oppure le telecamere di sicurezza Blink.

Gli sconti sono elevati e superano anche il 50%, come ad esempio per i televisori Fire TV, oppure per gli smart speaker Echo. Per i prodotti per la smart home sono disponibili anche bundle molto interessanti con cui fare un doppio affare: risparmi il doppio e rendi la tua abitazione più intelligente. In questa guida all’acquisto trovi tutti i migliori prodotti a marchio Amazon che trovi in offerta.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Fire TV Stick

Partiamo con uno dei prodotti più amati dagli utenti: le Fire TV Stick. Le chiavette multimediali di Amazon sono in offerta al Black Friday di Amazon e al prezzo più basso di sempre. Le offerte riguardano tutti e cinque i modelli disponibili sul mercato: il Fire TV Stick HD, il Fire TV Stick 4K Select (modello da pochissimo uscito sul mercato e anche il più recente), il Fire TV Stick 4K, il Fire TV Stick 4K Max e il Fire TV Cube (non una vera chiavetta multimediale, ma un lettore multimediale per lo streaming). Questi dispositivi di Amazon sono uno degli strumenti più semplici per rendere ancora più intelligente il tuo televisore: permettono di aggiungere funzionalità e di accedere a nuove piattaforme di streaming.

La promo per il Black Friday è molto interessante e permette di pagare i Fire TV Stick veramente poco. Ecco una tabella riassuntiva con prezzo e sconto.

Fire TV Stick HD : 26,99 euro (sconto del 40%)

: 26,99 euro (sconto del 40%) Fire TV Stick 4K Select : 29,99 euro (sconto de 45%)

: 29,99 euro (sconto de 45%) Fire TV Stick 4K : 33,99 euro (sconto del 51%)

: 33,99 euro (sconto del 51%) Fire TV Stick 4K Max : 46,99 euro (sconto del 41%)

: 46,99 euro (sconto del 41%) Fire TV Cube: 109,99 euro (sconto del 31%)

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K Select

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Cube

Amazon Fire TV

Oltre alle chiavette per il televisore, troviamo in offerta anche i Fire TV di Amazon. Da oramai alcuni mesi sul sito di e-commerce sono apparsi anche gli smart TV prodotti dall’azienda di Seattle e sono disponibili in promo al minimo storico grazie alle promo del Black Friday. Le offerte riguardano tre diversi modelli che si differenziano per caratteristiche, dimensioni e valore dello sconto.

Ad esempio, troviamo il Fire TV Serie 2 da 32 pollici in offerta a un prezzo di soli 129,99 euro grazie allo sconto del 50% su quello di listino. E puoi anche pagarlo in 5 rate da 30 euro al mese a tasso zero. Smart TV dalle dimensioni compatte, perfetto per la cucina o per la camera. Sempre in offerta trovi anche la versione da 40 pollici: sconto del 37% e risparmi 130 euro.

Amazon Fire TV Serie 2 32 pollici

Amazon Fire TV Serie 2 40 pollici

Si sale un po’ con il prezzo ma anche con la qualità con il Fire TV Serie 4. Dotato di uno schermo 4K sia nella dimensione da 43, 50 e 55 pollici, lo smart TV assicura immagini definite e anche una grande facilità di utilizzo. Supporta tutte le principali piattaforme di streaming e nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata. In offerta trovi tutte e tre le dimensioni con sconti che superano il 50%.

Amazon Fire TV Serie 4 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 55 pollici

Infine, l’ultimo modello disponibile in Italia è il Fire TV Serie Omni QLED con Dolby Vision IQ e schermo in 4K. In offerta troviamo la versione da 43 pollici e da 50 pollici, entrambe con uno sconto che supera il 50%. A disposizione sempre la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Lo schermo di questo TV è veramente straordinario grazie alla tecnologia Quantum Dot che assicura immagini con colori che risaltano all’occhio.

Amazon Fire TV Serie Omni QLED 43 pollici

Amazon Fire TV Serie Omni QLED 50 pollici

Amazon Fire TV Serie Omni QLED 55 pollici

Smart Speaker Echo

Tra i prodotti più acquistati in eventi come il Black Friday ci sono sempre gli smart speaker di Amazon. Con la sua gamma di prodotti Echo, Amazon ha monopolizzato il mercato degli smart speaker e ha reso più intelligenti le abitazioni degli italiani. Questi piccoli dispositivi tech integrano Alexa e permettono di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa. Per il Black Friday troviamo in offerta diversi modelli: dal più piccolo Echo Pop fino al nuovo Echo Dot Max, ultima creazione di casa Amazon.

A partire dall’Echo Pop, lo smart speaker di piccole dimensioni, ma con una cassa molto potente, che trovi su Amazon a un prezzo di 24,99 euro con uno sconto del 55%. Costa poco, ma è veramente utile e ti permette di controllare i dispositivi smart presenti in casa, oppure di ascoltare le tue playlist preferite. Così come è utile l’Amazon Echo Dot disponibile in offerta a un prezzo di 29,99 euro (sconto del 54%). Per tutti questi Amazon Echo sono disponibili anche dei bundle che comprendono una lampadina intelligente, oppure una presa smart.

Echo Pop

Echo Dot

Se oltre a parlare con Alexa, vuoi anche interagire fisicamente con le funzionalità dello smart speaker, allora l’Echo Show 8 è quello che fa per te. Lo sconto del 41% ti fa risparmiare decine di euro e fai un ottimo affare. Se hai poco spazio, c’è in offerta anche l’Echo Show 5 con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 60 euro. Funzionali e facili da configurare.

Echo Show 5

Echo Show 8

Infine, torna in offerta anche l’Amazon Echo Spot, la sveglia intelligente uscita sul mercato da pochi mesi e che troviamo in promo con uno sconto del 47%. La paghi 49,99 euro e acquisti una sveglia smart da poggiare sul comodino e che ti aiuta a iniziare nel migliore dei modi la giornata.

Echo Spot

Per la prima volta c’è in offerta anche l’Amazon Echo Dot Max. Si tratta della nuova soluzione lanciata sul mercato per rendere la tua abitazione più intelligente e funzionale. Dotato di un audio avvolgente, è come avere in cassa una cassa Bluetooth top di gamma. Non manca l’integrazione con Alexa per gestire tutti i dispositivi intelligenti.

Echo Dot Max

Telecamere Blink

Per rendere la propria abitazione più sicura non bisogna spendere cifre elevatissime, ma basta conoscere le giuste offerte. Come quelle disponibili da oggi su Amazon per i prodotti Blink, azienda specializzata in telecamere per l’interno e l’esterno e in campanelli smart.

Per chi vuole spendere pochissimo, troviamo in promo la Blink Mini 2, telecamera compatta che puoi posizionare all’interno della tua abitazione e che troviamo con uno sconto del 39% a poco più di 15 euro. Per una migliore qualità delle immagini, c’è in offerta anche la nuova Blink Mini 2K+: lo sconto del 40% fa scendere il prezzo a soli 26 euro.

Per la sicurezza dell’esterno, invece, c’è in offerta la videocamera di sicurezza Blink Outdoor 4 con uno sconto del 55% e la paghi 35 euro. Facile da montare, impermeabile e con visione notturna. Infine, trovi in offerta anche il videocitofono Blink facile da montare e che puoi controllare con l’app dello smartphone. Con lo sconto del 45% lo paghi praticamente la metà.

Blink Outdoor

Blink Mini 2

Blink Mini 2K

Blink Mini Pan-Tilt Camera

Blink videocitofono

Blink Mini + Blink Outdoor

Blink Mini + 2 Blink Outdoor

Blink Video Doorbell + Blink Outdoor

Blink Video Doorbell + 2 Blink Outdoor

Prodotti Ring

Ring è un’altra azienda di proprietà di Amazon esperta in soluzioni per la sicurezza domestica. Oltre alle classiche telecamere, l’azienda produce anche allarmi smart che si compongono di vari elementi in base alle dimensioni dell’abitazione. E proprio gli allarmi sono uno dei prodotti più interessanti tra quelli in offerta in questo evento primaverile. Gli sconti arrivano fino al 60% e permettono di risparmiare centinaia di euro. Ottima anche l’offerta per il nuovo Ring Intercom, il dispositivo che che si collega al tuo videocitofono e lo rende smart. Tutte le offerte sono raccolte qui in basso.

Kit Alarm – S

Telecamera Ring per l’interno

Telecamera Ring

Telecamera Ring per l’esterno

Videocitofono Ring

Ring Intercom

Kindle

Il Black Friday di Amazon è anche l’evento per gli amanti della lettura. Tra i tanti dispositivi in offerta, infatti, troviamo anche i Kindle, i lettori di e-book di Amazon tra i più acquistati in questo settore. Amazon ha anche da poco rinnovato l’intera gamma di Kindle e li troviamo anche già in offerta.

Come ad esempio, il nuovo Kindle "basic" disponibile in offerta con uno sconto che te lo fa pagare meno di 90 euro. Ottima, invece, l’offerta per il Kondle Colorsoft, la prima versione dell’e-reader di Amazon con schermo a colori. Con lo sconto del 33% approfitti del minimo storico e fai un super affare. Infine, c’è in offerta anche il nuovo Kindle Scribe, il lettore di e-book con penna digitale che lo trasforma in un taccuino digitale. Per questo prodotto lo sconto è del 28% e risparmi 120 euro su quello di listino.

Kindle

Kindle Colorsoft

Kindle Scribe

Amazon Smart Air Quality Monitor

Vuoi monitorare la qualità dell’aria della tua abitazione? Per il Black Friday trovi l’Amazon Smart Air Quality Monitor in promo con uno sconto del 44% e lo paghi quasi la metà. Monitora costantemente i cinque valori più importanti: il particolato (PM 2.5), i composti organici volatili (VOC), il monossido di carbonio (CO), lumidità e la temperatura. Ottieni un’indicazione attuale della qualità dell’aria grazie alla spia LED colorata e controlla in ogni momento i valori di facile comprensione, nell’app Alexa. Se nota qualche valore troppo basso, ti avvisa in tempo reale con una notifica sullo smartphone.

Amazon Echo Auto

Servizi Amazon

Amazon non è solo prodotti, ma anche piattaforme con servizi molto utili nella vita di tutti i giorni. Piattaforme oramai sempre più utilizzate e che soprattutto in eventi del genere diventano molto convenienti. Anche per il Black Friday troviamo in promo alcune dei servizi più amati e desiderati dagli utenti.

Amazon Music Unlimited torna in offerta con un periodo di prova gratuito di ben tre mesi. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento quando vuoi. Con la versione Unlimited puoi riprodurre senza nessuna pubblicità tutti i tuoi brani preferiti, creare le playlist con le canzoni e gli album del momento, avere skip illimitati dall’app dello smartphone e ascoltare i brani anche in modalità offline. Inoltre, hai accesso ai podcast più popolari senza avere la pubblicità.

ABBONATI TRE MESI GRATIS

Un’altra offerta molto speciale riguarda Kindle Unlimited. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratuitamente per due mesi a Kindle Unlimited, la piattaforma di Amazon dedicata ai libri. Hai accesso illimitato a milioni di libri e riviste in tutte le lingue del mondo. Puoi leggere sia sul tuo Kindle o tramite l’app dello smartphone. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

ABBONATI GRATIS PER DUE MESI

Infine, torna in promo anche Audible, servizio premium di Amazon dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Puoi scegliere tra oltre 70.000 titoli e ascoltarli quando vuoi e da qualsiasi dispositivo. Solo per la Festa delle Offerte di Primavera puoi abbonarti ad Audible a un prezzo speciale: tre mesi di abbonamento a soli 0,99 euro. Puoi disattivare l’abbonamento in ogni momento e non hai nessun obbligo di rinnovo. Approfittane subito e ascolta tutti i tuoi libri preferiti.

ABBONATI TRE MESI A 0,99 EURO