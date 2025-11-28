Amazon Black Friday, iPhone e smartphone con sconti all'80%: compra subito

georgeclerk/iStock

La settimana del Black Friday è cominciata su Amazon da oramai un po’ di giorni, ma il "vero" Black Friday è oggi, venerdì 28 novembre. E per l’occasione sul sito di e-commerce troviamo nuove promo e cali di prezzo improvvisi che ti permettono di risparmiare ulteriormente su tantissimi prodotti differenti. E tra questi non mancano i dispositivi tech, dagli smartphone agli smartwatch fino ad arrivare agli elettrodomestici. Ad esempio, c’è l’iPhone 16e al minimo storico con uno sconto di ben 200 euro. Ottima anche l’offerta per il robot aspirapolvere Ecovacs che trovi con uno sconto del 53% al prezzo più basso di sempre.

Nella lista qui in basso trovi alcune delle migliori promo disponibili oggi su Amazon e ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Ti consigliamo anche di iscriverti gratuitamente al nostro canale Telegram (clicca qui): oggi troverai una diretta minuto per minuto con tutte le offerte lampo. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Amazon, le migliori offerte del 28 novembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Continua a calare il prezzo dell’ iPhone 17 Pro . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto Black Friday che ti fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’iPhone 17 Pro è uno dei migliori telefoni che trovi oggi sul mercato. Dotato delle migliori componenti del momento, ha una scheda tecnica che si basa su un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni lampo, un sistema di fotocamere posteriore Pro, la nuova fotocamera Center Stage frontale e una batteria a lunghissima durata.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Occasione lampo imperdibile. Solo per oggi trovi questo paio di cuffie Bluetooth lowcost in promo con uno sconto dell’86% che fa scendere il prezzo a soli 10 euro. Cuffie economiche che assicura una buona qualità del suono e che puoi collegare con qualsiasi smartphone. Cancellazione del rumore, impermeabili e con un’autonomia fino a 60 ore utilizzando la custodia di ricarica. Comode da indossare anche per diverse ore.

Prodotto Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. Solo per il Black Friday di Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Plus in offerta con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro . Per questo modello si tratta del prezzo più basso di sempre e devi approfittarne subito. Questo modello è perfetto per chi ha uno smart TV con risoluzione 4K e vuole un’ esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Tra le migliori offerte per gli smartwatch troviamo il Google Pixel Watch 3. Da oggi lo smartphone dell’azienda di Mountain View è disponibile in promo con uno sconto del 45% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un orologio pensato per la vita di tutti i giorni e che ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali. Ti aiuta anche nel monitoraggio delle attività sportive grazie al supporto delle app di Google. Compatto, comodo da indossare per tutta la giornata.

Smart TV

PC portatile

PC portatile lowcost. Offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi questo PC portatile con uno sconto del 75% che fa crollare il prezzo e risparmi quasi 1000 euro su quello di listino. Oltre a essere il minimo storico è anche una delle migliori promo di tutto il web. La scheda tecnica del notebook è molto interessante: schermo da 16 pollici, 12 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Perfetto per lo studio e il lavoro.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4.Continua a calare il prezzo delle AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma do Apple. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 34% e risparmi 50 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Cuffie che assicurano una qualità audio elevatissima anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con gli smartphone Apple.

Console

PlayStation 5 Digital Edition. Il prodotto più venduto su Amazon nella categoria videogame. Parliamo della PlayStation 5 Digital Edition che trovi su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Una promo speciale in vista del Natale che non puoi farti sfuggire. Questo modello non è dotato del lettore Blu-Ray, ma ha un SSD molto capiente per installare tutti i videogame che vuoi. Inoltre nella confezione è presente anche il controller ufficiale.

Elettrodomestici

