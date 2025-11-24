Black Friday, extra sconto più coupon per questo smartwatch da uomo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Smartwatch robusto e leggero con chiamate BT, 110+ sport, IP68 e autonomia fino a 7 giorni. Grande sconto e coupon aggiuntivo per un acquisto smart.

Caccia all’affare per chi cerca uno smartwatch completo e dal look deciso: su Amazon è proposto con uno sconto del 67%. Il design è moderno e robusto ma sorprendentemente leggero, lo schermo è brillante e reattivo anche all’aperto e l’interfaccia scorre fluida, così da passare rapidamente tra funzioni e app. Spiccano la comodità delle chiamate dal polso e delle notifiche direttamente sull’orologio, insieme a un’autonomia che copre più giorni di utilizzo. Per chi alterna lavoro, palestra e tempo libero, è una soluzione pratica e polivalente. Scopri l’offerta su Amazon.

Oltre alle funzioni di salute e fitness, è possibile controllare la musica e scattare foto da remoto: una versatilità che lo rende un compagno affidabile nella quotidianità. L’ampio display e i quadranti personalizzabili aiutano a modellarlo sul proprio stile.

Smartwatch da uomo della Cillso

Smartwatch Uomo Militare: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo scende a 29,99€ grazie a uno sconto del 67%: significa un risparmio di circa 61 euro rispetto al prezzo di listino stimato. In aggiunta, sulla pagina è presente un coupon del 20% che può ridurre ulteriormente la spesa. Un’occasione notevole per portarsi a casa uno smartwatch ricco di funzionalità a un costo davvero contenuto.

Smartwatch Uomo Militare: le caratteristiche tecniche

La dotazione è ampia: supporta chiamate Bluetooth e notifiche da app come WhatsApp e Facebook, così da gestire le comunicazioni senza estrarre lo smartphone. Il display TFT-LCD da 1,39" è ampio e resistente ai graffi, con luminosità regolabile su 4 livelli e centinaia di quadranti personalizzabili tramite l’app Gloryfit.

Per la salute, monitora tutto il giorno parametri come la frequenza cardiaca e tiene traccia del sonno. Sul fronte sport, offre 110+ modalità di allenamento con rilevazione di passi, distanza, calorie e tempo, il tutto con certificazione di resistenza all’acqua IP68, ideale per la vita quotidiana.

La batteria garantisce fino a 7 giorni di utilizzo e fino a 30 giorni in standby, con ricarica in circa 1,5 ore. Non mancano funzioni utili come sveglia, cronometro, timer, trova telefono e controllo fotocamera. È compatibile con Android 5.0 e iOS 9.0 (o successivi) tramite Bluetooth, e include in confezione cavo di ricarica magnetico e manuale in italiano.

