Black Friday, crolla il prezzo della videocamera 2K per la sicurezza

Tapo C410 in sconto 44% per il Black Friday: videocamera 2K senza fili, visione notturna a colori e autonomia fino a 180 giorni

Pubblicato:

Cerchi una soluzione affidabile per la sorveglianza domestica senza cablaggi? Tapo C410 oggi è al centro di un’ottima offerta su Amazon con sconto del 44%. Puoi approfittarne subito a questo link diretto. L’installazione è semplice e guidata dall’app, le immagini risultano nitide e la resa al buio è convincente grazie ai faretti integrati. In molti ne apprezzano il rapporto qualità/prezzo e la praticità d’uso in casa o in giardino, anche per tenere d’occhio gli animali quando sei fuori.

Il profilo completamente senza fili e l’utilizzo via smartphone la rendono una scelta accessibile e immediata per chi vuole incrementare la sicurezza in pochi minuti. L’autonomia è consistente e la gestione degli avvisi è personalizzabile: una proposta che punta alla semplicità senza rinunciare alle funzioni smart.

È iniziato il Black Friday su Amazon: scopri tutte le offerte e gli sconti su tecnologia, casa, sport e molto altro.

Tapo C410: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, Tapo C410 è proposta a 38,90 euro con sconto del 44%. In pratica, rispetto al prezzo di listino risparmi 30,56 euro, un ribasso importante per una videocamera di sicurezza completa e facile da installare, grazie agli sconti per il Black Friday.

Per chi vuole migliorare la sicurezza domestica con una soluzione flessibile e pronta all’uso, si tratta di un’offerta estremamente interessante: senza fili, adatta sia interno/esterno e gestibile via app, mantiene basso il costo di ingresso senza sacrificare le funzioni davvero utili.

Tapo C410: le caratteristiche tecniche

Tapo C410 è una videocamera IP65 pensata per resistere a pioggia e polvere e posizionarsi praticamente ovunque. La batteria agli ioni di litio da 6400 mAh garantisce fino a 180 giorni di autonomia con una singola carica, e sono previste opzioni di alimentazione anche a energia solare. L’installazione è semplice (a parete, soffitto o da tavolo) e in confezione trovi staffa, viti e tasselli, alimentatore e cavo USB, oltre alla guida rapida.

Sul fronte video, offre risoluzione 2K 3MP (1296p) con angolo di visione 125° e registrazione fino a 15 fps: un set equilibrato per riprese chiare e dettagliate. Di notte entra in gioco la visione notturna a colori, grazie ai faretti integrati efficaci fino a 9 metri, così da distinguere meglio persone e oggetti anche in ambienti poco illuminati.

La parte smart include rilevamento intelligente delle persone, zone di attività personalizzabili e notifiche sul telefono. Per l’archiviazione puoi scegliere tra microSD fino a 512 GB oppure il cloud sicuro Tapo Care. La connessione è Wi‑Fi, il controllo avviene via smartphone e c’è compatibilità con Amazon Alexa per una gestione ancora più comoda.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

