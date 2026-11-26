Verificare la cronologia dei prezzi e considerare eventuali costi extra sono due accorgimenti utili per individuare finti sconti durante il Black Friday.

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In vista del Black Friday 2026, il 30% dei rivenditori online controllati dalla Commissione Europea ha presentato sconti scorretti.

Per riconoscere le offerte autentiche, è utile verificare la cronologia dei prezzi e calcolare spedizione, dazi e tempi di consegna.

Prima di acquistare, occorre controllare l’affidabilità del negozio, fissare un budget e valutare se il prodotto serve davvero.

Il prezzo barrato non è necessariamente sinonimo di risparmio. Con l’approssimarsi del Black Friday 2026, in programma venerdì 27 novembre (ma con sconti che iniziano già nelle settimane precedenti su vari store online), sarebbe bene tenere a mente questo aspetto, visto che potresti imbatterti in prodotti presentati con sconti particolarmente allettanti, ma che in realtà costano come qualche settimana prima, se non addirittura di più.

Alcuni rivenditori, infatti, possono aumentare il prezzo di un articolo nei giorni che precedono la Black Week per poi riportarlo al valore originale durante il periodo promozionale, facendolo apparire come un’occasione imperdibile.

Il fenomeno degli sconti ingannevoli è tutt’altro che marginale. A confermarlo è anche un’indagine condotta dalla Commissione Europea, che ha preso in esame 314 operatori commerciali online durante le campagne promozionali del Black Friday e del Cyber Monday.

I risultati, pubblicati a marzo 2026, hanno evidenziato che il 30% dei rivenditori controllati indicava gli sconti in modo scorretto. Ricordiamo che, in base alla normativa europea, quando viene pubblicizzata una riduzione di prezzo, il prezzo di riferimento deve corrispondere al prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti.

Evidentemente non tutti seguono la norma. Per questo è importante imparare a capire se uno sconto è vero o meno durante il Black Friday 2026. Vediamo come riuscirci.

Controlla la cronologia dei prezzi prima di acquistare

Per evitare di cadere in qualche strano giochetto fatto da rivenditori poco trasparenti, è bene tutelarsi con qualche accorgimento pratico. Una prima cosa che bisognerebbe fare è controllare la cronologia dei prezzi.

Quanto costava effettivamente il prodotto prima dell’inizio delle promozioni? La risposta a questa domanda potrebbe rivelare la reale natura di uno sconto che, almeno all’apparenza, può sembrare allettante.

Ormai la funzionalità che permette di analizzare l’andamento dei prezzi per un dato prodotto è presente su tutti i principali store online.

Attraverso un grafico potrai verificare se il prezzo è rimasto stabile nei mesi precedenti oppure se ha subito un aumento poco prima del Black Friday, seguito da una riduzione in corrispondenza delle offerte. Nel secondo caso, quello che viene presentato come uno sconto potrebbe essere semplicemente il ripristino del prezzo originale del prodotto.

Per consultare questo tipo di informazioni, nelle pagine dei prodotti puoi raggiungere la sezione dedicata alle statistiche, generalmente disponibile scorrendo verso il basso oppure attraverso il menu di scelta rapida posizionato sotto l’immagine dell’articolo. Da qui dovresti riuscire poi a selezionare diversi intervalli temporali: uno, tre, sei mesi, etc., a seconda dello store in cui ti trovi.

Considera anche spedizione e tempi di consegna

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il costo effettivo dell’acquisto. Cosa intendiamo dire? Che se un prodotto viene pubblicizzato a un prezzo particolarmente basso, potrebbe infatti nascondere spese di spedizione elevate, capaci di annullare quasi completamente il risparmio effettivo derivante dal presunto sconto.

Per questo motivo, quando confronti diverse offerte, considera sempre tutto il costo necessario per portarti a casa il prodotto, spese di consegna comprese. Altro accorgimento da non sottovalutare: quando compri da negozi situati all’estero, verifica l’eventuale presenza di dazi e costi aggiuntivi.

Presta attenzione anche ai tempi di consegna e alla disponibilità in magazzino. Un articolo potrebbe essere venduto a un prezzo interessante, ma richiedere diverse settimane o addirittura mesi per arrivare a casa. Questo potrebbe essere un problema non indifferente se il prodotto ti serve per una certa data o periodo dell’anno.

Verifica l’affidabilità del negozio

Non mancare poi di verificare sempre l’affidabilità del negozio prima di effettuare un pagamento. Durante il periodo che precede il Natale aumentano anche le possibilità di imbattersi in siti fraudolenti e pubblicità ingannevoli.

Lo scam è sempre dietro l’angolo, ricordatelo. Potenziali truffatori senza scrupoli potrebbero provare a convincerti ad acquistare prodotti a prezzi apparentemente convenienti. Per questo, controlla che l’indirizzo Web corrisponda a quello ufficiale del rivenditore e diffida delle offerte eccessivamente vantaggiose, soprattutto quando provengono da negozi di cui non hai mai sentito parlare prima d’ora e di cui non riesci a recapitare informazioni affidabili online.

Stabilisci un budget e acquista solo ciò che ti serve

Concludiamo con un piccolo consiglio “bonus”. Prima di approfittare di una promozione, chiediti anche se hai realmente bisogno del prodotto. Stabilisci in anticipo che cosa vuoi acquistare, quali caratteristiche deve avere e quanto sei disposto a spendere.

Avere una vera e propria lista della spesa e un budget definito per il Black Friday ti aiuterà a evitare acquisti impulsivi, spesso alimentati dalla cosiddetta FOMO, acronimo inglese di Fear Of Missing Out, ovvero la paura di perdere un’occasione.

È questa sensazione che potrebbe spingerti a comprare qualcosa soltanto perché viene presentato come un’offerta a tempo limitato. Non cascarci!