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In un evento come il Black Friday di Amazon trovi in offerta anche prodotti che solitamente sono disponibili solo a prezzo pieno. Il riferimento è soprattutto ai prodotti Apple, da sempre i più ricercati, ma anche i più difficili da trovare in sconto. Per questo motivo non devi farti scappare queste occasioni.

Ad esempio, trovi l‘Apple Watch Ultra 3 con uno sconto che ti fa risparmiare più di cento euro sul prezzo di listino, oppure l’Apple Watch SE 3 con uno sconto del 25% e diventa un vero best-buy. Ottime anche le promo per le cuffie Bluetooth. Le AirPods Max, ad esempio, sono disponibili con uno sconto del 28%, mentre le AirPods Pro 3 le trovi con il 24% in meno e approfitti di un ottimo prezzo.

In offerta ci sono anche gli iPhone. Non sono offerte del Black Friday, ma si tratta comunque di ottime occasioni e le abbiamo inserite in questa guida all’acquisto. Ad esempio, c’è l’iPhone 16 con uno sconto del 24% e diventa un vero best-buy.

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iPhone

iPhone 16 (prezzo in picchiata e sconto lampo)

L ‘iPhone 16 scende di prezzo, e ora è uno degli iPhone più convenienti da comprare. È in offerta con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare 250 euro . Ha un display da 6,1 pollici con luminosità fino a 2000 nits, e il chip A18 garantisce prestazioni elevate e supporta Apple Intelligence. Sul lato c’è il tasto Controllo fotocamera, un pulsante dedicato allo scatto che permette di avviare la fotocamera con un clic e di regolare zoom e profondità di campo. Il tasto Azione ti fa aprire con una pressione la torcia, un memo vocale o la modalità silenziosa. La fotocamera Fusion da 48 megapixel offre anche lo zoom 2x di qualità ottica, e l’ultra-grandangolare scatta foto macro. A questo prezzo è perfetto per chi vuole un iPhone recente spendendo meno. In offerta nel periodo del Black Friday, ma non è una promo della Settimana del Black Friday di Amazon.

L scende di prezzo, e ora è uno degli iPhone più convenienti da comprare. È in offerta con uno che ti fa . Ha un display da 6,1 pollici con luminosità fino a 2000 nits, e il chip A18 garantisce prestazioni elevate e supporta Apple Intelligence. Sul lato c’è il tasto Controllo fotocamera, un pulsante dedicato allo scatto che permette di avviare la fotocamera con un clic e di regolare zoom e profondità di campo. Il ti fa aprire con una pressione la torcia, un memo vocale o la modalità silenziosa. La offre anche lo zoom 2x di qualità ottica, e l’ultra-grandangolare scatta foto macro. A questo prezzo è perfetto per chi vuole un iPhone recente spendendo meno. In offerta nel periodo del Black Friday, ma non è una promo della Settimana del Black Friday di Amazon. iPhone 17 (super sconto e affare speciale)

Lo sconto sull’iPhone 17 è di quelli da non lasciarsi scappare: lo paghi 180 euro in meno e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato del display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz con always-on display e una luminosità di 3000 nits. Dentro c’è il chip A19 , che supporta tutte le funzioni di Apple Intelligence. Il sistema di fotocamere Dual Fusion ha due sensori da 48 megapixel, il principale e l’ultra-grandangolare. Davanti c’è la ìfotocamera Center Stage da 18 megapixel, che allarga automaticamente l’inquadratura per i selfie di gruppo. In offerta nel periodo del Black Friday, ma non è una promo della Settimana del Black Friday di Amazon.

Lo è di quelli da non lasciarsi scappare: lo paghi 180 euro in meno e puoi il in . Dotato del display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz con always-on display e una luminosità di 3000 nits. Dentro c’è il , che supporta tutte le funzioni di Apple Intelligence. Il sistema di fotocamere Dual Fusion ha due sensori da 48 megapixel, il principale e l’ultra-grandangolare. Davanti c’è la ìfotocamera Center Stage da 18 megapixel, che allarga automaticamente l’inquadratura per i selfie di gruppo. In offerta nel periodo del Black Friday, ma non è una promo della Settimana del Black Friday di Amazon. iPhone Air (prezzo al minimo e risparmi più di 400 euro)

L’iPhone più sottile di sempre costa molto meno: l’iPhone Air è in offerta con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare più di 400 euro. È spesso appena 5,6 mm e pesa solo 165 grammi, ma non rinuncia a un ampio display Super Retina XDR da 6,5 pollici con ProMotion fino a 120 Hz e always-on. Dentro c’è il chip A19 Pro, lo stesso degli iPhone 17 Pro, che permette un utilizzo super fluido di Apple Intelligence. Sul retro c’è una fotocamera Fusion da 48 megapixel. In offerta nel periodo del Black Friday, ma non è una promo della Settimana del Black Friday di Amazon.

iPhone 17 949,00 € -16% 1.129,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

iPhone Air 899,00 € -33% 1.339,00 € Risparmi 440,00 € Acquista su Amazon

iPhone 17e 799,00 € -9% 879,00 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

iPhone 18 1.435,00 € Acquista su Amazon

Apple Watch

Apple Watch 11 GPS + Cellular (prezzo speciale con il Black Friday)

L’Apple Watch Series 11 in versione Cellular è in offerta al Black Friday di Amazon: lo paghi il 22% in meno , risparmi 140 euro e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Con la connessione cellulare telefoni, ricevi messaggi e ascolti musica anche senza iPhone, e per la prima volta c’è il 5G. Il Series 11 introduce anche due nuove funzioni, le notifiche sull’ipertensione e il punteggio sulla qualità del sonno. L’autonomia ti accompagna per tutto il giorno, e con la ricarica rapida 15 minuti danno fino a 8 ore d’uso. Tante funzioni per restare sempre allenato.

L’Apple Watch Series 11 in versione Cellular è in offerta al di Amazon: lo , risparmi 140 euro e puoi . Con la connessione cellulare telefoni, ricevi messaggi e ascolti musica anche senza iPhone, e per la prima volta c’è il 5G. Il Series 11 introduce anche due nuove funzioni, le notifiche sull’ipertensione e il punteggio sulla qualità del sonno. L’autonomia ti accompagna per tutto il giorno, e con la ricarica rapida 15 minuti danno fino a 8 ore d’uso. Tante funzioni per restare sempre allenato. Apple Watch Ultra 3 (sconto lampo e 5 rate a tasso zero)

L’Apple Watch più resistente è in offerta con uno sconto di 110 euro , e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . L’Apple Watch Ultra 3 ha la cassa in titanio da 49 mm e un display molto ampio con luminosità fino a 3000 nit. La novità principale è la comunicazione via satellite: anche senza rete cellulare o Wi-Fi puoi inviare SOS , messaggiare e condividere la posizione. C’è anche il 5G, e non mancano le notifiche sull’ipertensione e il punteggio del sonno. È lo smartwatch perfetto per sportivi ed escursionisti.

L’Apple Watch più resistente è in offerta con uno , e puoi pagarlo in . L’Apple Watch Ultra 3 ha la cassa in titanio da 49 mm e un display molto ampio con luminosità fino a 3000 nit. La novità principale è la comunicazione via satellite: anche senza rete cellulare o Wi-Fi puoi , messaggiare e condividere la posizione. C’è anche il 5G, e non mancano le notifiche sull’ipertensione e il punteggio del sonno. È lo smartwatch perfetto per sportivi ed escursionisti. Apple Watch SE 3 (25% di sconto e offerta shock)

L’Apple Watch SE 3 è uno degli affari di questo Black Friday: lo trovi con il 25% di sconto e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Monta lo stesso chip S10 di Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3, con in più il display always-on, la ricarica rapida e i gesti doppio tap. Sul fronte salute aggiunge il punteggio del sonno, le notifiche sull’apnea notturna e il sensore di temperatura del polso. In più ci sono il rilevamento cadute e incidenti e la chiamata SOS. L’autonomia è di 18 ore.

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 469,00 € -22% 602,66 € Risparmi 133,66 € Acquista su Amazon

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 469,00 € -34% 709,00 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon

Apple Watch Ultra 3 699,00 € -14% 809,00 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

Apple Watch SE 3 208,00 € -25% 279,00 € Risparmi 71,00 € Acquista su Amazon

Apple Watch Serie 12 509,00 € -9% 559,00 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

AirPods

AirPods Max (28% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Le cuffie over-ear di Apple sono uno degli affari audio di questo Black Friday . Le AirPods Max sono in offerta con uno sconto del 28 % che ti fa risparmiare 160 euro . Hanno driver dinamici progettati da Apple, c ancellazione attiva del rumore , modalità Trasparenza e audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Collegandole via USB-C puoi ascoltare audio lossless. L’autonomia arriva a 20 ore con la cancellazione attiva del rumore. La Smart Case inclusa conserva la batteria quando non le usi, e con la Digital Crown regoli il volume con precisione.

Le cuffie over-ear di Apple sono uno degli affari audio di questo . Le sono in offerta con uno % che ti fa . Hanno driver dinamici progettati da Apple, c , modalità Trasparenza e con rilevamento dinamico della posizione della testa. Collegandole via USB-C puoi ascoltare audio lossless. L’autonomia arriva a 20 ore con la cancellazione attiva del rumore. La Smart Case inclusa conserva la batteria quando non le usi, e con la Digital Crown regoli il volume con precisione. AirPods Pro 3 (super affare e prezzo al minimo)

Le AirPods Pro 3 sono al prezzo minimo con uno sconto del 24% , e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero . La loro cancellazione attiva del rumore è tra le migliori in circolazione. La novità più interessante è il sensore di frequenza cardiaca integrato , che insieme ad accelerometro, giroscopio e GPS monitora oltre 50 tipi di allenamento. Hanno anche la traduzione in tempo reale con Apple Intelligence. L’autonomia arriva a 8 ore con l’ANC attivo, e la certificazione IP57 le protegge da polvere, sudore e acqua.

Le sono al prezzo minimo con uno , e puoi . La loro cancellazione attiva del rumore è tra le migliori in circolazione. La novità più interessante è il , che insieme ad accelerometro, giroscopio e GPS monitora oltre 50 tipi di allenamento. Hanno anche la traduzione in tempo reale con Apple Intelligence. L’autonomia arriva a 8 ore con l’ANC attivo, e la certificazione IP57 le protegge da polvere, sudore e acqua. AirPods 5 (novità Apple e sconto speciale)

Offerta lampo per i nuovi AirPods 5, che toccano il prezzo minimo su Amazon. Mantengono l’inconfondibile design open-ear, comodo per tutto il giorno, ma integrano la cancellazione attiva del rumore migliorata. L’audio adattivo combina cancellazione del rumore e modalità Trasparenza in base a dove ti trovi. Con il Rilevamento conversazione il volume si abbassa da solo quando inizi a parlare. Grazie ad Apple Intelligence hanno la traduzione in tempo reale, e con l’Isolamento vocale la tua voce resta nitida in chiamata anche negli ambienti rumorosi. C’è anche l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Sono certificati IP57, quindi puoi usarli sotto la pioggia e durante gli allenamenti.

Apple AirPods Max (USB-C) 419,00 € -28% 579,00 € Risparmi 160,00 € Acquista su Amazon

Apple AirPods Pro 3 189,00 € -24% 249,00 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

Apple AirPods 5 119,00 € -20% 149,00 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

Apple AirTag

AirTag di seconda generazione (29% di sconto e costa pochissimo)

Il nuovo AirTag di Apple costa pochissimo: con uno sconto del 29% lo porti a casa a soli 25 euro. La seconda generazione monta il chip Ultra Wideband di seconda generazione. Così la funzione Posizione precisa ti guida fino agli oggetti smarriti con frecce, vibrazioni e suoni. In più l’altoparlante è il 50% più potente, quindi lo senti anche quando è finito in un cassetto o sotto i cuscini del divano. Adesso puoi cercarlo anche dall’Apple Watch, senza tirare fuori l’iPhone, e puoi condividere ogni AirTag con altri cinque utenti. Sfrutta la rete Dov’è di Apple, quindi è perfetto per chiavi, zaini e valigie. Per chi vuole una copertura più ampia, è disponibile anche la confezione con 4 AirTag e sono disponibili con uno sconto del 25% e li paghi meno di 90 euro.

Apple AirTag (seconda generazione) 24,99 € -29% 35,00 € Risparmi 10,01 € Acquista su Amazon

4 Apple AirTag (seconda generazione) 89,00 € -25% 119,00 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

PC e accessori

Mac mini con chip M6 (offerta lampo Black Friday)

Il nuovo Mac mini con chip M6 è in offerta con lo sconto IVA , che ti fa risparmiare 220 euro, e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. Questa versione ha 16 GB di memoria unificata e un SSD da 256 GB . In un guscio di appena 12,7 cm per lato c’è il nuovo chip M6, con una CPU a 12 core e una GPU anch’essa a 12 core, per prestazioni fulminee. Sul retro ci sono tre porte Thunderbolt 4 , una porta HDMI e una porta Ethernet da 2,5 Gb, e sul davanti due porte USB-C e il jack per le cuffie. Puoi collegare fino a tre monitor esterni , e il chip wireless di Apple porta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. È il desktop compatto ideale per lavorare, creare e sperimentare con l’intelligenza artificiale in locale.

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Il mouse di Apple costa meno di 60 euro: il Magic Mouse è in offerta con uno sconto del 29%. È wireless e ricaricabile, e sulla superficie Multi-Touch puoi fare gesti intuitivi come scorrere i documenti o passare da una pagina web all’altra. Con una sola carica la batteria integrata ricaricabile ti dà più di un mese di autonomia. Si abbina automaticamente al Mac appena lo tiri fuori dalla scatola, e si ricarica via USB-C con il cavo intrecciato incluso, lo stesso che usi per iPhone e Mac. Funziona anche con gli iPad compatibili. È l’accessorio perfetto da abbinare al nuovo Mac mini.

Apple Mac mini con chip M6 854,00 € -21% 1.079,00 € Risparmi 225,00 € Acquista su Amazon

Apple Magic Mouse (USB-C) 59,99 € -29% 85,00 € Risparmi 25,01 € Acquista su Amazon

Apple iMac 1.789,00 € -6% 1.909,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

Apple Magic Trackpad 107,00 € -23% 139,00 € Risparmi 32,00 € Acquista su Amazon