Samsung

Le offerte del Black Friday di Amazon sono ufficialmente iniziate e puoi fare ottimi acquisti su un numero praticamente infinito di prodotti tech. E tra i più ricercati, oltre agli smartphone, ci sono anche gli smartwatch, diventati oramai dei compagni da avere sempre al polso per tenere sotto controllo tantissime informazioni sul proprio corpo e sulle attività sportive. Tra le offerte più interessanti che non devi farti sfuggire, c’è sicuramente l’Apple Watch Ultra 3: l’orologio super resistente dell’azienda di Mountain View è disponibile a un prezzo super interessante. Per chi ama gli orologi rugged, c’è in offerta anche il Garmin Instinct 3 Solar con uno sconto del 28% e risparmi centinaia di euro.

Per la vita di tutti i giorni, hai diversi modelli tra cui scegliere. Come ad esempio il Galaxy Watch8 Classic che trovi con uno sconto del 27%, oppure il Google Pixel Watch 4 in offerta al minimo storico con uno sconto del 40%. Per gli amanti dello sport, non mancano le occasioni da cogliere al volo: il Garmin Forerunner 165 Music è disponibile in super offerta, così come il Polar Street X. Non perdere tempo e approfittane subito.

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Apple Watch Ultra 3

Il Black Friday mette in offerta uno degli smartwatch più desiderati e amati degli utenti. Parliamo dell’Apple Watch Ultra 3 disponibile in promo con uno sconto del 19% che ti fa risparmiare 150 euro su quello di listino, e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ha il display più ampio di qualunque altro Apple Watch, un OLED LTPO3 always-on da 1,9 pollici con luminosità elevatissima. La cassa è in titanio di grado 5, con connettività 5G e SOS via satellite anche quando non c’è campo. Ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali ed è il compagno ideale da avere al polso. Con l’offerta di oggi è un vero best-buy.

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Samsung Galaxy Watch8 Classic

Offerta lampo per il Black Friday sullo smartwatch Samsung più elegante. Il Galaxy Watch8 Classic è in promo con uno sconto del 27%, ma affrettati perché l’offerta dura poco. Il ritorno più atteso è quello della ghiera girevole tanto apprezzata dagli utenti più affezionati, affiancata da un pulsante rapido. Lo trovi nella versione con cassa da 46 mm e display Super AMOLED da 1,34 pollici protetto da vetro zaffiro, con 64 GB di memoria interna. Monitora battito, ossigeno nel sangue, pressione ed ECG, e per gli amanti dello sport ci sono tante modalità di allenamento. A bordo ci sono la batteria che assicura un’autonomia fino a un paio di giorni., la certificazione IP68 e 5 ATM e il supporto a Google Gemini.

Samsung Galaxy Watch8 Classic 379,00 € -28% 529,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Google Pixel Watch 5

Lo smartwatch più recente di Google arriva in offerta speciale con lo sconto IVA del Black Friday, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il Pixel Watch 5 monta il processore Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il display Actua 360 tocca i 3.000 nit e Gemini funziona anche offline. Per chi fa sport, il GPS è due volte più preciso rispetto alle versioni precedenti. Non mancano 4G LTE, NFC, SOS via satellite e resistenza all’acqua 5 ATM e IP68. Non mancano le funzioni per il benessere e grazie alla presenza del sistema operativo WearOS puoi installare tutte le app che vuoi per lo sport, a partire da Strava.

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Garmin Instinct 3 Solar 45 mm

Per chi ama stare all’aperto, il Black Friday porta in offerta uno degli sportwatch più robusti in circolazione. Il Garmin Instinct 3 Solar da 45 mm è in promo con uno sconto del 26% che ti fa risparmiare 90 euro, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il suo asso nella manica è la lente Power Glass, che immagazzina energia dalla luce ambientale e aumenta la durata della batteria: si parte da fino a 28 giorni in modalità smartwatch, e con il sole l’autonomia si allunga ancora. È costruito secondo gli standard militari MIL-STD-810, ha GPS multibanda con SatIQ, bussola a 3 assi, altimetro barometrico e resistenza all’acqua fino a 10 ATM. Le app per lo sport sono più di novanta, e i sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali. C’è anche una comoda torcia LED integrata. Un compagno d’avventura che non si ferma mai.

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Huawei Watch Fit 4

Meno di 100 euro per uno degli smartwatch più completi della sua nicchia: con la promo Black Friday il Huawei Watch Fit 4 è in offerta con uno sconto del 41% e puoi dividere la spesa in 5 rate a tasso zero. È sottile e leggerissimo, con 27 grammi di peso, 9,5 millimetri di spessore e cassa in alluminio. Al polso hai un display da 1,82 pollici che arriva a 2000 nit. Il GPS è dual-band e c’è il barometro per altitudine e dislivello. Ti segue in oltre 100 modalità di allenamento, e la batteria dura fino a 10 giorni e si ricarica in 75 minuti. Inoltre funziona sia con iPhone sia con Android.

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Garmin Forerunner 165 Music 43 mm

Prezzo al minimo per uno degli sportwatch da corsa con il miglior rapporto qualità-prezzo. Il Garmin Forerunner 165 Music da 43 mm è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 28% e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Ha un display AMOLED da 1,2 pollici ben leggibile durante l’allenamento e pesa appena 39 grammi. La versione Music ti permette di salvare fino a 500 brani da Spotify, Deezer e Amazon Music, così puoi uscire a correre senza telefono e ascoltare la musica con le cuffie wireless. L’autonomia arriva fino a 11 giorni in modalità smartwatch e 19 ore con il GPS attivo, e la resistenza all’acqua è di 5 ATM. Hai tanti strumenti e funzioni ad hoc per migliorare giorno dopo giorno, a partire da paini di allenamento gratuiti per preparare al meglio i 5000, 10000 metri e la mezza maratona. Ideale per chi vuole iniziare a fare sul serio.

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Google Pixel Watch 4

Minimo storico per uno degli smartwatch Android più completi. Con il Black Friday il Google Pixel Watch 4 è in offerta con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare 220 euro, e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display AMOLED Actua 360 arriva fino a 3.000 nit ed è protetto da Gorilla Glass 5. A bordo trovi Gemini e il GPS dual-frequency. Il tracker per il fitness e il benessere ti permette di avere tutte le info di cui hai bisogno sempre a portata di mano. In più Google lo ha progettato con la possibilità di sostituire display e batteria, quindi è pensato per durare.

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Polar Street X

Offerta esclusiva Amazon e prezzo speciale per il Black Friday sul Polar Street X, che puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. È lo sportwatch pensato per chi si allena e vive in città. Lo schermo AMOLED touch da 1,28 pollici è protetto da Gorilla Glass 3, e ci sono GPS, barometro e guida sul percorso. In più trovi la torcia LED integrata con modalità a luce rossa. Resiste agli urti con una certificazione di grado militare, eppure pesa solo 48 grammi. Supporta oltre 170 sport e la batteria ha una durata fino a 10 giorni con un utilizzo normale. Monitora in tempo reale i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. Tutte le funzioni sono incluse, senza abbonamenti a pagamento.

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Suunto Core

Un vero classico per gli amanti della montagna, che con il Black Friday costa pochissimo. Il Suunto Core è in super sconto del 30% e resta uno degli orologi outdoor più affidabili di sempre. Al polso hai i tre strumenti fondamentali per l’escursionismo: altimetro, barometro e bussola. In più ci sono le previsioni meteo, l’allarme temporale e gli orari di alba e tramonto. È resistente all’acqua fino a 30 metri e funziona con una batteria a bottone sostituibile che dura circa un anno: niente cavi e niente ricariche. Il design essenziale lo rende perfetto anche come orologio di tutti i giorni.

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Suunto Vertical

Offerta lampo per il Black Friday su uno degli orologi da avventura più completi di Suunto. Il Suunto Vertical è in promo e risparmi 100 euro su quello di listino, con la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Ha mappe topografiche gratuite, 32 GB di memoria e uno schermo da 1,4 pollici, così puoi orientarti anche senza smartphone. Il GPS si collega contemporaneamente fino a cinque sistemi satellitari. L’autonomia è da riferimento: fino a 85 ore di registrazione con la massima precisione GPS, 500 ore in modalità Tour e 60 giorni di uso quotidiano. Il vetro è in zaffiro e la lunetta in acciaio inossidabile. Pronto per le escursioni all’aperto, anche quelle che durano più giorni.

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Amazfit T-Rex 3 Pro

Lo smartwatch rugged di punta di Amazfit è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare 110 euro, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. La lunetta e i pulsanti sono rinforzati con una lega di titanio e il vetro è in zaffiro. Resistente agli urti e alle cadute, ed è anche impermeabile, tanto che lo puoi usare per immersioni subacquee fino a 45 metri. Trovi mappe urbane, topografiche e delle piste da sci gratuite, la torcia integrata, le chiamate Bluetooth e il controllo vocale con Zepp Flow. Supporta oltre 180 discipline, comprese modalità dedicate all’HYROX. L’autonomia arriva fino fino a 25 giorni e ti dimenticherai di doverlo ricaricare.

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