Black Friday Amazon, i migliori smartwatch a prezzi stracciati
Con il Black Friday di Amazon trovi tantissimi smartwatch a prezzi mai visti prima e risparmi centinaia di euro. Scopri le offerte migliori.
Le offerte del Black Friday di Amazon sono ufficialmente iniziate e puoi fare ottimi acquisti su un numero praticamente infinito di prodotti tech. E tra i più ricercati, oltre agli smartphone, ci sono anche gli smartwatch, diventati oramai dei compagni da avere sempre al polso per tenere sotto controllo tantissime informazioni sul proprio corpo e sulle attività sportive. Tra le offerte più interessanti che non devi farti sfuggire, c’è sicuramente l’Apple Watch Ultra 3: l’orologio super resistente dell’azienda di Mountain View è disponibile a un prezzo super interessante. Per chi ama gli orologi rugged, c’è in offerta anche il Garmin Instinct 3 Solar con uno sconto del 28% e risparmi centinaia di euro.
Per la vita di tutti i giorni, hai diversi modelli tra cui scegliere. Come ad esempio il Galaxy Watch8 Classic che trovi con uno sconto del 27%, oppure il Google Pixel Watch 4 in offerta al minimo storico con uno sconto del 40%. Per gli amanti dello sport, non mancano le occasioni da cogliere al volo: il Garmin Forerunner 165 Music è disponibile in super offerta, così come il Polar Street X. Non perdere tempo e approfittane subito.
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Apple Watch Ultra 3
Il Black Friday mette in offerta uno degli smartwatch più desiderati e amati degli utenti. Parliamo dell’Apple Watch Ultra 3 disponibile in promo con uno sconto del 19% che ti fa risparmiare 150 euro su quello di listino, e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ha il display più ampio di qualunque altro Apple Watch, un OLED LTPO3 always-on da 1,9 pollici con luminosità elevatissima. La cassa è in titanio di grado 5, con connettività 5G e SOS via satellite anche quando non c’è campo. Ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali ed è il compagno ideale da avere al polso. Con l’offerta di oggi è un vero best-buy.
Samsung Galaxy Watch8 Classic
Offerta lampo per il Black Friday sullo smartwatch Samsung più elegante. Il Galaxy Watch8 Classic è in promo con uno sconto del 27%, ma affrettati perché l’offerta dura poco. Il ritorno più atteso è quello della ghiera girevole tanto apprezzata dagli utenti più affezionati, affiancata da un pulsante rapido. Lo trovi nella versione con cassa da 46 mm e display Super AMOLED da 1,34 pollici protetto da vetro zaffiro, con 64 GB di memoria interna. Monitora battito, ossigeno nel sangue, pressione ed ECG, e per gli amanti dello sport ci sono tante modalità di allenamento. A bordo ci sono la batteria che assicura un’autonomia fino a un paio di giorni., la certificazione IP68 e 5 ATM e il supporto a Google Gemini.
Google Pixel Watch 5
Lo smartwatch più recente di Google arriva in offerta speciale con lo sconto IVA del Black Friday, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il Pixel Watch 5 monta il processore Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il display Actua 360 tocca i 3.000 nit e Gemini funziona anche offline. Per chi fa sport, il GPS è due volte più preciso rispetto alle versioni precedenti. Non mancano 4G LTE, NFC, SOS via satellite e resistenza all’acqua 5 ATM e IP68. Non mancano le funzioni per il benessere e grazie alla presenza del sistema operativo WearOS puoi installare tutte le app che vuoi per lo sport, a partire da Strava.
Garmin Instinct 3 Solar 45 mm
Per chi ama stare all’aperto, il Black Friday porta in offerta uno degli sportwatch più robusti in circolazione. Il Garmin Instinct 3 Solar da 45 mm è in promo con uno sconto del 26% che ti fa risparmiare 90 euro, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il suo asso nella manica è la lente Power Glass, che immagazzina energia dalla luce ambientale e aumenta la durata della batteria: si parte da fino a 28 giorni in modalità smartwatch, e con il sole l’autonomia si allunga ancora. È costruito secondo gli standard militari MIL-STD-810, ha GPS multibanda con SatIQ, bussola a 3 assi, altimetro barometrico e resistenza all’acqua fino a 10 ATM. Le app per lo sport sono più di novanta, e i sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali. C’è anche una comoda torcia LED integrata. Un compagno d’avventura che non si ferma mai.
Huawei Watch Fit 4
Meno di 100 euro per uno degli smartwatch più completi della sua nicchia: con la promo Black Friday il Huawei Watch Fit 4 è in offerta con uno sconto del 41% e puoi dividere la spesa in 5 rate a tasso zero. È sottile e leggerissimo, con 27 grammi di peso, 9,5 millimetri di spessore e cassa in alluminio. Al polso hai un display da 1,82 pollici che arriva a 2000 nit. Il GPS è dual-band e c’è il barometro per altitudine e dislivello. Ti segue in oltre 100 modalità di allenamento, e la batteria dura fino a 10 giorni e si ricarica in 75 minuti. Inoltre funziona sia con iPhone sia con Android.
Garmin Forerunner 165 Music 43 mm
Prezzo al minimo per uno degli sportwatch da corsa con il miglior rapporto qualità-prezzo. Il Garmin Forerunner 165 Music da 43 mm è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 28% e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Ha un display AMOLED da 1,2 pollici ben leggibile durante l’allenamento e pesa appena 39 grammi. La versione Music ti permette di salvare fino a 500 brani da Spotify, Deezer e Amazon Music, così puoi uscire a correre senza telefono e ascoltare la musica con le cuffie wireless. L’autonomia arriva fino a 11 giorni in modalità smartwatch e 19 ore con il GPS attivo, e la resistenza all’acqua è di 5 ATM. Hai tanti strumenti e funzioni ad hoc per migliorare giorno dopo giorno, a partire da paini di allenamento gratuiti per preparare al meglio i 5000, 10000 metri e la mezza maratona. Ideale per chi vuole iniziare a fare sul serio.
Google Pixel Watch 4
Minimo storico per uno degli smartwatch Android più completi. Con il Black Friday il Google Pixel Watch 4 è in offerta con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare 220 euro, e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display AMOLED Actua 360 arriva fino a 3.000 nit ed è protetto da Gorilla Glass 5. A bordo trovi Gemini e il GPS dual-frequency. Il tracker per il fitness e il benessere ti permette di avere tutte le info di cui hai bisogno sempre a portata di mano. In più Google lo ha progettato con la possibilità di sostituire display e batteria, quindi è pensato per durare.
Polar Street X
Offerta esclusiva Amazon e prezzo speciale per il Black Friday sul Polar Street X, che puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. È lo sportwatch pensato per chi si allena e vive in città. Lo schermo AMOLED touch da 1,28 pollici è protetto da Gorilla Glass 3, e ci sono GPS, barometro e guida sul percorso. In più trovi la torcia LED integrata con modalità a luce rossa. Resiste agli urti con una certificazione di grado militare, eppure pesa solo 48 grammi. Supporta oltre 170 sport e la batteria ha una durata fino a 10 giorni con un utilizzo normale. Monitora in tempo reale i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. Tutte le funzioni sono incluse, senza abbonamenti a pagamento.
Suunto Core
Un vero classico per gli amanti della montagna, che con il Black Friday costa pochissimo. Il Suunto Core è in super sconto del 30% e resta uno degli orologi outdoor più affidabili di sempre. Al polso hai i tre strumenti fondamentali per l’escursionismo: altimetro, barometro e bussola. In più ci sono le previsioni meteo, l’allarme temporale e gli orari di alba e tramonto. È resistente all’acqua fino a 30 metri e funziona con una batteria a bottone sostituibile che dura circa un anno: niente cavi e niente ricariche. Il design essenziale lo rende perfetto anche come orologio di tutti i giorni.
Suunto Vertical
Offerta lampo per il Black Friday su uno degli orologi da avventura più completi di Suunto. Il Suunto Vertical è in promo e risparmi 100 euro su quello di listino, con la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Ha mappe topografiche gratuite, 32 GB di memoria e uno schermo da 1,4 pollici, così puoi orientarti anche senza smartphone. Il GPS si collega contemporaneamente fino a cinque sistemi satellitari. L’autonomia è da riferimento: fino a 85 ore di registrazione con la massima precisione GPS, 500 ore in modalità Tour e 60 giorni di uso quotidiano. Il vetro è in zaffiro e la lunetta in acciaio inossidabile. Pronto per le escursioni all’aperto, anche quelle che durano più giorni.
Amazfit T-Rex 3 Pro
Lo smartwatch rugged di punta di Amazfit è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare 110 euro, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. La lunetta e i pulsanti sono rinforzati con una lega di titanio e il vetro è in zaffiro. Resistente agli urti e alle cadute, ed è anche impermeabile, tanto che lo puoi usare per immersioni subacquee fino a 45 metri. Trovi mappe urbane, topografiche e delle piste da sci gratuite, la torcia integrata, le chiamate Bluetooth e il controllo vocale con Zepp Flow. Supporta oltre 180 discipline, comprese modalità dedicate all’HYROX. L’autonomia arriva fino fino a 25 giorni e ti dimenticherai di doverlo ricaricare.
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