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La Settimana del Black Friday è ufficialmente iniziata su Amazon e le offerte stanno già catturando l’attenzione. E tra i prodotti più ricercati ci sono sicuramente gli smartphone. Hai la possibilità di acquistare il meglio che offre la tecnologia a prezzi mai visti prima e anche di fare i primi regali anticipati per Natale, grazie alla possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2027. Trovi veramente di tutto, dagli smartphone top come l’iPhone 17 (disponibile con uno sconto di quasi 200 euro), fino ai telefoni lowcost come il Redmi Note 17 (tra i più acquistati di queste ultime ore).

Tra le soprese del Black Friday c’è il Google Pixel 11 Pro XL che trovi con uno sconto del 29%, oppure il Motorola Signature disponibile quasi a metà prezzo e con uno sconto del 43%. Per chi cerca un telefono pieghevole, non devi farti scappare il Galaxy Z Fold8 oppure il Motorola razr 70. Infine, per chi vuole spendere pochissimo c’è il POCO C95 Pro a meno di 200 euro, oppure il realme P4 Lite a un prezzo alla portata di tutti.

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iPhone 17

In un evento come il Black Friday non potevano di certo mancare in promo gli smartphone Apple. E troviamo in offerta uno dei più ricercati e desiderati di questi ultimi mesi: l’iPhone 17. Lo smartphone top dell’azienda di Cupertino è disponibile in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Parliamo di uno dei migliori telefoni nella fascia dei top di gamma: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion che fa arrivare il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence e una doppia fotocamera posteriore con sensori Fusion da 48 megapixel. La fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel è pensata per i selfie di gruppo e la batteria ti accompagna per tutto il giorno.

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Google Pixel 11 Pro XL

Un vero smartphone premium a un prezzo mai visto prima e tutto grazie alla promo Black Friday. Da oggi trovi il Google Pixel 11 Pro XL in promo con uno sconto del 29% che fa crollare il prezzo al minimo e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Dotato di un display Super Actua da 6,8 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G6 progettato appositamente per le funzioni AI avanzate, tripla fotocamera posteriore di livello professionale supportata da tanti strumenti che rendono ogni immagine un capolavoro. La batteria assicura un’autonomia superiore alle trenta ore. A questo prezzo è uno degli smartphone best-buy da comprare oggi.

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Galaxy Z Fold8

Se stavi aspettando il momento giusto per passare a un pieghevole, il Black Friday te lo serve su un piatto d’argento. Il Samsung Galaxy Z Fold8 è in offerta con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 500 euro sul prezzo di listino, e puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Da chiuso è compatto come un normale smartphone, da aperto diventa uno schermo ampio e immersivo, ideale per lavorare, giocare e guardare video. Con soli 201 grammi è il Galaxy Fold più leggero di sempre e, per una maggiore resistenza, sotto il display ci sono due strati di titanio. La fotocamera da 50 megapixel cattura ogni momento come una compatta, la batteria da 4800 mAh ti accompagna per ore e la funzione Now Nudge ti suggerisce le azioni giuste mentre passi da uno schermo all’altro.

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Motorola razr 70 ultra

Il pieghevole con design a conchiglia più potente di Motorola diventa un super affare grazie al Black Friday. Il Motorola razr 70 ultra è in promo con uno sconto del 25% e puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Da aperto hai un display Extreme AMOLED da 7 pollici. Da chiuso ti basta lo schermo esterno da 4 pollici a 165 Hz per rispondere ai messaggi, usare le app o chiedere qualcosa a Gemini senza aprire il telefono. Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 8 Elite pensato per il gaming e l’intelligenza artificiale, mentre le fotocamere da 50 megapixel registrano video fino all’8K. La batteria da 5.000 mAh si ricarica a 68 W via cavo e a 30 W in wireless.

Motorola Signature

Tra le occasioni più interessanti di questo Black Friday c’è il Motorola Signature, uno dei telefoni più iconici che puoi trovare oggi. È in offerta con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare ben 550 euro sul prezzo di listino, con la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Lo spessore è di appena 6,99 millimetri, ma dentro c’è tutto: processore Snapdragon 8 Gen 5, display AMOLED da 6,8 pollici a 165 Hz con un picco di luminosità di 6.200 nit e audio firmato Bose. Il comparto fotografico conta tre sensori da 50 megapixel, tra cui un periscopio con zoom ottico 3x, e anche la fotocamera frontale è da 50 megapixel. La batteria da 5.200 mAh con ricarica a 90 W, la certificazione IP68/IP69 e i 7 anni di aggiornamenti completano un pacchetto da vero top di gamma.

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Google Pixel 11

Un top di gamma a un prezzo da medio di gamma: è questo il bello del Black Friday. Il Google Pixel 11 è in offerta con uno sconto del 32% e risparmi 320 euro su quello di listino, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Monta lo stesso processore Tensor G6 dei modelli Pro, pensato per le funzioni di Gemini, e un display OLED da 6,3 pollici compatto e comodo da usare con una mano. La tripla fotocamera posteriore include anche un teleobiettivo e, con il Super Res Zoom, arriva fino a 30x. La batteria da 4.985 mAh garantisce oltre 30 ore di autonomia, c’è la ricarica magnetica Pixelsnap e Google assicura 7 anni di aggiornamenti. Un ottimo affare per un telefono top di gamma.

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Xiaomi 17

Minimo storico su Amazon per uno dei pochi top di gamma Android davvero compatti. Lo Xiaomi 17 è in promo per il Black Friday con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare 200 euro sul prezzo di listino. In soli 191 grammi e 8 millimetri di spessore trovi il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un display AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Dietro c’è una tripla fotocamera Leica con tre sensori da 50 megapixel, e anche la frontale è da 50 megapixel. La batteria da 6.330 mAh è da record per un telefono di queste dimensioni e la certificazione IP68 lo protegge da acqua e polvere. Se cerchi un top di gamma potente che stia comodamente in tasca, non farti sfuggire questa occasione.

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Samsung Galaxy S26 FE

Tutta l’esperienza della serie Galaxy S a un prezzo che non ti aspetti. Con la promo Black Friday il Samsung Galaxy S26 FE è in offerta con uno sconto del 28% che manda il prezzo in picchiata, e hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a 120 Hz arriva fino a 1.900 nit, quindi resta leggibile anche sotto il sole, mentre il processore Exynos 2500 gestisce senza fatica le funzioni di Galaxy AI. Sul retro trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x. La batteria da 4.900 mAh supporta la ricarica rapida a 45 W e la certificazione IP68 lo protegge da acqua e polvere. Samsung garantisce 7 anni di aggiornamenti: un acquisto che dura nel tempo.

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Redmi Note 17 Pro Max

Se cerchi uno smartphone che non ti lasci mai a piedi, questo è il modello che fa per te. Il Redmi Note 17 Pro Max è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare 200 euro su quello di listino, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il suo punto di forza è la batteria da 9.210 mAh, la più grande mai montata da Xiaomi su uno smartphone per il mercato europeo: arriva fino a tre giorni di utilizzo e si ricarica con l’HyperCharge da 100 W. Il resto della scheda tecnica non è da meno: display da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 5 che garantisce fluidità e la certificazione IP68/IP69K lo rende resistente come pochi. Completano la dotazione la fotocamera principale da 50 megapixel e la frontale da 32 megapixel.

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Redmi Note 17 Pro

Minimo storico per uno dei medio di gamma più interessanti del momento. Con l’offerta Black Friday il Redmi Note 17 Pro è in promo con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare 220 euro, e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Monta lo stesso display da 6,83 pollici in risoluzione 1.5K del fratello maggiore Pro Max, con picchi fino a 3.500 nit. La batteria al silicio-carbonio da 8.340 mAh supera i due giorni di autonomia e si ricarica a 67 W. Il processore è lo Snapdragon 6s Gen 4, e la fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica è affiancata da un ultra-grandangolo da 8 megapixel. Altoparlanti stereo con Dolby Atmos e certificazione IP68 completano l’opera.

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POCO C95 Pro

Offerta esclusiva per il Black Friday e solo per pochi giorni: il POCO C95 Pro lo paghi meno di 200 euro e puoi anche dividere la spesa in 5 rate a tasso zero. È lo smartphone ideale per chi vuole tanta autonomia senza spendere troppo. La batteria da 7.500 mAh assicura fino a due giorni di utilizzo, si ricarica a 45 W e fa anche da powerbank grazie alla ricarica inversa via cavo a 22,5 W, comoda per auricolari e smartwatch. Il display da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz è perfetto per video e giochi, mentre il processore MediaTek Helio G91-Ultra regge bene le attività di tutti i giorni. Fotocamera da 50 megapixel, certificazione IP64, slot microSD e jack per le cuffie completano la dotazione.

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Redmi Note 17

Ecco un vero best seller del Black Friday. Il Redmi Note 17 è in offerta con uno sconto del 24% e lo paghi meno di 190 euro, con la possibilità di dilazionare l’acquisto in 5 rate a tasso zero. Per questa cifra ti porti a casa un display AMOLED da 6,99 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, perfetto per film, serie TV e social. La batteria da 7.700 mAh ha la ricarica Turbo da 45 W e, all’occorrenza, ricarica anche altri dispositivi a 22,5 W. La fotocamera principale è da 50 megapixel, la frontale da 16 megapixel, e la certificazione IP65 lo protegge da polvere e schizzi. Il sistema è HyperOS 3 basato su Android 16, con Gemini e Cerchia e Cerca. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

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realme P4 lite

Prezzo al minimo per uno degli smartphone più economici e resistenti di questo Black Friday. Il realme P4 lite è in offerta con uno sconto del 40% e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. La batteria Titan da 6.600 mAh ti accompagna per tutta la giornata, funziona anche con temperature da -20 a 53 gradi e ha una garanzia di 6 anni, con 1.600 cicli di ricarica. Si ricarica a 15 W e c’è anche la ricarica inversa a 6 W. La struttura ArmorShell con certificazione IP64 lo protegge da polvere, schizzi, graffi e cadute. Il display da 6,8 pollici a 120 Hz, con dimming DC senza sfarfallio, è pensato per non affaticare la vista. Il processore octa-core con espansione della RAM promette fluidità per 48 mesi.

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