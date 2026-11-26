MisterGadget.Tech

Il Black Friday di Amazon è il momento giusto per rinnovare la tecnologia di casa, e tra i marchi più convenienti di quest’anno c’è Samsung. Sono in offerta prodotti di ogni categoria: smartphone, smartwatch, TV, tablet e anche grandi elettrodomestici, spesso con sconti che portano i prezzi a un valore molto basso.

Ad esempio, il Galaxy S26 Ultra scende sotto i 1.000 euro con uno sconto di 200 euro, mentre il Galaxy S26 FE è al prezzo minimo con il 27% in meno e diventa un vero best-buy. Ottime anche le promo per gli smartwatch: il Galaxy Watch9 da 44 mm lo trovi con uno sconto del 33%, e approfitti di un ottimo prezzo.

Se vuoi cambiare televisore, questo è il momento giusto. Lo smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici ha uno sconto del 39% e ti fa risparmiare più di 300 euro. Se invece cerchi uno schermo enorme, c’è il Mini LED da 75 pollici, che costa quasi 500 euro in meno. In offerta ci sono anche gli elettrodomestici: il forno a microonde Samsung con grill, ad esempio, costa meno di 100 euro.

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE DEL BLACK FRIDAY

Smartphone&Accessori

Galaxy S26 Ultra (offerta lampo e sconto speciale)

Il top di gamma di Samsung scende sotto i 1.000 euro con il Black Friday. Il Galaxy S26 Ultra è in offerta con uno sconto di 200 euro , e puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Il display è un 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz. La grande novità è i l Privacy Display integrato , che richiama le caratteristiche delle tradizionali pellicole privacy, ma puoi attivarlo e disattivarlo quando vuoi. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le quattro fotocamere posteriori comprendono una 200 megapixel principale e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e zoom di qualità ottica 10x. La batteria è da 5.000 mAh e non manca Galaxy AI con tanti strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

Il di scende sotto i 1.000 euro con il Black Friday. Il è in con uno , e puoi il in Il display è un 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz. La grande novità è i , che richiama le caratteristiche delle tradizionali pellicole privacy, ma puoi attivarlo e disattivarlo quando vuoi. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le quattro fotocamere posteriori comprendono una 200 megapixel principale e un teleobiettivo da 50 megapixel con e zoom di qualità ottica 10x. La batteria è da 5.000 mAh e non manca Galaxy AI con tanti strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Galaxy S26 FE (offerta top Black Friday e 12 rate a tasso zero)

È una delle offerte top di questo Black Friday: il Galaxy S26 FE è al prezzo minimo con uno sconto del 27%, e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. È il modello più accessibile della gamma Galaxy S26, ma ha le caratteristiche tipiche di un top di gamma a partire un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a 120 Hz. Dentro c’è il processore Exynos 2500, affiancato da 8 GB di RAM. La tripla fotocamera posteriore è guidata da un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, e davanti c’è una fotocamera da 12 megapixel. La batteria è da 4.900 mAh che dura per tutto il giorno.

Samsung Galaxy S26 FE 599,00 € -27% 819,00 € Risparmi 220,00 € Acquista su Amazon

Custodia Galaxy Z Fold8 57,99 € -47% 109,90 € Risparmi 51,91 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Galaxy Watch8 (offerta top Black Friday)

È una delle offerte top di questo Black Friday : il Galaxy Watch8 da 40 mm è in offerta con uno sconto del 29% . Sottile, leggere e con un design che lo rende comodo anche di notte. Il display Super AMOLED da 1,34 pollici è protetto da vetro zaffiro. Per chi corre c’è l’ Allenatore per corsa : dopo un test di 12 minuti valuta il tuo livello e crea un programma di allenamento personalizzato da tre a cinque settimane. Non mancano il monitoraggio del sonno, il carico vascolare e Gemini integrato.

È una delle di questo : il è in . Sottile, leggere e con un design che lo rende comodo anche di notte. Il è protetto da vetro zaffiro. Per chi corre c’è l’ : dopo un test di 12 minuti valuta il tuo livello e crea un di personalizzato da tre a cinque settimane. Non mancano il del il carico vascolare e Gemini integrato. Galaxy Watch9 (prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per il nuovo smartwatch di Samsung: il Galaxy Watch9 da 44 mm è in offerta con uno sconto del 33%, e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.Il display da 1,47 pollici è dotato di una luminosità elevata, così lo leggi bene anche in pieno sole. La batteria ti accompagna per un paio di giorni e supporta la ricarica rapida. Arriva con il sistema operativo Wear OS 7 di Google, e introduce Raise to Talk: per parlare con Gemini ti basta avvicinare il polso alla bocca. Sul fronte salute, i dati su sonno, attività fisica, salute cardiovascolare e recupero diventano consigli concreti grazie all’AI.

Samsung Galaxy Watch8 (40 mm) 235,00 € -29% 329,00 € Risparmi 94,00 € Acquista su Amazon

Samsung Galaxy Watch9 (44 mm) 325,47 € -33% 489,00 € Risparmi 163,53 € Acquista su Amazon

Smart TV&Soundbar

Smart TV Samsung 50" Neo QLED (39% di sconto e offerta Stellare Prime)

È una delle offerte stellari del Black Friday : lo smart TV Samsung Neo QLED QN82H da 50 pollici è in offerta con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare più di 300 euro . È un modello 2026, con pannello Neo QLED e tecnologia Quantum Mini LED, capace di offrire contrasti estremamente precisi grazie al controllo puntuale della retroilluminazione. A gestire immagini e audio c’è il processore NQ4 AI Gen2 , che migliora i contenuti con l’intelligenza artificiale e li porta fino al 4K. Per chi gioca c’è il Motion Xcelerator, con una f requenza di aggiornamento fino a 144 Hz in 4K. Le porte HDMI 2.1 sono quattro, con eARC per collegare una soundbar, e il sistema operativo è Tizen con Samsung Vision AI. A questo prezzo è uno dei Mini LED più interessanti da 50 pollici.

È una delle : lo da 50 pollici è in con uno che ti fa . È un modello 2026, con pannello Neo QLED e tecnologia Quantum Mini LED, capace di offrire contrasti estremamente precisi grazie al controllo puntuale della retroilluminazione. A gestire immagini e audio c’è il , che migliora i contenuti con l’intelligenza artificiale e li porta fino al 4K. Per chi gioca c’è il Motion Xcelerator, con una f in 4K. Le porte HDMI 2.1 sono quattro, con eARC per collegare una soundbar, e il sistema operativo è Tizen con Samsung Vision AI. A questo prezzo è uno dei Mini LED più interessanti da 50 pollici. Smart TV MiniLED da 75 pollici (risparmi quasi 500 euro)

Un televisore enorme a un prezzo davvero interessante : lo smart TV Samsung Mini LED M72H da 75 pollici è in offerta con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare quasi 500 euro, e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero . Lo schermo è dotato di retroilluminazione Mini LED e risoluzione 4K. La sua tecnologia Pure Spectrum Color cioè offre colori precisi pixel per pixel con una gamma cromatica ampliata. Con Samsung Vision AI Companion puoi chiedere al TV qualsiasi cosa, e il Dynamic Sound Pack migliora l’audio. È perfetto per chi vuole trasformare il salotto in un piccolo cinema senza spendere una fortuna.

Un enorme a un davvero : lo da è in offerta con uno che ti fa risparmiare quasi 500 euro, e puoi . Lo schermo è dotato di retroilluminazione Mini LED e risoluzione 4K. La sua cioè offre colori precisi pixel per pixel con una gamma cromatica ampliata. Con Samsung Vision AI Companion puoi chiedere al TV qualsiasi cosa, e il Dynamic Sound Pack migliora l’audio. È perfetto per chi vuole trasformare il salotto in un piccolo cinema senza spendere una fortuna. Soundbar QS 750F (offerta Black Friday e sconto top)

La soundbar Samsung per un vero home theater è al prezzo minimo: la HW-QS750F è in offerta con uno sconto del 29%, e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. È un sistema completo a 5.1.2 canali, con subwoofer wireless e altoparlanti posteriori inclusi. Due canali emettono il suono verso l’alto, per un audio 3D con Dolby Atmos. Ha 10 altoparlanti integrati, e il suo punto di forza è il design convertibile: un giroscopio riconosce se l’hai appesa al muro o appoggiata sul mobile e ottimizza il suono da solo. Con i TV Samsung trasmette il Dolby Atmos in wireless, e con Q-Symphony TV e soundbar suonano insieme. È l’abbinamento perfetto per uno dei TV Samsung in offerta.

Samsung 50 Neo QLED 4K QN82H 489,00 € -39% 799,00 € Risparmi 310,00 € Acquista su Amazon

Samsung 75 Mini LED 4K M72H 739,00 € -38% 1.199,00 € Risparmi 460,00 € Acquista su Amazon

Samsung Soundbar HW-QS750F 283,90 € -29% 399,00 € Risparmi 115,10 € Acquista su Amazon

Smart TV Samsung Crystal da 55 pollici 350,00 € -22% 449,00 € Risparmi 99,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Samsung Crystal da 65 pollici 499,00 € -17% 603,57 € Risparmi 104,57 € Acquista su Amazon

Smart TV Samsung The FramePro Neo QLED da 65 pollici 1.299,00 € -16% 1.549,00 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon

Tablet

Galaxy Tab A11+ (modello lowcost e prezzo speciale)

Il tablet Samsung della fascia economica è in super sconto: il Galaxy Tab A11+ è in offerta con uno s conto del 27%. Questa versione Wi-Fi ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, quindi lo spazio per app, foto e film non manca. Ha un display LCD da 11 poll ici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, e dentro c’è il processore MediaTek Dimensity 7300 . La batteria è da 7.040 mAh, quindi regge senza problemi lunghe sessioni di streaming o di gioco. I quattro altoparlanti supportano il Dolby Atmos, e c’è anche il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate. È il tablet ideale per studio, streaming e intrattenimento senza spendere troppo.

Il della è in super sconto: il è in offerta con uno s Questa versione Wi-Fi ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, quindi lo spazio per app, foto e film non manca. Ha un ici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, e dentro c’è il processore . La batteria è da 7.040 mAh, quindi regge senza problemi lunghe sessioni di streaming o di gioco. I quattro altoparlanti supportano il Dolby Atmos, e c’è anche il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate. È il tablet ideale per studio, streaming e intrattenimento senza spendere troppo. Galaxy Tab S10 FE (super risparmio e S Pen)

Il tablet di Samsung con la S Pen inclusa è in offerta: il Galaxy Tab S10 FE è scontato del 25% e ti fa risparmiare 160 euro. Ha un display LCD da 10,9 pollici a 90 Hz con una risoluzione di 2304 x 1440 pixel, e il processore Exynos 1580 è affiancato da 8 GB di RAM. La memoria da 128 GB si espande con una microSD fino a 2 TB. Nella confezione c’è la S Pen, perfetta per prendere appunti e disegnare, e con le funzioni AI il tablet risolve da solo le formule matematiche scritte a mano. La batteria è da 8.000 mAh con ricarica rapida da 45 W. Davanti c’è una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel, utile per le videochiamate, mentre sul retro una da 13 megapixel . In più, il tablet e la S Pen sono certificati IP68 contro acqua e polvere.

Samsung Galaxy Tab A11+ 299,00 € -27% 409,00 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

Samsung Galaxy Tab S10 FE 469,00 € -25% 629,00 € Risparmi 160,00 € Acquista su Amazon

Elettrodomestici

Lavatrice Crystal Clean da 9 chilogrammi (33% di sconto e super sconto)

La lavatrice Samsung Crystal Clean da 9 kg è in offerta . Ha una capacità XL perfetta per una famiglia, e una profondità di soli 55 cm, che la rende adatta anche agli spazi più stretti. La tecnologia Ecobubble trasforma il detersivo in schiuma attiva prima del lavaggio, così pulisce a fondo anche alle basse temperature e protegge i tessuti. Con il vapore igienizzante elimini batteri e allergeni senza prodotti aggressivi, e il ciclo Less Microfiber riduce fino al 54% la dispersione delle microplastiche prodotte durante il lavaggio. Ha ricevuto la classe di efficienza energetica A, e grazie al Wi-Fi puoi controllarla dall’app SmartThings e attivare la modalità AI Energy per ridurre i consumi. Una lavatrice affidabile e intelligente, al giusto prezzo.

La da . Ha una perfetta per una famiglia, e una profondità di soli 55 cm, che la rende adatta anche agli spazi più stretti. La tecnologia Ecobubble trasforma il detersivo in schiuma attiva prima del lavaggio, così pulisce a fondo anche alle basse temperature e protegge i tessuti. Con il e allergeni senza prodotti aggressivi, e il ciclo Less Microfiber riduce fino al 54% la dispersione delle microplastiche prodotte durante il lavaggio. Ha ricevuto la classe di efficienza energetica A, e grazie al Wi-Fi puoi controllarla dall’app SmartThings e attivare la modalità AI Energy per ridurre i consumi. Una lavatrice affidabile e intelligente, al giusto prezzo. Forno a microonde Samsung (costa meno di 100 euro)

È una delle offerte top del Black Friday : il forno a microonde Samsung con grill costa meno di 100 euro. Ha una capacità di 23 litri, e il vano cottura in smalto ceramico si pulisce in un attimo e non trattiene odori. Oltre a riscaldare e scongelare, grazie al grill puoi gratinare e dorare i tuoi piatti. Il suo punto di forza è il piatto doratore per la cottura croccante, con cui pizza, cotolette e cibi surgelati restano croccanti come appena usciti dal forno.

È una delle : il con grill Ha una capacità di 23 litri, e il vano cottura in smalto ceramico si pulisce in un attimo e non trattiene odori. Oltre a riscaldare e scongelare, grazie al grill puoi gratinare e dorare i tuoi piatti. Il suo punto di forza è il piatto doratore per la cottura croccante, con cui pizza, cotolette e cibi surgelati restano croccanti come appena usciti dal forno. Asciugatrice Crystal EcoDry da 8 chilogrammi (super affare)

Uno sconto lampo da non lasciarsi scappare: l’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry con cestello da 8 kg è un super affare, e ti fa risparmiare 140 euro. Usa la tecnologia a pompa di calore che, scaldando l’aria con un "refrigerante" specifico invece che con l’elettricità, evita inutili sprechi di energia. Così risparmi in bolletta e i capi vengono trattati con delicatezza. Il sensore Optimal Dry regola da solo temperatura e durata di ogni ciclo, e la funzione Hygiene Care sanifica i capi fino al 99,9% . La porta è reversibile, e con l’app SmartThings la controlli da remoto e tieni d’occhio i consumi.

Uno da non lasciarsi scappare: con è un super affare, e ti fa risparmiare 140 euro. Usa la tecnologia a pompa di calore che, scaldando l’aria con un "refrigerante" specifico invece che con l’elettricità, evita inutili sprechi di energia. Così risparmi in bolletta e i capi vengono trattati con delicatezza. Il regola da solo temperatura e durata di ogni ciclo, e la . La porta è reversibile, e con l’app SmartThings la controlli da remoto e tieni d’occhio i consumi. Samsung Frigorifero Combinato Ecoflex (risparmi quasi 200 euro)

Il frigorifero combinato Samsung EcoFlex è in offerta con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare quasi 200 euro. È alto 1,85 metri e ha una capacità di 344 litri, ma conserva la profondità standard di 60 cm e si inserisce facilmente in cucina. Merito della tecnologia Space Max, che grazie a uno speciale rivestimento delle pareti aumenta lo spazio interno a parità di dimensioni esterne. Con il Total No Frost non devi più sbrinarlo, e il sistema All Around Cooling distribuisce il freddo in modo uniforme su ogni ripiano, così gli alimenti restano freschi più a lungo. Il compressore Digital Inverter consuma meno, è più silenzioso e ha una garanzia di 20 anni.

Samsung Lavatrice Crystal Clean 9 kg WW90CGC04DTEET 343,00 € -33% 511,59 € Risparmi 168,59 € Acquista su Amazon

Samsung Forno a Microonde Grill MG23K3523CK 99,00 € -23% 127,99 € Risparmi 28,99 € Acquista su Amazon

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry 8 kg DV80DG52B0AHET 459,00 € -23% 599,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Samsung Frigorifero Combinato EcoFlex F-RL33B61ESA3M 449,00 € -29% 628,99 € Risparmi 179,99 € Acquista su Amazon

Samsung Lavatrice AI Control WW10FG6U34LK/U3 10 Kg 445,55 € -26% 599,00 € Risparmi 153,45 € Acquista su Amazon