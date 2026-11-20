Xiaomi

Notebook e tablet sono diventati oramai un’appendice della nostra quotidianità. I primi sono compagni fedeli per il lavoro, mentre i secondi riempiono le giornate e all’occorrenza possono essere utilizzati per lavorare in mobilità grazie alle dimensioni compatte. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo modello, il Black Friday viene in tuo soccorso. Su Amazon trovi in promo tanti modelli e con sconti che permettono di risparmiare cifre anche piuttosto interessanti.

Ad esempio, trovi il PC portatile Dell 15 con uno sconto di 150 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno per un notebook che puoi utilizzare sia per lavoro sia per il divertimento. Se vuoi un PC un po’ più potente, c’è il Lenovo IdeaPad Slim5 con uno sconto di 400 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Per gli amanti dei videogiochi, invece, c’è l’Asus TUF Gaming A16 con uno sconto che ti fa fare un super affare.

Se, invece, cerchi un nuovo tablet, non farti sfuggire l’occasione per lo Xiaomi Pad 8, modello dotato di caratteristiche top e che all’occorrenza puoi utilizzare anche per lavoro. Pensato anche per il lavoro il Galaxy Tab S10 Lite: con lo sconto del Black Friday fai un ottimo affare e nella confezione trovi anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale e ti permette di prendere gli appunti. Scopri il PC o il tablet che fa per te nella nostra guida all’acquisto.

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Dell 15

Un portatile affidabile per lo studio e il lavoro, a un prezzo da Black Friday. Il Dell 15 è in offerta con uno sconto di 150 euro e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. La configurazione in promo ha il processore Intel Core i5-1334U, con 10 core fino a 4,6 GHz, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Così passi senza rallentamenti da documenti a videochiamate e a decine di schede del browser aperte. Il display è un 15,6 pollici IPS antiriflesso a 120 Hz in risoluzione Full HD, più fluido di quello di molti portatili della stessa fascia. In più trovi la tastiera completa con tastierino numerico e il lettore di schede SD, comodi per chi lavora con numeri e foto. Un tuttofare concreto da tenere a lungo.

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Microsoft Surface Pro (11ª edizione)

Il 2 in 1 più venduto su Amazon è in offerta con il Black Friday, con uno sconto superiore al 40% che ti fa risparmiare quasi 900 euro sul prezzo di listino. Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero. È uno dei primi Copilot+ PC di Microsoft, e la configurazione in promo è la più completa: processore Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Il display è un OLED PixelSense da 13 pollici con risoluzione 2880 x 1920 pixel, con refresh rate a 120 Hz e HDR600. Il chip ha una NPU dedicata all’intelligenza artificiale. Puoi usarlo come tablet o come notebook, ed è perfetto per chi lavora sempre in movimento.

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Lenovo IdeaPad Slim 5

Uno dei notebook da 16 pollici più interessanti di questo Black Friday: il Lenovo IdeaPad Slim 5 è in offerta con uno sconto di 400 euro e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. Il processore è l’AMD Ryzen AI 7 445, affiancato da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB e la grafica integrata Radeon 840M. Lo chassis in alluminio e la tastiera retroilluminata danno un tocco premium, e lo spessore è di appena 16,9 mm. Lo schermo ampio da 16 pollici è ideale per lavorare con più finestre affiancate. Un notebook che si posiziona nella fascia alta del mercato e che da oggi trovi a un prezzo super competitivo.

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Asus Vivobook S14

Un PC leggero e con un’autonomia da record, oggi in offerta con il Black Friday. L’Asus Vivobook S14 è in promo con uno sconto di 120 euro e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. Il processore è lo Snapdragon X X1-26-100, affiancato da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. È pensato per l’efficienza, e grazie alla batteria da 70 Wh l’autonomia può arrivare fino a 30 ore. Il display è un 14 pollici IPS antiriflesso, comodo anche in ambienti luminosi, e a bordo ci sono Windows 11 Home e tutte le funzioni AI di Copilot+. È il compagno ideale per chi lavora o studia in mobilità.

Asus Vivobook S14 Prodotto non disponibile Prodotti simili

Lenovo IdeaPad Slim 3

Un notebook completo per casa, ufficio e studio, con 200 euro di sconto per il Black Friday e la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 monta il processore Intel Core Ultra 5 322 della Serie 3, con frequenza turbo fino a 4,4 GHz, insieme a 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Così gestisci senza fatica il multitasking di tutti i giorni. Lo schermo IPS ha una luminosità di 400 nit e la connettività Wi-Fi 6 è veloce e stabile. Ci sono tutte le porte che servono: una USB-C, due USB-A, una HDMI, il lettore di schede e il jack per le cuffie. Con 1,59 kg di peso lo porti ovunque.

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Asus TUF Gaming A16

Il notebook da gaming che aspettavi arriva in offerta con il Black Friday. L’Asus TUF Gaming A16 è in promo con uno sconto del 22% che ti fa risparmiare 350 euro, e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. Il cuore è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB di memoria GDDR7, abbinata al processore AMD Ryzen 7 260 con 8 core, 16 thread e frequenza fino a 5,1 GHz. Ci sono poi 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB per installare tanti giochi. Il display da 16 pollici IPS antiriflesso a 144 Hz rende fluida ogni partita. In più la scocca è resistente, con certificazione di durabilità MIL-STD-810H, e c’è il Wi-Fi 6E. Lo puoi utilizzare anche con i programmi per la produttività.

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Xiaomi Pad 8

Prestazioni da top di gamma in un tablet sottilissimo, oggi al prezzo minimo. Con il Black Friday lo Xiaomi Pad 8 è in offerta speciale e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il display è da 11,2 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate fino a 144 Hz, con supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per film e serie. Il processore è lo Snapdragon 8s Gen 4, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Lo puoi utilizzare anche per lavoro e app pesanti, come i videogame. Lo spessore è di appena 5,8 mm e il peso di 485 grammi, mentre la batteria da 9.200 mAh assicura una grande autonomia. È un tablet perfetto per giocare, lavorare e guardare contenuti in streaming.

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Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Il tablet Samsung con la S Pen già nella confezione è in offerta per il Black Friday con 100 euro di sconto, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. La S Pen inclusa è il suo vero punto di forza: con Samsung Notes hai assistenza alla scrittura a mano, risolutore di formule matematiche, annotazioni sui PDF e Split View per il multitasking. Il display è un TFT LCD da 10,9 pollici con risoluzione 2112 x 1320 e refresh rate fino a 90 Hz. Il processore è l’Exynos 1380, la batteria è da 8.000 mAh e non manca Cerchia e Cerca con Google. Samsung promette anche aggiornamenti lunghissimi, fino a 7 anni del sistema operativo.

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Redmi Pad 2

Costa poco ed è perfetto per l’uso da divano: il Redmi Pad 2 è uno dei tablet più convenienti di questo Black Friday, e puoi pagarlo anche in 5 rate a tasso zero. Ha un display da 11 pollici in risoluzione 2.5K, con refresh rate a 90 Hz e certificazioni TÜV Rheinland per non affaticare la vista. La batteria da 9.000 mAh garantisce circa 17 ore di riproduzione video, e i quattro altoparlanti stereo con Dolby Atmos rendono più coinvolgenti film e serie TV. Sotto la scocca in metallo unibody lavora il processore MediaTek Helio G100-Ultra, e la memoria si espande con una microSD fino a 2 TB. Con le modalità Bambini e Senior va bene per tutta la famiglia.

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OPPO Pad SE

Meno di 150 euro per un tablet che non ti lascia mai a secco: con il Black Friday l’OPPO Pad SE è in offerta con uno sconto del 23% e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il suo punto di forza è la batteria da 9.340 mAh, che assicura 11,5 ore di riproduzione video e si ricarica con la SUPERVOOC da 33 W. Il display è un LCD FHD+ da 11 pollici a 90 Hz, con una luminosità massima fino a 500 nit, e ha la certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e l’assenza di sfarfallio. Gli altoparlanti sono quattro, il corpo è in metallo e il processore è il MediaTek Helio G100. C’è anche una modalità Bambini personalizzata. La soluzione perfetta per l’utilizzo casalingo e da divano.

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