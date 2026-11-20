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Continuano le promo della Settimana del Black Friday di Amazon e sei ancora in tempo per fare grandissimi affari sul meglio che può offrire la tecnologia. Trovi, ad esempio, il Galaxy S26 a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 38% che ti fa risparmiare più di 400 euro. Tra le offerte best-seller di oggi c’è anche lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 con il 69% di sconto e il PC portatile Dell 15 con uno sconto del 45% e lo paghi quasi la metà. Tra gli smartphone c’è da segnalare anche lo sconto del 33% disponibile sull’iPhone Air che lo fa diventare un vero best-buy.

Samsung Galaxy S26, 256GB, Black [Versione italiana] | 3 ann... 699,00 € -38% 1.129,00 € Risparmi 430,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone Air 256 GB - Bianco nuvola | display 6,5" con P... 899,00 € -33% 1.339,00 € Risparmi 440,00 € Acquista su Amazon Dell 15 Laptop - Intel Core i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD | 1... 449,00 € -47% 849,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia, Denti... 39,99 € -69% 129,99 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 50" 4K 50E8S | Dolby Atmos 2.... 426,00 € -43% 749,00 € Risparmi 323,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick HD (ultimo modello), TV gratuita e in d... 25,99 € -60% 64,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo... 189,99 € -68% 599,99 € Risparmi 410,00 € Acquista su Amazon Dyson V8 Origin Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elet... 229,00 € -40% 379,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Ottime promo anche tra gli smart TV: l’Hisense MiniLED da 50 pollici è disponibile con il 43% di sconto e risparmi centinaia di euro. Gli elettrodomestici anche sono tra i prodotti più ricercati e apprezzati: il robot aspirapolvere roborock Qrevo Edge 2 Set è in promo con il 47% di sconto e lo paghi quasi la metà. Ottima occasione anche per l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone: 40% di sconto e super affare.

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Prodotti bestseller

Galaxy S26 (prezzo al minimo e offerta shock)

Tra i migliori smartphone che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Galaxy S26 con uno sconto del 38% che fa risparmiare più di 400 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Un vero affare per uno degli smartphone top di gamma più compatti in circolazione. Infatti, è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici, processore Exynos 2500 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un telefono top a un prezzo eccezionale.

Scelto per te Galaxy S26 699,00 € -38% 1.129,00 € Risparmi 430,00 € Acquista su Amazon

PC portatile Dell 15 (47% di sconto e prezzo in picchiata)

Un portatile completo quasi a metà prezzo: il Dell 15 con Intel Core i5-1334U , 8 GB di RAM e SSD da 512 GB è ideale per studio, smart working e uso quotidiano. Lo schermo da 15,6" Full HD IPS a 120 Hz è comodo per documenti, video e navigazione, mentre la tastiera a dimensione piena con tastierino numerico rende più facile scrivere. Si può pagare in 5 rate a tasso zero , con il 47% di sconto già applicato. Una delle migliori occasioni di questo Black Friday di Amazon.

Un portatile completo quasi a metà prezzo: il con , e è ideale per studio, smart working e uso quotidiano. Lo schermo da è comodo per documenti, video e navigazione, mentre la tastiera a dimensione piena con tastierino numerico rende più facile scrivere. Si può pagare in , con il 47% di sconto già applicato. Una delle migliori occasioni di questo Black Friday di Amazon. Oral-B iO 2 (69% di sconto e prezzo al minimo)

Tra le offerte best buy del Black Friday 2026 c’è l’Oral-B iO 2: costa meno di 40 euro, con il 69% di sconto e 3 rate a tasso zero. La testina rotonda con tecnologia iO pulisce con movimenti oscillanti e micro-vibrazioni, mentre il sensore di pressione avvisa se si spazzola troppo forte e le modalità di intensità adattano la pulizia. In confezione ci sono anche la custodia da viaggio e un dentifricio Advanced Rigenera Smalto. Non a caso è uno dei prodotti più venduti in questi primi giorni di Blakc Friday Amazon.

Smartphone

iPhone Air (33% di sconto e prezzo al minimo)

Cala il prezzo dello smartphone super sottile di Apple. L’ iPhone Air è disponibile da oggi con un ottimo sconto del 33% e il risparmio netto è di 430 euro su quello di listino. Valori che difficilmente si vedono su un telefono Apple e questo fa capire la bontà dell’offerta. L’ iPhone Air si distingue per il suo design super sottile, ma allo stesso tempo ha le caratteristiche tipiche di un telefono premium, a partire dal display da 6,5 pollici con ProMotion che porta il refresh rate fino a 120 Hz. Prestazioni top con il processore A19 Pro che supporta Apple Intelligence, fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel.

Cala il prezzo dello smartphone super sottile di Apple. L’ è disponibile da oggi con un e il su quello di listino. Valori che difficilmente si vedono su un telefono Apple e questo fa capire la bontà dell’offerta. L’ si distingue per il suo design super sottile, ma allo stesso tempo ha le caratteristiche tipiche di un telefono premium, a partire dal che porta il refresh rate fino a 120 Hz. Prestazioni top con il che supporta Apple Intelligence, fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel. Xiaomi 17 (24% di sconto e offerta lampo)

Ottimo affare per lo Xiaomi 17 . Il telefono top di gamma del colosso cinese è disponibile con uno sconto del 24% e approfitti di un ottimo risparmio di 200 euro . Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Display CrystalRes da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e sensore principale da 50 megapixel, selfie camera sempre da 50 megapixel e una batteria da 6330 mah che dura fino a due giorni.

Ottimo affare per lo . Il telefono top di gamma del colosso cinese è disponibile con uno e approfitti di un . Non finisce qui: puoi anche dilazionare il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Display CrystalRes da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e sensore principale da 50 megapixel, selfie camera sempre da 50 megapixel e una batteria da 6330 mah che dura fino a due giorni. Redmi Note 17 Pro (sconto Black Friday e prezzo crollato)

Tra i telefoni più venduti al Black Friday c’è sicuramente il Redmi Note 17 Pro. Parliamo di un modello medio di gamma disponibile con uno sconto del 37% e il prezzo scende al minimo. Caratterizzato da una maxi batteria da 8340 mAh che può durare anche più di tre giorni, schermo da 6,83 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon 6s Gen4 e doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero ed è il telefono perfetto da acquistare in vista del Natale.

Scelto per te Redmi Note 17 Pro 379,00 € -37% 599,90 € Risparmi 220,90 € Acquista su Amazon

Honor 600 SMART (40% di sconto e costa pochissimo)

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi l’Honor 600 SMART con uno sconto del 40% e il prezzo sprofonda a meno di 170 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un telefono dotato di un display immersivo da 6,87 pollici, con maxi batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni e un processore Snapdragon 4 Gen4 che assicura buone prestazioni. Buone anche le immagini grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel con AI.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (offerta lampo Black Friday)

Sconto di 110 euro per l’Apple Watch Ultra3 e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. La cassa in titanio e il vetro in zaffiro lo rendono robusto, con resistenza all’acqua fino a 100 metri, mentre il display grande e luminosissimo si legge ovunque e funziona da torcia. La batteria dura un paio di giorni, il GPS a doppia frequenza segue ogni allenamento, e il rilevamento di cadute e incidenti con SOS via satellite completa la sicurezza. Il tasto Azione personalizzabile avvia subito l’attività preferita. Hai a disposizione anche sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute.

Smart TV

Smart TV MiniLED Hisense da 50 pollici (43% di sconto e sconto imperdibile)

La tecnologia Mini LED non è più solo per televisori di fascia alta: il modello Hisense E8S da 50 pollici costa il 43% in meno con l’ offerta Black Firday . La retroilluminazione Mini LED con 144 zone di dimming e picchi fino a 1.300 nit dà neri profondi e immagini luminose, mentre i colori Hi-QLED restano vivaci. Il pannello nativo a 144 Hz con HDMI 2.1 e VRR è fatto per console di nuova generazione, e il Dolby Vision IQ con HDR10+ valorizza film e serie. Il subwoofer integrato aggiunge bassi pieni, con Alexa e sistema VIDAA .

La tecnologia Mini LED non è più solo per televisori di fascia alta: il da costa il con l’ . La retroilluminazione con e picchi fino a dà neri profondi e immagini luminose, mentre i restano vivaci. Il pannello con e è fatto per console di nuova generazione, e il con valorizza film e serie. Il aggiunge bassi pieni, con e sistema . Smart TV Xiaomi da 32 pollici (prezzo al minimo)

Meno di 120 euro per uno smart TV con Fire TV e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Parliamo del televisore Xiaomi da 32 pollici disponibile con il 25% di sconto, perfetto per la camera, la cucina o la seconda TV. Fire TV apre subito Netflix, Prime Video, Disney+ e migliaia di app, mentre Alexa sul telecomando risponde ai comandi vocali e controlla la casa. L’audio Dolby Audio avvolge dialoghi e scene d’azione, e Apple AirPlay trasmette da iPhone, iPad e Mac senza dispositivi aggiuntivi. Pannello ad alta risoluzione per vedere al meglio tutti i tuoi contenuti preferiti.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (60% di sconto e costa pochissimo)

L’Amazon Fire TV Stick HD è scontata del 60%, costa solo 25,99 euro e puoi pagarla anche in 5 rate a tasso zero. Basta collegarla alla porta HDMI del televisore per avere app come Prime Video, Netflix e Disney+. Lo streaming è ad alta risoluzione e supporta HDR, HDR10, HDR10+ e HLG. Con il telecomando vocale Alexa cerchi film e serie con la voce e controlli i dispositivi smart di casa. A questo prezzo è il regalo tech perfetto per chi ha ancora un TV non smart.

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Echo Dot Max (prezzo in picchiata e super affare)

Il suono immersivo in un corpo compatto, a un prezzo che non si vedeva da mesi: l’ Echo Dot Max è al minimo con il 42% di sconto , anche in 5 rate a tasso zero. Il sistema audio a due vie con woofer da 2,5" e tweeter da 0,8" offre bassi immersivi, mentre Omnisense adatta il suono alla stanza. L’ hub integrato per la casa intelligente (Zigbee e Matter) gestisce luci e dispositivi, e due Echo Dot Max si accoppiano in stereo o si collegano a un Fire TV compatibile.

Il suono immersivo in un corpo compatto, a un prezzo che non si vedeva da mesi: l’ è al minimo con il , anche in 5 rate a tasso zero. Il sistema audio a due vie con e offre bassi immersivi, mentre adatta il suono alla stanza. L’ (Zigbee e Matter) gestisce luci e dispositivi, e due Echo Dot Max si accoppiano in stereo o si collegano a un Fire TV compatibile. Kindle Colorosft (45% di sconto e risparmi 135 euro)

Leggere a colori costa quasi la metà: il Kindle Colorsoft da 16 GB è in offerta con il 45% di sconto e 5 rate a tasso zero. Il display Colorsoft da 7 pollici mostra 300 ppi in bianco e nero e 150 ppi a colori, perfetto per fumetti, copertine e riviste, mentre la luce frontale regolabile (bianca e ambra) aiuta a leggere anche di sera. I 16 GB conservano migliaia di libri, la certificazione IPX8 lo protegge dall’acqua e l’autonomia arriva fino a 8 settimane.

Elettrodomestici

Lefant M210 Omni (68% di sconto e risparmi 400 euro)

Con 400 euro di risparmio sul listino, il Lefant M210 Omni è disponibile con un super sconto del 68%. È un robot compatto che aspira e lava, con rullo lavapavimenti che si pulisce da solo nella stazione e navigazione laser per mappare le stanze. La stazione Omni gestisce la manutenzione quasi senza intervento, e il controllo da app permette di programmare e dividere le zone. Pulizia quotidiana senza pensieri, a un prezzo alla portata di molti.

Con 400 euro di risparmio sul listino, il è disponibile con un super sconto del 68%. È un robot compatto che aspira e lava, con che si pulisce da solo nella stazione e per mappare le stanze. La gestisce la manutenzione quasi senza intervento, e il controllo da permette di programmare e dividere le zone. Pulizia quotidiana senza pensieri, a un prezzo alla portata di molti. roborock Qrevo Edge 2 Set (47% di sconto e costa quasi la metà)

Quasi metà prezzo per il roborock Qrevo Edge 2 Set, uno dei robot più acquistati in questi giorni di Black Friday. L’altezza di soli 7,98 cm gli permette di passare sotto i mobili bassi, mentre l’aspirazione HyperForce da 25.000 Pa con la spazzola DuoDivide anti-groviglio raccoglie polvere e peli. Il mocio rotante estensibile e la spazzola FlexiArm Arc puliscono lungo bordi e battiscopa, e la stazione lava i mop con acqua calda (circa 80°C ) e li asciuga. La versione Set include 2 sacchetti e 2 mop extra. Lo sconto del 47% è un’occasione rara.

Quasi metà prezzo per il roborock Qrevo Edge 2 Set, uno dei robot più acquistati in questi giorni di Black Friday. L’altezza di soli gli permette di passare sotto i mobili bassi, mentre l’aspirazione con la spazzola raccoglie polvere e peli. Il e la spazzola puliscono lungo bordi e battiscopa, e la stazione lava i mop con acqua calda (circa ) e li asciuga. La versione include e extra. Lo è un’occasione rara. Dyson V8 Origin (offerta speciale e prezzo al minimo)

Centocinquanta euro di risparmio sul Dyson V8 Origin, la scopa senza filo leggera per le pulizie di tutti i giorni. Il motore digitale V8 a 110.000 giri sviluppa 115 Air Watt, la tecnologia Radial Root Cyclone con 15 cicloni tiene alta l’aspirazione, e la spazzola Motorbar districa peli e capelli. La batteria ha un’autonomia fino a 40 minuti (con 2 modalità di potenza), pesa 2,5 kg e si trasforma in aspirapolvere portatile per scale, auto e divani.

Scelto per te Dyson V8 Origin 229,00 € -40% 379,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Tineco Floor One S7 Strech Ultra (50% di sconto e offerta best-seller)

Metà prezzo per la lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch Ultra : 250 euro in meno sul listino. Il corpo si piega fino a 180° e passa sotto letti e divani, mentre il sistema FlashDry lava il rullo e lo asciuga con aria a 85°C , così non resta umidità né cattivi odori. Aspira e lava insieme con un’autonomia fino a 50 minuti , con serbatoi da 1 litro per l’acqua pulita e 0,72 litri per quella sporca. Pulizia profonda, manutenzione quasi zero.

Metà prezzo per la : 250 euro in meno sul listino. Il corpo e passa sotto letti e divani, mentre il sistema lava il rullo e lo asciuga con aria a , così non resta umidità né cattivi odori. Aspira e lava insieme con un’autonomia fino a , con serbatoi da per l’acqua pulita e per quella sporca. Pulizia profonda, manutenzione quasi zero. Asciugatrice Bosch Serie 6 (37% di sconto e pagamento in 12 rate)

Più di 300 euro di risparmio sull’asciugatrice Bosch Serie 6 da 9 kg, pagabile anche in 12 rate a tasso zero. Il sensore AutoDry capisce quando il bucato è pronto e protegge i tessuti dal surriscaldamento, mentre la pompa di calore con gas ecologico R290 abbassa i consumi. Il filtro EasyClean si pulisce in un attimo, il display LED multifunzione guida il ciclo, e la partenza ritardata permette di sfruttare le fasce orarie più convenienti. Dotata di quattordici programmi che si adattano a qualsiasi tessuto e hai anche dei programmi rapidi da 40 minuti.

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