L’evento più atteso dell’anno è ufficialmente iniziato: dalla mezzanotte del 19 novembre e fino alle 23:59 del 30 novembre trovi su Amazon tutte le offerte del Black Friday. Migliaia di prodotti con sconti incredibili e prezzi mai visti prima grazie a promo lampo e vere occasioni da cogliere al volo. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le migliori offerte disponibili fin da subito e le trovi suddivise per categoria di prodotto. Smartphone, smartwatch, smart TV, elettrodomestici e anche i prodotti smart a marchio Amazon. Gli sconti superano anche il 50% e il periodo di reso è esteso fino al 15 gennaio 2027. Non perdere tempo e approfittane subito.

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Smartphone

iPhone 17 (super sconto e prezzo al minimo)

Lo smartphone top dell’azienda di Cupertino è disponibile in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Parliamo di uno dei migliori telefoni nella fascia dei top di gamma: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion che fa arrivare il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence e una doppia fotocamera posteriore con sensori Fusion da 48 megapixel. La fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel è pensata per i selfie di gruppo e la batteria ti accompagna per tutto il giorno.

Lo smartphone top dell’azienda di Cupertino è disponibile in con uno su quello di listino e hai anche la possibilità di il in . Parliamo di uno dei migliori telefoni nella fascia dei top di gamma: da con che fa arrivare il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence e una con sensori Fusion da 48 megapixel. La fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel è pensata per i selfie di gruppo e la batteria ti accompagna per tutto il giorno. Galaxy S26 Ultra (prezzo in picchiata)

Il Galaxy S26 Ultra è in offerta con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare ben 550 euro , e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il display è un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD. La sua grande novità è il Privacy Display integrato, che richiama le caratteristiche delle tradizionali pellicole privacy, ma puoi attivarlo e disattivarlo quando vuoi. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 . Le quattro fotocamere posteriori comprendono una 200 megapixel principale e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e zoom di qualità ottica 10x. La batteria è da 5.000 mAh e non manca la Galaxy AI. A questo prezzo è uno degli smartphone Android best-buy del momento.

Il è in offerta con uno che ti fa , e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il display è un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD. La sua grande novità è il integrato, che richiama le caratteristiche delle tradizionali pellicole privacy, ma puoi attivarlo e disattivarlo quando vuoi. Il processore è lo . Le quattro fotocamere posteriori comprendono una e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e zoom di qualità ottica 10x. La batteria è da 5.000 mAh e non manca la Galaxy AI. A questo prezzo è uno degli best-buy del momento. Redmi Note 17 Pro Max (prezzo in picchiata)

Il Redmi Note 17 Pro Max è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare 200 euro su quello di listino, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Il suo punto di forza è la batteria da 9.210 mAh , la più grande mai montata da Xiaomi su uno smartphone per il mercato europeo: arriva fino a tre giorni di utilizzo e si ricarica con l’HyperCharge da 100 W. Il resto della scheda tecnica non è da meno: display da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 5 che garantisce fluidità e la certificazione IP68/IP69K lo rende resistente come pochi. Completano la dotazione la fotocamera principale da 50 megapixel e la frontale da 32 megapixel.

Il è in offerta per il Black Friday con uno che ti fa su quello di listino, e puoi . Il suo punto di forza è la , la più grande mai montata da Xiaomi su uno smartphone per il mercato europeo: arriva fino a tre giorni di utilizzo e si ricarica con l’HyperCharge da 100 W. Il resto della scheda tecnica non è da meno: display da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 5 che garantisce fluidità e la certificazione IP68/IP69K lo rende resistente come pochi. Completano la dotazione la e la realme P4 lite (costa pochissimo e affare lampo)

Il realme P4 lite è in offerta con uno sconto del 40% e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. La batteria Titan da 6.600 mAh ti accompagna per tutta la giornata, funziona anche con temperature da -20 a 53 gradi e ha una garanzia di 6 anni, con 1.600 cicli di ricarica. Si ricarica a 15 W e c’è anche la ricarica inversa a 6 W. La struttura ArmorShell con certificazione IP64 lo protegge da polvere, schizzi, graffi e cadute. Il display da 6,8 pollici a 120 Hz, con dimming DC senza sfarfallio, è pensato per non affaticare la vista.

iPhone 17 949,00 € -16% 1.129,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Galaxy S26 Ultra 1.249,49 € -31% 1.799,00 € Risparmi 549,51 € Acquista su Amazon

Google Pixel 11 Pro XL 999,00 € -29% 1.399,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon

Samsung Galaxy Z Fold8 1.599,00 € -24% 2.099,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon

Motorola Signature 745,75 € -43% 1.299,00 € Risparmi 553,25 € Acquista su Amazon

Google Pixel 11 679,00 € -32% 999,00 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi 17 649,90 € -24% 849,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

Redmi Note 17 Pro Max 449,90 € -25% 599,90 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Redmi Note 17 Pro 379,00 € -37% 599,90 € Risparmi 220,90 € Acquista su Amazon

Redmi Note 17 189,90 € -24% 249,90 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (super offerta e prezzo al minimo)

Il Black Friday mette in offerta uno degli smartwatch più desiderati e amati degli utenti. Parliamo dell’ Apple Watch Ultra 3 disponibile in promo con uno sconto del 19% che ti fa risparmiare 150 euro su quello di listino , e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ha il display più ampio di qualunque altro Apple Watch, un OLED LTPO3 always-on da 1,9 pollici con luminosità elevatissima. La cassa è in titanio di grado 5, con connettività 5G e SOS via satellite anche quando non c’è campo. Ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali ed è il compagno ideale da avere al polso. Con l’offerta di oggi è un vero best-buy.

Il Black Friday mette in offerta uno degli smartwatch più desiderati e amati degli utenti. Parliamo dell’ disponibile in promo con uno che ti fa , e puoi dilazionare il pagamento in . Ha il display più ampio di qualunque altro Apple Watch, un OLED LTPO3 always-on da 1,9 pollici con luminosità elevatissima. La cassa è in titanio di grado 5, con connettività 5G e SOS via satellite anche quando non c’è campo. Ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali ed è il compagno ideale da avere al polso. Con l’offerta di oggi è un vero best-buy. Google Pixel Watch 4 (40% di sconto e prezzo shock)

Con il Black Friday il Google Pixel Watch 4 è in offerta con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare 220 euro, e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display AMOLED Actua 360 arriva fino a 3.000 nit ed è protetto da Gorilla Glass 5. A bordo trovi Gemini e il GPS dual-frequency. Il tracker per il fitness e il benessere ti permette di avere tutte le info di cui hai bisogno sempre a portata di mano. In più Google lo ha progettato con la possibilità di sostituire display e batteria, quindi è pensato per durare.

Apple Watch Ultra 3 699,00 € -14% 809,00 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

Samsung Galaxy Watch8 Classic 379,00 € -28% 529,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Garmin Forerunner 165 Music 204,99 € Acquista su Amazon

Google Pixel Watch 4 319,33 € -42% 549,00 € Risparmi 229,67 € Acquista su Amazon

Suunto Core 105,00 € -30% 149,00 € Risparmi 44,00 € Acquista su Amazon

Suunto Vertical 449,00 € -8% 489,30 € Risparmi 40,30 € Acquista su Amazon

Amazfit T-Rex 3 Pro 309,49 € -23% 399,90 € Risparmi 90,41 € Acquista su Amazon

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici (risparmi 900 euro e 5 rate a tasso zero)

Lo smart TV OLED top di gamma Samsung arriva in offerta con il Black Friday . Il Samsung OLED S99H da 55 pollici è in promo con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 900 euro , con la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero . È l’OLED più luminoso di Samsung sul mercato, con pannello QD-OLED e il trattamento antiriflesso Glare Free 3.0, che mantiene neri profondi anche in una stanza luminosa. Il design FloatLayer lo fa sembrare sospeso davanti alla parete. Per i gamer ci sono 4 porte HDMI 2.1 tutte a 165 Hz e input lag da monitor gaming. Il processore è l’NQ4 AI Gen3 che sfrutta l’intelligenza artificiale per assicurare immagini con una qualità elevatissima.

Lo smart TV OLED arriva in con il . Il Samsung OLED S99H da 55 pollici è in promo con uno che ti fa , con la possibilità di . È l’OLED più luminoso di Samsung sul mercato, con pannello QD-OLED e il trattamento antiriflesso Glare Free 3.0, che mantiene neri profondi anche in una stanza luminosa. Il design FloatLayer lo fa sembrare sospeso davanti alla parete. Per i gamer ci sono 4 porte HDMI 2.1 tutte a 165 Hz e input lag da monitor gaming. Il processore è l’NQ4 AI Gen3 che sfrutta l’intelligenza artificiale per assicurare immagini con una qualità elevatissima. LG Mini RGB da 50 pollici (risparmi 500 euro e super occasione)

Lo smart TV LG Mini RGB evo AI da 50 pollici è in promo con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare 500 euro, e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione multicolore aumenta intensità e sfumature dei colori, e con RGB Primary Color Pro copre il 100% degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB, con certificazione Intertek. Precision Dimming gestisce le zone di retroilluminazione e garantisce contrasti profondi senza perdere dettagli nelle scene luminose. Il processore è l’α8 AI 4K Gen3, con Dolby Vision e Dolby Atmos. Il sistema webOS 26 integra Google Gemini e Microsoft Copilot, AirPlay 2 e Chromecast.

Samsung OLED S99H 55 pollici 1.599,00 € -36% 2.499,00 € Risparmi 900,00 € Acquista su Amazon

Samsung OLED S92H 48 pollici 853,90 € -43% 1.499,00 € Risparmi 645,10 € Acquista su Amazon

LG Mini RGB evo AI 50 pollici 599,90 € -50% 1.199,00 € Risparmi 599,10 € Acquista su Amazon

Amazon Ember Serie 4 50 pollici 279,99 € -53% 599,99 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon

Hisense Mini LED 50E8S 426,00 € -43% 749,00 € Risparmi 323,00 € Acquista su Amazon

Samsung Mini LED M72H 43 pollici Prodotto non disponibile Prodotti simili

Samsung UE32H5000 32 pollici 179,00 € -22% 229,00 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Robot aspirapolvere

Roborock Saros 10R (67% di sconto e prezzo in picchiata)

Tra i robot aspirapolvere di questo Black Friday c’è un top di gamma con uno sconto davvero raro. Il roborock Saros 10R è in offerta con uno sconto del 67% che ti fa risparmiare ben 1.000 euro sul prezzo di listino. Al posto del classico LiDAR usa un sistema di sensori e telecamere chiamato StarSight Autonomous System 2.0, e grazie allo spessore di appena 7,98 cm passa sotto letti e divani. Grande potenza di aspirazione e monta una spazzola principale DuoDivide e una spazzola laterale estensibile FlexiArm Riser. I mop rotanti fanno pressione sul pavimento, si sollevano da soli sui tappeti e restano nella stazione quando aspira soltanto. L’autonomia arriva a 220 minuti.

Tra i robot aspirapolvere di questo c’è un con uno Il è in con uno che ti fa sul prezzo di listino. Al posto del classico LiDAR usa un sistema di sensori e telecamere chiamato StarSight Autonomous System 2.0, e grazie allo spessore di appena 7,98 cm passa sotto letti e divani. e monta una spazzola principale DuoDivide e una spazzola laterale estensibile FlexiArm Riser. I mop rotanti fanno pressione sul pavimento, si sollevano da soli sui tappeti e restano nella stazione quando aspira soltanto. L’autonomia arriva a 220 minuti. Ecovacs T50 Pro Omni (costa la metà)

Un super affare per chi vuole pavimenti puliti senza alzare un dito. L’Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 50%. Il design ultrasottile da 81 mm, reso possibile dal modulo dToF LiDAR completamente integrato, gli permette di scorrere sotto i mobili bassi, e il motore ad alta velocità raggiunge una potenza massima di aspirazione di 25.000 Pa. Contro peli e capelli c’è la tecnologia ZeroTangle 3.0. La telecamera con AI rileva le macchie in tempo reale e adatta flusso d’acqua e movimento del mocio per un lavaggio a doppio incrocio, mentre sui tappeti solleva il mocio fino a 9 mm. La stazione aggiunge il detergente in automatico, lava i mop a 75 °C e li asciuga ad aria calda.

roborock Saros 10R 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon

ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 299,00 € -50% 599,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

Dyson Spot+Scrub 796,00 € -34% 1.199,00 € Risparmi 403,00 € Acquista su Amazon

roborock Saros 20 Set 799,00 € -47% 1.499,00 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

Lefant M5 Pro 349,99 € -65% 999,99 € Risparmi 650,00 € Acquista su Amazon

roborock Qrevo S Pro 299,99 € -19% 369,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

dreame L60 Ultra 499,00 € -38% 799,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

Laptop

Dell 15 (prezzo in picchiata)

Il Dell 15 è in offerta con uno sconto di 150 euro e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero . La configurazione in promo ha il processore Intel Core i5-1334U , con 10 core fino a 4,6 GHz, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Così passi senza rallentamenti da documenti a videochiamate e a decine di schede del browser aperte. Il display è un 15,6 pollici IPS antiriflesso a 120 Hz in risoluzione Full HD, più fluido di quello di molti portatili della stessa fascia. In più trovi la tastiera completa con tastierino numerico e il lettore di schede SD, comodi per chi lavora con numeri e foto. Un tuttofare concreto da tenere a lungo.

Il è in con uno e puoi . La configurazione in promo ha il , con 10 core fino a 4,6 GHz, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Così passi senza rallentamenti da documenti a videochiamate e a decine di schede del browser aperte. Il antiriflesso a in risoluzione Full HD, più fluido di quello di molti portatili della stessa fascia. In più trovi la tastiera completa con tastierino numerico e il lettore di schede SD, comodi per chi lavora con numeri e foto. Un tuttofare concreto da tenere a lungo. Lenovo IdeaPad Slim 5 (33% di sconto e risparmi 400 euro)

Uno dei notebook da 16 pollici più interessanti di questo Black Friday: il Lenovo IdeaPad Slim 5 è in offerta con uno sconto di 400 euro e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. Il processore è l’AMD Ryzen AI 7 445, affiancato da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB e la grafica integrata Radeon 840M. Lo chassis in alluminio e la tastiera retroilluminata danno un tocco premium, e lo spessore è di appena 16,9 mm. Lo schermo ampio da 16 pollici è ideale per lavorare con più finestre affiancate. Un notebook che si posiziona nella fascia alta del mercato e che da oggi trovi a un prezzo super competitivo.

Dell 15 599,00 € -20% 749,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Lenovo IdeaPad Slim 5 799,00 € -33% 1.199,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon

Asus Vivobook S14 579,00 € -17% 699,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

Asus TUF Gaming A16 1.499,00 € -19% 1.849,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

Tablet

Galaxy Tab S10 Lite (prezzo Black Friday)

Il tablet Samsung con la S Pen già nella confezione è in offerta per il Black Friday con 100 euro di sconto , e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . La S Pen inclusa è il suo vero punto di forza: con Samsung Notes hai assistenza alla scrittura a mano, risolutore di formule matematiche, annotazioni sui PDF e Split View per il multitasking. Il display è un TFT LCD da 10,9 pollici con risoluzione 2112 x 1320 e refresh rate fino a 90 Hz. Il processore è l’ Exynos 1380 , la batteria è da 8.000 mAh e non manca Cerchia e Cerca con Google. Samsung promette anche aggiornamenti lunghissimi, fino a 7 anni del sistema operativo.

Il già nella confezione è in per il , e puoi . La S Pen inclusa è il suo vero punto di forza: con Samsung Notes hai assistenza alla scrittura a mano, risolutore di formule matematiche, annotazioni sui PDF e Split View per il multitasking. Il display è un TFT LCD da 10,9 pollici con risoluzione 2112 x 1320 e refresh rate fino a 90 Hz. Il processore è l’ , la batteria è da 8.000 mAh e non manca Cerchia e Cerca con Google. Samsung promette anche aggiornamenti lunghissimi, fino a 7 anni del sistema operativo. Redmi Pad 2 (esclusiva Amazon)

Costa poco ed è perfetto per l’uso da divano: il Redmi Pad 2 è uno dei tablet più convenienti di questo Black Friday, e puoi pagarlo anche in 5 rate a tasso zero. Ha un display da 11 pollici in risoluzione 2.5K, con refresh rate a 90 Hz e certificazioni TÜV Rheinland per non affaticare la vista. La batteria da 9.000 mAh garantisce circa 17 ore di riproduzione video, e i quattro altoparlanti stereo con Dolby Atmos rendono più coinvolgenti film e serie TV. Sotto la scocca in metallo unibody lavora il processore MediaTek Helio G100-Ultra, e la memoria si espande con una microSD fino a 2 TB. Con le modalità Bambini e Senior va bene per tutta la famiglia.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 339,00 € -24% 449,00 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

Redmi Pad 2 159,90 € -20% 199,90 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi Pad 8 359,90 € -10% 399,90 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria

Ninja Double Stack XL (37% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo al minimo per una delle friggitrici ad aria più innovative in circolazione. Con il Black Friday la Ninja Double Stack XL è in offerta con uno sconto del 37% e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . Il suo segreto è lo sviluppo in verticale: è di fatto una friggitrice ad aria a doppio cestello che entra nello spazio di un modello convenzionale. Infatti è lunga solo 28 centimetri, ma offre ben 9,5 litri di spazio con i suoi due cestelli a castello. Con due cassetti da 4,75 litri ciascuno cucini fino a 8 porzioni, e grazie alle griglie incluse arrivi a 4 livelli di cottura. La potenza è di 2.470 W, con 6 funzioni e la modalità Max Crisp fino a 240°C. La funzione Sync fa terminare insieme le cotture dei due cassetti.

Prezzo al per una delle ad più innovative in circolazione. Con il la è in con uno e puoi . Il suo segreto è lo sviluppo in verticale: è di fatto una friggitrice ad aria a doppio cestello che entra nello spazio di un modello convenzionale. Infatti è lunga solo 28 centimetri, ma offre ben con i suoi due cestelli a castello. Con due cassetti da 4,75 litri ciascuno cucini fino a 8 porzioni, e grazie alle griglie incluse arrivi a 4 livelli di cottura. La potenza è di 2.470 W, con e la modalità Max Crisp fino a 240°C. La funzione Sync fa terminare insieme le cotture dei due cassetti. Friggitrice ad aria Cecofry Supreme 8000 (affare lampo)

Tanto spazio a un prezzo mini: con il Black Friday la Cecotec Cecofry Supreme 8000 è in offerta con uno sconto del 31%. Con una capacità di 8 litri permette di preparare porzioni abbondanti, ed è ideale per le famiglie o quando hai ospiti. La potenza è di 1.800 W, e con il pannello di controllo touch regoli la temperatura da 30 a 200°C. Ha anche due funzioni opzionali: il preriscaldamento Pre-heat e il Turn reminder, un promemoria per girare gli ingredienti a metà cottura.

Ninja Double Stack XL 169,99 € -37% 269,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Cecofry Supreme 8000 54,90 € -31% 79,90 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Cosori Turbo Tower 119,99 € -29% 169,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Ninja Dual Zone MAX 169,99 € -29% 239,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Lavapavimenti e aspirapolvere

roborock F25 Steam (49% di sconto e prezzo che costa la metà)

La Roborock F25 Steam è in offerta con uno sconto del 49% sul prezzo di listino. È una lavapavimenti cordless che punta su una caratteristica precisa: il vapore a 180°C integrato direttamente nella testina, senza bisogno di prodotti chimici. Con la tecnologia VaporFlow la temperatura massima si raggiunge in 60 secondi e il vapore ammorbidisce e scioglie lo sporco più ostinato, comprese cera e macchie d’olio. Sulla testina c’è una luce blu radente che rivela la polvere più fine e le particelle nascoste. In modalità ECO l’autonomia arriva fino a 80 minuti e copre fino a 660 metri quadrati con una sola ricarica.

La è in con uno sul prezzo di listino. È una lavapavimenti cordless che punta su una caratteristica precisa: il vapore a 180°C integrato direttamente nella testina, senza bisogno di prodotti chimici. Con la tecnologia VaporFlow la temperatura massima si raggiunge in 60 secondi e il vapore ammorbidisce e scioglie lo sporco più ostinato, comprese cera e macchie d’olio. Sulla testina c’è una luce blu radente che rivela la polvere più fine e le particelle nascoste. In l’autonomia arriva fino a 80 minuti e copre fino a 660 metri quadrati con una sola ricarica. Tineco FLOOR One S5 (costa pochissimo)

Ecco una delle lavapavimenti più vendute su Amazon, che con il Black Friday costa meno di 140 euro. La Tineco Floor One S5 è in offerta con uno sconto del 59% e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Aspira e lava in un’unica passata, quindi non devi più usare due strumenti separati. Il suo punto di forza è il sensore iLoop, che rileva quanto è sporco il pavimento e regola da solo potenza di aspirazione e flusso d’acqua. Il sistema ad acqua corrente lava sempre con un rullo pulito, e i pavimenti restano subito asciutti e senza aloni. La batteria dura 35 minuti, abbastanza per un appartamento di medie dimensioni. Infine, con un tasto avvii l’autopulizia, che finisce con un’asciugatura a centrifuga che elimina residui di sporco e cattivi odori.

roborock F25 Steam 299,00 € -49% 589,00 € Risparmi 290,00 € Acquista su Amazon

Tineco Floor One S5 139,99 € -59% 339,00 € Risparmi 199,01 € Acquista su Amazon

Dyson V8 Origin 229,00 € -40% 379,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Rowenta X-Pert 6.60 Essential 99,99 € -17% 119,99 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

Mova X4 Pro 199,00 € -50% 399,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

Macchine per il caffè

De’Longhi Magnifica Plus (37% di sconto e risparmi 300 euro)

Il caffè del bar, direttamente a casa tua e a un prezzo da Black Friday. La De’Longhi Magnifica Plus è in offerta con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare 300 euro, e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. È una macchina automatica che macina i chicchi al momento, per un caffè dall’aroma ricco e pieno. Con un solo tocco scegli tra 18 bevande a base di caffè, calde e fredde, dal display a colori full-touch da 3,5 pollici con animazioni. Puoi personalizzare fino a 4 profili utente, così ognuno in famiglia ha il suo caffè preferito. Per cappuccini e latte macchiato c’è la tecnologia LatteCrema Hot, che crea una schiuma di latte ricca e delicata in 3 consistenze: densa, cremosa o leggera, anche con latte vegetale. Pulirla è facile grazie ai componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

De’Longhi Magnifica Plus 499,88 € -37% 799,00 € Risparmi 299,12 € Acquista su Amazon

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop 69,90 € -46% 129,00 € Risparmi 59,10 € Acquista su Amazon

Lavazza A Modo Mio 79,90 € -16% 94,90 € Risparmi 15,00 € Acquista su Amazon

Lavazza Tablì 199,99 € -20% 249,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi Genio S 66,40 € -26% 89,99 € Risparmi 23,59 € Acquista su Amazon

Cuffie Bluetooth

Beats Studio Solo 4 (prezzo in picchiata)

Meno di 100 euro per le iconiche cuffie on-ear di Beats: con il Black Friday le Beats Solo 4 sono in offerta con uno sconto del 57% e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero. Il loro punto forte è l’autonomia, fino a 50 ore con una sola carica. Supportano l’audio spaziale personalizzato con rilevamento della posizione della testa, e via USB-C anche l’audio lossless. Sono leggere e pieghevoli, quindi comode da portare sempre con te, e funzionano sia con iPhone sia con Android.

per le iconiche cuffie on-ear di Beats: con il Black Friday le sono in offerta con uno e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero. Il loro punto forte è l’autonomia, fino a 50 ore con una sola carica. Supportano con rilevamento della posizione della testa, e via USB-C anche l’audio lossless. Sono leggere e pieghevoli, quindi comode da portare sempre con te, e funzionano sia con iPhone sia con Android. Bose QuietComfort Earbuds (sconto del 45% e prezzo speciale)

Con il Black Friday le cuffie Bose QuietComfort Earbuds sono in offerta con uno sconto del 45% e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero. Sono gli auricolari che ti fanno entrare nel mondo QuietComfort, con una cancellazione del rumore al top della categoria gestita da sei microfoni. La batteria dura circa 8,5 ore con una carica, a cui la custodia aggiunge circa 2,5 ricariche, e la custodia supporta anche la ricarica wireless. Hanno la certificazione IPX4 contro acqua e sudore e la connessione multipoint per due dispositivi.

Beats Solo 4 99,00 €(90,00 € / unità) -57% 229,95 € Risparmi 130,95 € Acquista su Amazon

Bose QuietComfort Earbuds 109,00 € -45% 199,95 € Risparmi 90,95 € Acquista su Amazon

Beats Studio Buds+ 89,00 €(49,44 € / unità) -55% 199,95 € Risparmi 110,95 € Acquista su Amazon

Google Pixel Buds Pro 2 169,00 € -32% 249,00 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

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Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (60% di sconto e costa pochissimo)

L’ Amazon Fire TV Stick HD è scontata del 60% , costa solo 25,99 euro e puoi pagarla anche in 5 rate a tasso zero. Basta collegarla alla porta HDMI del televisore per avere app come Prime Video, Netflix e Disney+. Lo streaming è ad alta risoluzione e supporta HDR, HDR10, HDR10+ e HLG. Con il telecomando vocale Alexa cerchi film e serie con la voce e controlli i dispositivi smart di casa. A questo prezzo è il regalo tech perfetto per chi ha ancora un TV non smart.

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L’ Echo Dot di quinta generazione è in offerta con uno sconto del 56% . Dotato di un sensore di temperatura, che puoi usare nelle routine di Alexa, ad esempio per accendere il climatizzatore se la casa si raffredda troppo. Con l’utile funzione tap ti basta toccarne la parte superiore per mettere in pausa la musica o posticipare la sveglia. Con la voce puoi ascoltare musica e podcast, impostare timer e promemoria e controllare luci, prese e altri dispositivi smart compatibili. È il punto di partenza ideale per rendere smart la tua casa spendendo pochissimo.

L’ è in offerta con uno . Dotato di un sensore di temperatura, che puoi usare nelle routine di Alexa, ad esempio per accendere il climatizzatore se la casa si raffredda troppo. Con l’utile funzione tap ti basta toccarne la parte superiore per mettere in pausa la musica o posticipare la sveglia. Con la voce puoi ascoltare musica e podcast, impostare timer e promemoria e compatibili. È il punto di partenza ideale per rendere smart la tua casa spendendo pochissimo. Blink videocitofono 2K+ a pile (57% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il videocitofono smart di Blink costa meno di 30 euro con il Black Friday. Il Blink Battery Doorbell 2K+ è in offerta con uno sconto del 57% ed è il primo videocitofono dell’azienda capace di registrare video in 2K. La risoluzione è FHD e il campo visivo è di 140° orizzontali x 140° verticali, così vedi chi suona alla porta dalla testa ai piedi. Funziona con tre pile AA al litio, che durano fino a 22 mesi. Puoi anche collegarlo ai fili del campanello esistente per farlo suonare in casa. L’audio bidirezionale ha soppressione del rumore e cancellazione dell’eco, e di notte vedi grazie all’illuminazione a infrarossi fino a 10 metri. Con un dispositivo Echo Show vedi il video in diretta quando qualcuno suona.

Fire TV Stick HD 25,99 € -60% 64,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K 35,99 € -52% 74,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Plus 37,99 € -55% 84,99 € Risparmi 47,00 € Acquista su Amazon

Echo Dot 39,99 € -56% 89,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Echo Time 159,99 € -26% 214,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon

Echo Dot Max 74,99 € -42% 129,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon

Echo Spot 59,99 € -50% 119,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

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Kindle Scribe 364,99 € -30% 519,99 € Risparmi 155,00 € Acquista su Amazon

Alexa Tablet 12 Pro 379,99 € -32% 559,99 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Soundbar 148,49 € -45% 269,99 € Risparmi 121,50 € Acquista su Amazon

Blink Mini 2K+ 24,99 € -50% 49,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

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