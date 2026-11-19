Dyson

La tecnologia ha rivoluzionato anche gli elettrodomestici, diventati sempre più smart, connessi e autonomi. E non è un caso che in eventi come il Black Friday diventano immediatamente tra i dispositivi più ricercati. In questa guida all’acquisto abbiamo raccolto alcune delle migliori occasioni che riguardano i robot aspirapolvere, le lavapavimenti, le scope elettriche, le friggitrici ad aria e le macchine per il caffè. Elettrodomestici diventati oramai fondamentali per vivere tranquillamente la quotidianità. Non perdere tempo e approfittane subito: gli sconti superano anche il 70% e risparmi centinaia di euro.

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Miglior robot aspirapolvere

Roborock Saros 10R (67% di sconto e prezzo in picchiata)

Tra i robot aspirapolvere di questo Black Friday c’è un top di gamma con uno sconto davvero raro. Il roborock Saros 10R è in offerta con uno sconto del 67% che ti fa risparmiare ben 1.000 euro sul prezzo di listino. Al posto del classico LiDAR usa un sistema di sensori e telecamere chiamato StarSight Autonomous System 2.0, e grazie allo spessore di appena 7,98 cm passa sotto letti e divani. Grande potenza di aspirazione e monta una spazzola principale DuoDivide e una spazzola laterale estensibile FlexiArm Riser. I mop rotanti fanno pressione sul pavimento, si sollevano da soli sui tappeti e restano nella stazione quando aspira soltanto. L’autonomia arriva a 220 minuti.

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Un super affare per chi vuole pavimenti puliti senza alzare un dito. L’ Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 50% . Il design ultrasottile da 81 mm, reso possibile dal modulo dToF LiDAR completamente integrato, gli permette di scorrere sotto i mobili bassi, e il motore ad alta velocità raggiunge una potenza massima di aspirazione di 25.000 Pa. Contro peli e capelli c’è la tecnologia ZeroTangle 3.0. La telecamera con AI rileva le macchie in tempo reale e adatta flusso d’acqua e movimento del mocio per un lavaggio a doppio incrocio, mentre sui tappeti solleva il mocio fino a 9 mm. La stazione aggiunge il detergente in automatico, lava i mop a 75 °C e li asciuga ad aria calda.

Un super affare per chi vuole pavimenti puliti senza alzare un dito. L’ è in per il con uno . Il design ultrasottile da 81 mm, reso possibile dal modulo dToF LiDAR completamente integrato, gli permette di scorrere sotto i mobili bassi, e il motore ad alta velocità raggiunge una potenza massima di aspirazione di 25.000 Pa. Contro peli e capelli c’è la tecnologia ZeroTangle 3.0. La telecamera con AI rileva le macchie in tempo reale e adatta flusso d’acqua e movimento del mocio per un lavaggio a doppio incrocio, mentre sui tappeti solleva il mocio fino a 9 mm. La stazione aggiunge il detergente in automatico, e li asciuga ad aria calda. Dyson Spot+Scrub (prezzo al minimo)

Prezzo al minimo per il primo robot Dyson progettato per aspirare e lavare i pavimenti. Con il Black Friday il Dyson Spot+Scrub Ai è in offerta con uno sconto del 34%. Una telecamera HD frontale con illuminazione a luce verde rivela le macchie nascoste e distingue i liquidi versati dallo sporco secco. Sulle macchie più ostinate fa fino a 15 passaggi, e il rullo umido si pulisce a ogni rotazione, così lavi sempre con acqua pulita. Il motore digitale arriva a un’aspirazione massima di 18.000 Pa, con fino a 200 minuti di autonomia. La stazione si svuota, si pulisce, si riempie e si ricarica da sola, e grazie ai cicloni brevettati Dyson non usa sacchetti.

roborock Saros 10R 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon

ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 299,00 € -50% 599,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

Dyson Spot+Scrub 796,00 € -34% 1.199,00 € Risparmi 403,00 € Acquista su Amazon

roborock Qrevo S Pro 299,99 € -19% 369,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

roborock Saros 20 Flow Complete 799,00 € -47% 1.499,00 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

roborock Qrevo Curv 2 Flow 349,00 € -50% 699,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

dreame L60 Ultra 499,00 € -38% 799,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

roborock Saros 20 Set 799,00 € -47% 1.499,00 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

iRobot Roomba® 115 Combo 129,00 € -19% 160,00 € Risparmi 31,00 € Acquista su Amazon

Lefant M5 Pro 349,99 € -65% 999,99 € Risparmi 650,00 € Acquista su Amazon

Lefant M213s 109,99 € -73% 399,99 € Risparmi 290,00 € Acquista su Amazon

iMONSGA 8000Pa 94,75 € -73% 349,99 € Risparmi 255,24 € Acquista su Amazon

Migliori friggitrici ad aria

Ninja Double Stack XL (37% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo al minimo per una delle friggitrici ad aria più innovative in circolazione. Con il Black Friday la Ninja Double Stack XL è in offerta con uno sconto del 37% e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . Il suo segreto è lo sviluppo in verticale: è di fatto una friggitrice ad aria a doppio cestello che entra nello spazio di un modello convenzionale. Infatti è lunga solo 28 centimetri, ma offre ben 9,5 litri di spazio con i suoi due cestelli a castello. Con due cassetti da 4,75 litri ciascuno cucini fino a 8 porzioni, e grazie alle griglie incluse arrivi a 4 livelli di cottura. La potenza è di 2.470 W, con 6 funzioni e la modalità Max Crisp fino a 240°C. La funzione Sync fa terminare insieme le cotture dei due cassetti.

Prezzo al per una delle ad più innovative in circolazione. Con il la è in con uno e puoi . Il suo segreto è lo sviluppo in verticale: è di fatto una friggitrice ad aria a doppio cestello che entra nello spazio di un modello convenzionale. Infatti è lunga solo 28 centimetri, ma offre ben con i suoi due cestelli a castello. Con due cassetti da 4,75 litri ciascuno cucini fino a 8 porzioni, e grazie alle griglie incluse arrivi a 4 livelli di cottura. La potenza è di 2.470 W, con e la modalità Max Crisp fino a 240°C. La funzione Sync fa terminare insieme le cotture dei due cassetti. Mova Fd20 Pro (metà prezzo e super affare)

Una friggitrice ad aria grande e versatile che con il Black Friday costa pochissimo. La Mova AeroChef FD20 Pro è in offerta con uno sconto del 50% e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . È una friggitrice ad aria da 9 litri con tecnologia Hot Poly-Air a 360°, potenza da 2.700 W e cestello FlexZone per cucinare piatti diversi contemporaneamente. Puoi usarlo come un unico grande cestello oppure dividerlo in due zone da 4,5 litri, e la f unzione SyncFinish sincronizza i tempi di cottura delle due zone indipendenti. Attraverso la finestra illuminata controlli la cottura senza aprire il cestello. L’interno in metallo evita gli odori di plastica, e ci sono 8 programmi con temperature da 40 a 230°C.

Una ad e che con il costa pochissimo. La è in con uno e puoi . È una friggitrice ad aria da 9 litri con tecnologia Hot Poly-Air a 360°, potenza da 2.700 W e cestello FlexZone per cucinare piatti diversi contemporaneamente. Puoi usarlo come un unico grande cestello oppure dividerlo in due zone da 4,5 litri, e la f sincronizza i tempi di cottura delle due zone indipendenti. Attraverso la finestra illuminata controlli la cottura senza aprire il cestello. L’interno in metallo evita gli odori di plastica, e ci sono 8 programmi con temperature da 40 a 230°C. Friggitrice ad aria Cecofry Supreme 8000 (affare lampo)

Tanto spazio a un prezzo mini: con il Black Friday la Cecotec Cecofry Supreme 8000 è in offerta con uno sconto del 31%. Con una capacità di 8 litri permette di preparare porzioni abbondanti, ed è ideale per le famiglie o quando hai ospiti. La potenza è di 1.800 W, e con il pannello di controllo touch regoli la temperatura da 30 a 200°C. Ha anche due funzioni opzionali: il preriscaldamento Pre-heat e il Turn reminder, un promemoria per girare gli ingredienti a metà cottura.

Ninja Double Stack XL 169,99 € -37% 269,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Cecofry Supreme 8000 54,90 € -31% 79,90 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Cosori Turbo Tower 119,99 € -29% 169,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Ninja Max Pro 99,99 € -33% 149,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Ninja Dual Zone MAX 169,99 € -29% 239,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Cosori Twinfry 176,98 € -23% 229,99 € Risparmi 53,01 € Acquista su Amazon

Migliori lavapavimenti e aspirapolvere

roborock F25 Steam (49% di sconto e prezzo che costa la metà)

Con il Black Friday la lavapavimenti a vapore di roborock costa la metà . La Roborock F25 Steam è in offerta con uno sconto del 49% sul prezzo di listino. È una lavapavimenti cordless che punta su una caratteristica precisa: il vapore a 180°C integrato direttamente nella testina, senza bisogno di prodotti chimici. Con la tecnologia VaporFlow la temperatura massima si raggiunge in 60 secondi e il vapore ammorbidisce e scioglie lo sporco più ostinato, comprese cera e macchie d’olio. Sulla testina c’è una luce blu radente che rivela la polvere più fine e le particelle nascoste. Ha il baricentro ribassato e può distendersi in orizzontale senza interrompere l’aspirazione, e libera da sola le lame dai grovigli. In modalità ECO l’autonomia arriva fino a 80 minuti e copre fino a 660 metri quadrati con una sola ricarica.

Con il Black Friday la di roborock . La è in con uno sul prezzo di listino. È una lavapavimenti cordless che punta su una caratteristica precisa: il vapore a 180°C integrato direttamente nella testina, senza bisogno di prodotti chimici. Con la tecnologia VaporFlow la temperatura massima si raggiunge in 60 secondi e il vapore ammorbidisce e scioglie lo sporco più ostinato, comprese cera e macchie d’olio. Sulla testina c’è una luce blu radente che rivela la polvere più fine e le particelle nascoste. Ha il baricentro ribassato e può distendersi in orizzontale senza interrompere l’aspirazione, e libera da sola le lame dai grovigli. In l’autonomia arriva fino a 80 minuti e copre fino a 660 metri quadrati con una sola ricarica. DREAME H15 Pro Heat (offerta speciale e super sconto)

Una delle lavapavimenti più avanzate di Dreame è tra le offerte più interessanti di questo Black Friday . La Dreame H15 Pro è in promo con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare 250 euro , e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . È una lavapavimenti senza fili 2 in 1 che aspira e lava in un’unica passata. Con una potenza di aspirazione di 21.000 Pa affronta con facilità sia i liquidi versati sia lo sporco più ostinato, e la sua novità più interessante è il sistema di autopulizia ThermoTub, che lava la spazzola con acqua calda a 100°C. Lungo i bordi lavora il braccio robotico GapFree AI DescendReach , che arriva fin sotto i battiscopa. Dopo il lavaggio la spazzola viene asciugata a 90 °C, e il serbatoio dell’acqua pulita è da 780 ml. Puoi gestire tutto anche dall’app Dreamehome.

Una delle lavapavimenti più avanzate di Dreame è tra le di questo . La Dreame H15 Pro è in promo con uno che ti fa , e puoi . È una lavapavimenti senza fili 2 in 1 che aspira e lava in un’unica passata. Con una potenza di aspirazione di 21.000 Pa affronta con facilità sia i liquidi versati sia lo sporco più ostinato, e la sua novità più interessante è il sistema di autopulizia ThermoTub, che lava la spazzola con acqua calda a 100°C. Lungo i bordi lavora il , che arriva fin sotto i battiscopa. Dopo il lavaggio la spazzola viene asciugata a 90 °C, e il serbatoio dell’acqua pulita è da 780 ml. Puoi gestire tutto anche dall’app Dreamehome. Tineco FLOOR One S5 (costa pochissimo)

Ecco una delle lavapavimenti più vendute su Amazon, che con il Black Friday costa meno di 140 euro. La Tineco Floor One S5 è in offerta con uno sconto del 59% e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Aspira e lava in un’unica passata, quindi non devi più usare due strumenti separati. Il suo punto di forza è il sensore iLoop, che rileva quanto è sporco il pavimento e regola da solo potenza di aspirazione e flusso d’acqua. Il sistema ad acqua corrente lava sempre con un rullo pulito, e i pavimenti restano subito asciutti e senza aloni. La batteria dura 35 minuti, abbastanza per un appartamento di medie dimensioni. Infine, con un tasto avvii l’autopulizia, che finisce con un’asciugatura a centrifuga che elimina residui di sporco e cattivi odori.

roborock F25 Steam 299,00 € -49% 589,00 € Risparmi 290,00 € Acquista su Amazon

Dreame H15 Pro Heat 349,00 € -42% 599,00 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon

Tineco Floor One S5 139,99 € -59% 339,00 € Risparmi 199,01 € Acquista su Amazon

Dyson V8 Origin 229,00 € -40% 379,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Rowenta X-Pert 6.60 Essential 99,99 € -17% 119,99 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

Tineco Floor One S7 Stretch Steam 329,00 € -28% 459,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

dreame H12 Pro FlexReach 169,00 € -37% 269,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Mova X4 Pro 199,00 € -50% 399,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

Migliori macchine per il caffè

De’Longhi Magnifica Plus (37% di sconto e risparmi 300 euro)

Il caffè del bar , direttamente a casa tua e a un prezzo da Black Friday . La De’Longhi Magnifica Plus è in offerta con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare 300 euro, e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . È una macchina automatica che macina i chicchi al momento, per un caffè dall’aroma ricco e pieno. Con un solo tocco scegli tra 18 bevande a base di caffè , calde e fredde, dal display a colori full-touch da 3,5 pollici con animazioni. Puoi personalizzare fino a 4 profili utente, così ognuno in famiglia ha il suo caffè preferito. Per cappuccini e latte macchiato c’è la tecnologia LatteCrema Hot, che crea una schiuma di latte ricca e delicata in 3 consistenze: densa, cremosa o leggera, anche con latte vegetale. Pulirla è facile grazie ai componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Il , direttamente a casa tua e a un prezzo da . La è in con uno che ti fa risparmiare 300 euro, e puoi . È una macchina automatica che macina i chicchi al momento, per un caffè dall’aroma ricco e pieno. Con un solo tocco scegli tra , calde e fredde, dal display a colori full-touch da 3,5 pollici con animazioni. Puoi personalizzare fino a 4 profili utente, così ognuno in famiglia ha il suo caffè preferito. Per cappuccini e latte macchiato c’è la tecnologia LatteCrema Hot, che crea una schiuma di latte ricca e delicata in 3 consistenze: densa, cremosa o leggera, anche con latte vegetale. Pulirla è facile grazie ai componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Nespresso Vertuo Pop (46% di sconto e 60 capsule)

La macchina perfetta per chi ama sia l’espresso sia i caffè lunghi, e con il Black Friday arriva con un regalo. La Nespresso Vertuo Pop è in offerta con uno sconto del 46%, e nella confezione trovi anche 60 capsule Nespresso. Usa la tecnologia Centrifusion, che fa ruotare la capsula fino a 7.000 giri al minuto per estrarre il caffè in modo uniforme e ottenere una crema densa e vellutata. Prepara 5 formati: Ristretto (20 ml), Espresso (40 ml), Double Espresso (80 ml), Gran Lungo (150 ml) e Mug (230 ml), e riconosce da sola il formato dalla capsula, senza impostazioni manuali.

De’Longhi Magnifica Plus 499,88 € -37% 799,00 € Risparmi 299,12 € Acquista su Amazon

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop 69,90 € -46% 129,00 € Risparmi 59,10 € Acquista su Amazon

De’Longhi Magnifica Evo 389,90 € -19% 479,90 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon

De’Longhi Dedica Arte 212,94 € Acquista su Amazon

Lavazza A Modo Mio 79,90 € -16% 94,90 € Risparmi 15,00 € Acquista su Amazon

Lavazza Tablì 199,99 € -20% 249,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi Genio S 66,40 € -26% 89,99 € Risparmi 23,59 € Acquista su Amazon

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