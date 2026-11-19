Black Friday Amazon, i migliori elettrodomestici con sconti incredibili
Per il Black Friday trovi centinaia di elettrodomestici in offerta con sconti speciali e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Scopri tutte le promo.
La tecnologia ha rivoluzionato anche gli elettrodomestici, diventati sempre più smart, connessi e autonomi. E non è un caso che in eventi come il Black Friday diventano immediatamente tra i dispositivi più ricercati. In questa guida all’acquisto abbiamo raccolto alcune delle migliori occasioni che riguardano i robot aspirapolvere, le lavapavimenti, le scope elettriche, le friggitrici ad aria e le macchine per il caffè. Elettrodomestici diventati oramai fondamentali per vivere tranquillamente la quotidianità. Non perdere tempo e approfittane subito: gli sconti superano anche il 70% e risparmi centinaia di euro.
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Miglior robot aspirapolvere
- Roborock Saros 10R (67% di sconto e prezzo in picchiata)
Tra i robot aspirapolvere di questo Black Friday c’è un top di gamma con uno sconto davvero raro. Il roborock Saros 10R è in offerta con uno sconto del 67% che ti fa risparmiare ben 1.000 euro sul prezzo di listino. Al posto del classico LiDAR usa un sistema di sensori e telecamere chiamato StarSight Autonomous System 2.0, e grazie allo spessore di appena 7,98 cm passa sotto letti e divani. Grande potenza di aspirazione e monta una spazzola principale DuoDivide e una spazzola laterale estensibile FlexiArm Riser. I mop rotanti fanno pressione sul pavimento, si sollevano da soli sui tappeti e restano nella stazione quando aspira soltanto. L’autonomia arriva a 220 minuti.
- Ecovacs T50 Pro Omni (costa la metà)
Un super affare per chi vuole pavimenti puliti senza alzare un dito. L’Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 50%. Il design ultrasottile da 81 mm, reso possibile dal modulo dToF LiDAR completamente integrato, gli permette di scorrere sotto i mobili bassi, e il motore ad alta velocità raggiunge una potenza massima di aspirazione di 25.000 Pa. Contro peli e capelli c’è la tecnologia ZeroTangle 3.0. La telecamera con AI rileva le macchie in tempo reale e adatta flusso d’acqua e movimento del mocio per un lavaggio a doppio incrocio, mentre sui tappeti solleva il mocio fino a 9 mm. La stazione aggiunge il detergente in automatico, lava i mop a 75 °C e li asciuga ad aria calda.
- Dyson Spot+Scrub (prezzo al minimo)
Prezzo al minimo per il primo robot Dyson progettato per aspirare e lavare i pavimenti. Con il Black Friday il Dyson Spot+Scrub Ai è in offerta con uno sconto del 34%. Una telecamera HD frontale con illuminazione a luce verde rivela le macchie nascoste e distingue i liquidi versati dallo sporco secco. Sulle macchie più ostinate fa fino a 15 passaggi, e il rullo umido si pulisce a ogni rotazione, così lavi sempre con acqua pulita. Il motore digitale arriva a un’aspirazione massima di 18.000 Pa, con fino a 200 minuti di autonomia. La stazione si svuota, si pulisce, si riempie e si ricarica da sola, e grazie ai cicloni brevettati Dyson non usa sacchetti.
Migliori friggitrici ad aria
- Ninja Double Stack XL (37% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Prezzo al minimo per una delle friggitrici ad aria più innovative in circolazione. Con il Black Friday la Ninja Double Stack XL è in offerta con uno sconto del 37% e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. Il suo segreto è lo sviluppo in verticale: è di fatto una friggitrice ad aria a doppio cestello che entra nello spazio di un modello convenzionale. Infatti è lunga solo 28 centimetri, ma offre ben 9,5 litri di spazio con i suoi due cestelli a castello. Con due cassetti da 4,75 litri ciascuno cucini fino a 8 porzioni, e grazie alle griglie incluse arrivi a 4 livelli di cottura. La potenza è di 2.470 W, con 6 funzioni e la modalità Max Crisp fino a 240°C. La funzione Sync fa terminare insieme le cotture dei due cassetti.
- Mova Fd20 Pro (metà prezzo e super affare)
Una friggitrice ad aria grande e versatile che con il Black Friday costa pochissimo. La Mova AeroChef FD20 Pro è in offerta con uno sconto del 50% e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. È una friggitrice ad aria da 9 litri con tecnologia Hot Poly-Air a 360°, potenza da 2.700 W e cestello FlexZone per cucinare piatti diversi contemporaneamente. Puoi usarlo come un unico grande cestello oppure dividerlo in due zone da 4,5 litri, e la funzione SyncFinish sincronizza i tempi di cottura delle due zone indipendenti. Attraverso la finestra illuminata controlli la cottura senza aprire il cestello. L’interno in metallo evita gli odori di plastica, e ci sono 8 programmi con temperature da 40 a 230°C.
- Friggitrice ad aria Cecofry Supreme 8000 (affare lampo)
Tanto spazio a un prezzo mini: con il Black Friday la Cecotec Cecofry Supreme 8000 è in offerta con uno sconto del 31%. Con una capacità di 8 litri permette di preparare porzioni abbondanti, ed è ideale per le famiglie o quando hai ospiti. La potenza è di 1.800 W, e con il pannello di controllo touch regoli la temperatura da 30 a 200°C. Ha anche due funzioni opzionali: il preriscaldamento Pre-heat e il Turn reminder, un promemoria per girare gli ingredienti a metà cottura.
Migliori lavapavimenti e aspirapolvere
- roborock F25 Steam (49% di sconto e prezzo che costa la metà)
Con il Black Friday la lavapavimenti a vapore di roborock costa la metà. La Roborock F25 Steam è in offerta con uno sconto del 49% sul prezzo di listino. È una lavapavimenti cordless che punta su una caratteristica precisa: il vapore a 180°C integrato direttamente nella testina, senza bisogno di prodotti chimici. Con la tecnologia VaporFlow la temperatura massima si raggiunge in 60 secondi e il vapore ammorbidisce e scioglie lo sporco più ostinato, comprese cera e macchie d’olio. Sulla testina c’è una luce blu radente che rivela la polvere più fine e le particelle nascoste. Ha il baricentro ribassato e può distendersi in orizzontale senza interrompere l’aspirazione, e libera da sola le lame dai grovigli. In modalità ECO l’autonomia arriva fino a 80 minuti e copre fino a 660 metri quadrati con una sola ricarica.
- DREAME H15 Pro Heat (offerta speciale e super sconto)
Una delle lavapavimenti più avanzate di Dreame è tra le offerte più interessanti di questo Black Friday. La Dreame H15 Pro è in promo con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare 250 euro, e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. È una lavapavimenti senza fili 2 in 1 che aspira e lava in un’unica passata. Con una potenza di aspirazione di 21.000 Pa affronta con facilità sia i liquidi versati sia lo sporco più ostinato, e la sua novità più interessante è il sistema di autopulizia ThermoTub, che lava la spazzola con acqua calda a 100°C. Lungo i bordi lavora il braccio robotico GapFree AI DescendReach, che arriva fin sotto i battiscopa. Dopo il lavaggio la spazzola viene asciugata a 90 °C, e il serbatoio dell’acqua pulita è da 780 ml. Puoi gestire tutto anche dall’app Dreamehome.
- Tineco FLOOR One S5 (costa pochissimo)
Ecco una delle lavapavimenti più vendute su Amazon, che con il Black Friday costa meno di 140 euro. La Tineco Floor One S5 è in offerta con uno sconto del 59% e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Aspira e lava in un’unica passata, quindi non devi più usare due strumenti separati. Il suo punto di forza è il sensore iLoop, che rileva quanto è sporco il pavimento e regola da solo potenza di aspirazione e flusso d’acqua. Il sistema ad acqua corrente lava sempre con un rullo pulito, e i pavimenti restano subito asciutti e senza aloni. La batteria dura 35 minuti, abbastanza per un appartamento di medie dimensioni. Infine, con un tasto avvii l’autopulizia, che finisce con un’asciugatura a centrifuga che elimina residui di sporco e cattivi odori.
Migliori macchine per il caffè
- De’Longhi Magnifica Plus (37% di sconto e risparmi 300 euro)
Il caffè del bar, direttamente a casa tua e a un prezzo da Black Friday. La De’Longhi Magnifica Plus è in offerta con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare 300 euro, e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. È una macchina automatica che macina i chicchi al momento, per un caffè dall’aroma ricco e pieno. Con un solo tocco scegli tra 18 bevande a base di caffè, calde e fredde, dal display a colori full-touch da 3,5 pollici con animazioni. Puoi personalizzare fino a 4 profili utente, così ognuno in famiglia ha il suo caffè preferito. Per cappuccini e latte macchiato c’è la tecnologia LatteCrema Hot, che crea una schiuma di latte ricca e delicata in 3 consistenze: densa, cremosa o leggera, anche con latte vegetale. Pulirla è facile grazie ai componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie.
- Nespresso Vertuo Pop (46% di sconto e 60 capsule)
La macchina perfetta per chi ama sia l’espresso sia i caffè lunghi, e con il Black Friday arriva con un regalo. La Nespresso Vertuo Pop è in offerta con uno sconto del 46%, e nella confezione trovi anche 60 capsule Nespresso. Usa la tecnologia Centrifusion, che fa ruotare la capsula fino a 7.000 giri al minuto per estrarre il caffè in modo uniforme e ottenere una crema densa e vellutata. Prepara 5 formati: Ristretto (20 ml), Espresso (40 ml), Double Espresso (80 ml), Gran Lungo (150 ml) e Mug (230 ml), e riconosce da sola il formato dalla capsula, senza impostazioni manuali.
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