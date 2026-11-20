Beats

Non c’è miglior occasione del Black Friday per acquistare le tue nuove cuffie Bluetooth. In questa settimana dedicata agli sconti, trovi su Amazon tantissimi modelli a un prezzo veramente speciale. Come ad esempio le Beats Studio Buds+ disponibili con uno sconto del 55%, oppure le Bose QuietComfort Earbuds quasi a metà prezzo. Per gli amanti del suono ci sono le Technics EAH-AZ100 a un prezzo mai visto prima e fai un super affare. Per chi ama i "cuffioni" che avvolgono il padiglione auricolare, le offerte non sono da meno. Le Beats Solo 4 sono in offerta al minimo storico e costano meno di 100 euro, mentre le Bose QuietComfort Ultra di seconda generazione sono disponibile con uno sconto mai visto prima. Trovi le migliori cuffie in offerta al Black Friday nella nostra guida all’acquisto.

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Beats Studio Buds+

Uno degli sconti più alti di questo Black Friday per delle cuffie top di gamma: le Beats Studio Buds+ sono in offerta con il 55% di sconto e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero. Sono auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza, e funzionano bene sia con iPhone sia con Android, con l’abbinamento rapido su entrambi i sistemi. L’autonomia totale arriva fino a 36 ore con la custodia, e tre microfoni per lato migliorano la qualità delle chiamate. Il design compatto e la resistenza a sudore e schizzi li rendono perfetti anche per lo sport.

Beats Studio Buds+ 89,00 €(49,44 € / unità) -55% 199,95 € Risparmi 110,95 € Acquista su Amazon

Bose QuietComfort Earbuds

La cancellazione del rumore Bose a un prezzo più accessibile che mai. Con il Black Friday le cuffie Bose QuietComfort Earbuds sono in offerta con uno sconto del 45% e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero. Sono gli auricolari che ti fanno entrare nel mondo QuietComfort, con una cancellazione del rumore al top della categoria gestita da sei microfoni. La batteria dura circa 8,5 ore con una carica, a cui la custodia aggiunge circa 2,5 ricariche, e la custodia supporta anche la ricarica wireless. Hanno la certificazione IPX4 contro acqua e sudore e la connessione multipoint per due dispositivi.

Bose QuietComfort Earbuds 109,00 € -45% 199,95 € Risparmi 90,95 € Acquista su Amazon

Technics EAH-AZ100

Gli auricolari per chi cerca la massima qualità audio sono in offerta con il Black Friday. I Technics EAH-AZ100 sono in promo con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare 100 euro, e puoi pagarli in 5 rate a tasso zero. Il cuore è il Magnetic Fluid Driver, una tecnologia miniaturizzata dai celebri auricolari cablati Technics EAH-TZ700 che riduce al minimo la distorsione. A bordo ci sono anche l’audio spaziale Dolby Atmos e il Dolby Head Tracking, che segue i movimenti della testa. Supportano il codec LDAC, la cancellazione del rumore e il multipoint. L’autonomia arriva fino a 10 ore con ANC attivo, che diventano 28 con la custodia, e la custodia si ricarica anche in modalità wireless.

Google Pixel Buds Pro 2

Gli auricolari top di gamma di Google sono in offerta con il Black Friday. Trovi i Pixel Buds Pro 2 con uno sconto del 32% e puoi pagarli in 5 rate a tasso zero. Il chip Tensor A1 gestisce una cancellazione del rumore attiva molto efficace e porta l’assistente Gemini direttamente nelle tue orecchie. RSono piccoli e leggeri, quindi restano comodi anche dopo ore di ascolto. L’autonomia arriva fino a 8 ore con ANC attivo e fino a 30 ore con la custodia, che si ricarica anche in modalità wireless. Hanno la certificazione IP54 e il multipoint. Danno il meglio con gli smartphone Android, soprattutto con i Pixel, ma si collegano con qualsiasi dispositivo.

Google Pixel Buds Pro 2 169,00 € -32% 249,00 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Nothing Ear (3)

Il design trasparente inconfondibile di Nothing incontra una novità che non si era mai vista prima. I Nothing Ear (3) sono in offerta speciale con uno sconto del 39% e puoi pagarli in 5 rate a tasso zero. La vera chicca è il Super Mic, un microfono direzionale integrato direttamente nella custodia, che isola la tua voce dai rumori circostanti per chiamate e messaggi vocali più chiari. La cancellazione del rumore arriva fino a 45 dB, con quattro modalità regolabili, e c’è anche la modalità trasparenza. L’autonomia è di 10 ore per i soli auricolari e 42 ore complessive con la custodia senza ANC. Non mancano la ricarica wireless, il codec LDAC e il multipoint.

Nothing Ear (3) 109,00 € -39% 179,00 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Google Pixel Buds 2a

Prezzo al minimo per gli auricolari Google più convenienti: con il Black Friday i Pixel Buds 2a sono in offerta con uno sconto del 37% e li paghi solo 93,60 euro, anche in 5 rate a tasso zero. Per la prima volta nella serie A arriva la cancellazione attiva del rumore, insieme al chip Tensor A1, al sistema Silent Seal e al Bluetooth Super Wideband presi in prestito dai più costosi Pixel Buds Pro 2. La batteria dura fino a 7 ore con ANC e 10 ore senza, che con la custodia diventano rispettivamente 20 e 27. Hanno la certificazione IP54 e li puoi utilizzare mentre ti alleni.

Google Pixel Buds 2a 93,60 € -37% 149,00 € Risparmi 55,40 € Acquista su Amazon

Soundcore P31i

Con il Black Friday gli auricolari Soundcore P31i di Anker sono in offerta con uno sconto del 64% e costano appena 25,49 euro. A questo prezzo hai una dotazione da fascia alta: cancellazione adattiva del rumore fino a 52 dB, codec LDAC e sei microfoni, con certificazione Hi-Res. L’autonomia è da primato: 10 ore con una carica (8 con ANC attiva) e fino a 50 ore con la custodia (40 con ANC). Poi c’è la traduzione AI in più di 100 lingue, una funzione rara a questo prezzo, e non manca il multipoint.

Soundcore P31i 25,49 € -64% 69,99 € Risparmi 44,50 € Acquista su Amazon

Beats Solo 4

Meno di 100 euro per le iconiche cuffie on-ear di Beats: con il Black Friday le Beats Solo 4 sono in offerta con uno sconto del 57% e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero. Il loro punto forte è l’autonomia, fino a 50 ore con una sola carica. Supportano l’audio spaziale personalizzato con rilevamento della posizione della testa, e via USB-C anche l’audio lossless. Sono leggere e pieghevoli, quindi comode da portare sempre con te, e funzionano sia con iPhone sia con Android.

Beats Solo 4 99,00 €(90,00 € / unità) -57% 229,95 € Risparmi 130,95 € Acquista su Amazon

CMF Headphone Pro

Meno di 50 euro per cuffie over-ear con cancellazione del rumore e un’autonomia da record. Con il Black Friday le CMF Headphone Pro sono in offerta con uno sconto del 50% e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero. CMF dichiara fino a 100 ore di riproduzione con ANC disattivato e 50 ore con ANC attivo. La cancellazione del rumore è ibrida e adattiva fino a 40 dB, con driver da 40 mm, codec LDAC e certificazione Hi-Res Audio. Il design è modulare, con cuscinetti auricolari sostituibili in diversi colori per personalizzarle.

CMF Headphone Pro 49,99 € -50% 99,00 € Risparmi 49,01 € Acquista su Amazon

Beats Studio Pro

Le cuffie over-ear di punta di Beats sono in offerta con il Black Friday: le Beats Studio Pro sono in promo con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare 110 euro, e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero. Hanno la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza, e l’audio spaziale personalizzato con rilevamento della posizione della testa. Con il cavo USB-C puoi ascoltare anche musica lossless. L’autonomia arriva fino a 40 ore, o 24 con la cancellazione del rumore attiva. Funzionano sia con iPhone sia con Android.

Beats Studio Pro 189,00 €(170,27 € / unità) -37% 299,95 € Risparmi 110,95 € Acquista su Amazon

Bose QuietComfort Ultra (2ª Gen)

Le cuffie Bose più avanzate sono un super affare con il Black Friday. Le Bose QuietComfort Ultra di seconda generazione sono in offerta con uno sconto del 27% e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero. Con un nuovo algoritmo, la cancellazione adattiva del rumore riduce i cambi bruschi quando filtra suoni come il traffico o le sirene. L’audio spaziale Bose Immersive Audio ora ha anche una nuova modalità Cinema. L’autonomia è cresciuta fino a 45 ore senza cancellazione del rumore e 30 ore con l’ANC attiva. In più supportano l’audio lossless via USB-C e il multipoint con Bluetooth 5.4.

Bose QuietComfort Ultra (2ª Gen) 329,00 € -27% 449,95 € Risparmi 120,95 € Acquista su Amazon

Sennheiser Momentum 4

Prezzo in picchiata per una delle cuffie con la batteria più longeva sul mercato: le Sennheiser Momentum 4 Wireless sono in offerta con uno sconto del 41% e puoi pagarle in 5 rate a tasso zero. L’autonomia arriva fino a 60 ore con una sola carica, ben oltre la media delle cuffie con cancellazione del rumore. I driver da 42 mm offrono il suono dettagliato tipico di Sennheiser, e la cancellazione adattiva del rumore si regola da sola in base all’ambiente. Con l’app Smart Control personalizzi l’equalizzatore e crei profili per i luoghi che frequenti. Supportano il codec aptX Adaptive e il multipoint.

Sonos Ace

Le cuffie Sonos Ace sono disponibile con un prezzo in picchiata grazie alla promo Black Friday: sconto del 56% e costano meno della metà. All’interno di ogni padiglione c’è un driver dinamico da 40 mm progettato su misura, e il suono è avvolgente grazie all’audio spaziale Dolby Atmos con rilevamento dinamico della posizione della testa. Riproducono l’audio lossless sia via Bluetooth sia con il cavo USB-C. La cancellazione attiva del rumore usa otto microfoni, e la batteria arriva fino a 30 ore. Se hai una soundbar Sonos, con un tasto trasferisci l’audio della TV da Sonos Arc Ultra, Arc, Beam o Ray alle Ace per guardare film senza disturbare nessuno.

Sonos Ace 199,00 € -56% 449,00 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon

Bowers & Wilkins Px7 S2e Edizione Limitata

Cuffie premium a meno di 200 euro: con il Black Friday le Bowers & Wilkins Px7 S2e in edizione limitata sono in offerta con uno sconto del 39%, e puoi pagarle anche in 5 rate a tasso zero. Sono cuffie per chi ama il suono di qualità, con driver da 40 mm progettati da Bowers & Wilkins e supporto al codec aptX Adaptive. La cancellazione del rumore usa sei microfoni, e i materiali sono curati come in un prodotto di lusso. L’autonomia arriva fino a 30 ore. Con l’app Music personalizzi l’equalizzatore.

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