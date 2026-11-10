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Il Black Friday Amazon 2026 durerà dal 19 al 30 novembre, con oltre un milione di offerte tra tecnologia, elettrodomestici e altri prodotti.

Le promozioni includeranno offerte Prime Stellari per gli abbonati, mentre alcuni aspirapolvere, robot lavapavimenti e friggitrici ad aria sono già scontati.

A Milano, dal 24 al 29 novembre, il Black Friday Wonder Space offrirà gratuitamente esperienze interattive e appuntamenti con ospiti dello spettacolo.

Amazon ha annunciato ufficialmente le date del Black Friday 2026, che quest’anno durerà quasi due settimane. Le promozioni inizieranno il 19 novembre e termineranno il 30 novembre, con oltre un milione di offerte disponibili su Amazon.it. Gli sconti riguarderanno numerose categorie, dagli elettrodomestici alla tecnologia, con occasioni anche per chi vuole anticipare gli acquisti natalizi.

Per scoprire le iniziative in programma e consultare le promozioni è già possibile visitare la pagina ufficiale del Black Friday Amazon.

Quando inizia il Black Friday Amazon 2026 e come funzionano le offerte

La Settimana del Black Friday Amazon inizierà alle 00:01 di giovedì 19 novembre e terminerà alle 23:59 di lunedì 30 novembre 2026. Durante i dodici giorni di promozioni saranno disponibili prodotti scontati di marchi come Dreame e Rowenta, ma anche LG e HP.

Tra le novità annunciate ci sono le Offerte Prime Stellari, riservate agli abbonati Amazon Prime. Queste promozioni saranno disponibili due volte al giorno, fino a esaurimento delle scorte.

Il periodo promozionale comprenderà anche il Black Friday, che quest’anno cade venerdì 27 novembre, e il Cyber Monday del 30 novembre, ultimo giorno dell’iniziativa.

Aspirapolvere e robot per la pulizia: gli sconti sono già iniziati

Non occorre necessariamente aspettare il 19 novembre per trovare alcune offerte sugli aspirapolvere. Su Amazon sono già disponibili modelli senza fili e robot lavapavimenti a prezzo ridotto, con diverse alternative tra cui scegliere.

Al 10 novembre, per esempio, risultano in promozione alcuni dispositivi Dreame, marchio che Amazon ha confermato anche tra quelli coinvolti nel Black Friday 2026.

Chi sta valutando un acquisto può già consultare le offerte sugli aspirapolvere disponibili su Amazon. I prezzi possono cambiare anche nel giro di pochi giorni, quindi è consigliabile confrontarli con quelli delle settimane precedenti per capire se lo sconto sia effettivamente conveniente.

Friggitrici ad aria in offerta su Amazon: cosa si trova già oggi

Anche per le friggitrici ad aria sono già disponibili alcune promozioni in attesa del Black Friday. Tra i prodotti scontati figurano diversi modelli Cecotec, con capienze differenti a seconda delle esigenze domestiche.

Chi è interessato a questo tipo di elettrodomestico può consultare le friggitrici ad aria attualmente in offerta su Amazon e confrontare i prezzi dei modelli disponibili.

Amazon non ha ancora pubblicato l’elenco completo dei prodotti che saranno scontati durante il Black Friday, quindi al momento non è possibile sapere quali friggitrici ad aria riceveranno ulteriori ribassi dal 19 novembre.

Amazon Black Friday Wonder Space: evento gratuito a Milano

In occasione del Black Friday, Amazon organizzerà anche il Black Friday Wonder Space, uno spazio immersivo aperto gratuitamente al pubblico dal 24 al 29 novembre in Via Meravigli 2A, a Milano.

I visitatori potranno scoprire una selezione dei prodotti in offerta online e partecipare ad alcune esperienze interattive dedicate ai dispositivi Amazon.

Sono previsti anche appuntamenti con personaggi del mondo dello spettacolo. Il 26 novembre Fabio Volo prenderà parte alla registrazione del podcast Made IT, mentre il 28 novembre Sal Da Vinci presenterà il suo nuovo album natalizio.

L’ultimo appuntamento, in programma il 29 novembre, vedrà protagonista Giovanni Muciaccia. L’accesso al Black Friday Wonder Space sarà gratuito, ma per partecipare agli eventi speciali sarà necessario registrarsi. I posti saranno limitati.

FAQ Quando si svolge il Black Friday Amazon 2026? Le promozioni iniziano alle 00:01 del 19 novembre e terminano alle 23:59 del 30 novembre 2026. Quante offerte saranno disponibili su Amazon? Amazon ha annunciato oltre un milione di offerte, distribuite in diverse categorie, dagli elettrodomestici alla tecnologia. Che cosa sono le Offerte Prime Stellari? Sono promozioni riservate agli abbonati Amazon Prime, disponibili due volte al giorno fino a esaurimento delle scorte. Ci sono già prodotti scontati prima del 19 novembre? Sì, sono già in promozione alcuni aspirapolvere, robot lavapavimenti e friggitrici ad aria. I prezzi possono variare, quindi conviene confrontarli nel tempo. Dove si trova il Black Friday Wonder Space e come si accede? Lo spazio immersivo sarà in Via Meravigli 2A, a Milano, dal 24 al 29 novembre. L’ingresso è gratuito; per gli eventi speciali serve registrarsi e i posti sono limitati.