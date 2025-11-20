Amazon Black Friday, ecco i migliori elettrodomestici in offerta
Dai robot aspirapolvere alle friggitrici ad aria passando per macchine per il caffè e termoventilatori: ecco tutte le migliori offerte Black Friday per gli elettrodomestici.
Gli elettrodomestici sono una delle categorie di prodotto più apprezzate su Amazon. E non è un caso che in eventi come il Black Friday risultano tra i più venduti e acquistati. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo per gli elettrodomestici per la casa e li abbiamo suddivisi per categorie di prodotto. Trovi il meglio tra friggitrici ad aria, robot aspirapolvere, macchine per il caffè, scope elettriche e termoventilatori. Per ogni categoria trovi tre offerte best-buy e una selezione delle migliori promo che puoi scoprire nei banner. Non perdere altro tempo, possono terminare da un momento all’altro.
Le migliori friggitrici ad aria
Da sempre uno degli elettrodomestici più ricercati durante gli eventi speciali di Amazon. Parliamo della friggitrice ad aria, un accessorio per la cucina diventato oramai fondamentale per le famiglie italiane. Grazie alle promo del Black Friday puoi fare degli ottimi affari risparmiando anche centinaia di euro sui modelli più avanzati, come ad esempio quelli con il doppio cestello per cucinare contemporaneamente due pietanze differenti. Abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi.
- Philips Serie 1000. La friggitrice ad aria Philips Serie 1000 è disponibile con uno sconto del 40% e raggiunge il suo minimo storico. Il modello è super versatile: ha un cestello da 7.1 litri che può essere suddiviso in due parti grazie al separatore Flexi, permettendoti di cucinare due piatti diversi contemporaneamente. Dotata di doppio termostato e 10 modalità di cottura preimpostate.
- Moulinex Easy Fry Max. Ottima occasione per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max, in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo al minimo storico. Il cestello da 5 litri è perfetto per preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia con poco o zero olio, garantendo risultati croccanti e gustosi. Puoi scegliere tra 10 programmi di cottura per preparare tutto quello che vuoi.
- Friggitrice ad aria Cosori da 5,5 litri. La friggitrice ad aria Cosori è in offerta con un 39% di sconto ed è un vero affare per tutti. Conosciuta per la sua efficienza e facilità d’uso, ti aiuta a cucinare in modo più sano, riducendo i grassi e mantenendo il sapore dei cibi. Il cestello da 5,5 litri è perfetto per una famiglia di 3-5 persone e grazie alle 13 funzioni puoi cucinare dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate. Hai accesso anche a più di 100 ricette.
Friggitrice ad aria Philips Serie 1000
Friggitrice ad aria Cecotec da 8 litri
Friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con doppio cestello
Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 6500
Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max
Friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry Flex
Friggitrice ad aria Electrolux
Friggitrice ad aria Ariete AIRY Fryer XXL
I migliori robot aspirapolvere
La pulizia domestica non è mai stata così semplice grazie ai robot aspirapolvere che hanno semplificato la vita quotidiana. Se stavi cercando il modello giusto che si adatta alle tue esigenze, il Black Friday di Amazon fa al caso tuo. Trovi tantissimi modelli con offerte che arrivano fino al 50% e permettono di risparmiare centinaia di euro. Trovi, ad esempio, il robot aspirapolvere economico iRobot Roomba 105 a meno di 200 euro e fai un super affare. Per chi è alla ricerca di un dispositivo 2 in 1 in grado anche di lavare il pavimento, trovi l’Ecovacs Deebot T80 Omni in promo al minimo storico.
- Ecovacs Deebot T80 Omni. Un’occasione da non perdere per l’automazione della pulizia: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T80 OMNI è in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo crolla al minimo storico. Questo robot di alta gamma gestisce aspirazione e lavaggio e si svuota e pulisce i panni da solo grazie alla stazione OMNI. Offre una pulizia impeccabile della casa senza il minimo sforzo. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Offerta speciale per il robot aspirapolvere della Xiaomi dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Questo modello top di gamma lo trovi con uno sconto del 38% e risparmi ben 250 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Oltre a raccogliere la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Quattro modalità di pulizia e mappa accuratamente tutta l’abitazione
- iRobot Roomba 105. Ecco l’offerta che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo al Black Friday trovi il robot aspirapolvere economico iRobot Roomba 105 con uno sconto di ben il 46% e lo paghi quasi la metà. Aspira la polvere, lava il pavimento ed è dotato di una pulizia in quattro fasi che copre tutta l’abitazione. Grazie ai sensori presenti sulla scocca scansiona tutta l’abitazione ed è in grado di riconoscere i tappeti e la moquette. A questo prezzo è un affare per tutti.
iRobot Roomba Max 706 Combo+Stazione AutoWash
Le migliori scope elettriche
Negli ultimi anni si è assistito a un grande salto in avanti tecnologico anche per quanto riguarda le scope elettriche, diventate sempre più maneggevoli, leggere e potenti. Con il Black Friday di Amazon puoi fare grandissimi affari su un numero elevato di scope elettriche. Ad esempio, trovi la Dyson V8 Absolute con uno sconto del 44% e risparmi quasi 200 euro. Ottima anche la promo per la Dreame H40 Pro, una lavapavimenti in grado anche di aspirare la polvere.
- Dreame H40 Pro. Lavapavimenti in grado anche di aspirare la polvere e di rimuovere sia lo sporco secco sia quello liquido, la Dreame H40 Pro è una delle migliori che puoi acquistare durante il Black Friday di Amazon. La trovi in promo con uno sconto del 40% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Design piatto a 180 grado, spazzola che si asciuga in 5 minuti e dosaggio automatico del detergente. Modello di cui non potrai più fare a meno.
- Dyson V8 Absolute. Offerta shock per l’aspirapolvere Dsyon V8 Absolute. Grazie alla promo del Black Friday di Amazon la trovi in promo con uno sconto del 44% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, spazzola Motorbar che si adatta a qualsiasi pavimento e nella confezione trovi anche utili accessori come la bocchetta a lancia e la spazzola con il rullo morbido. A questo prezzo è un vero best buy.
- Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo. Sconto del 50% e prezzo speciale per l’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo. Da oggi è disponibile a metà prezzo e fai un super affare. Dotata di una grande potenza di aspirazione che assicura una pulizia profonda su qualsiasi superficie. Leggerissima e con un design Flex che ti permette di passare sotto qualsiasi mobile. Nella confezione trovi due diverse spazzole, una per i pavimenti morbidi e una per quelli duri. Dotata di diversi accessori e di un kit per gli allergeni.
Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo
Le migliori macchine per il caffè
La passione per un buon caffè accomuna milioni di italiani e quale miglior occasione del Black Friday di Amazon per acquistare una nuova macchina per la tua cucina. In promo ci sono diversi modelli che si differenziano per il costo e per le funzionalità offerte. Se vuoi un caffè come quello del bar ci sono le macchine De’Longhi Magnifica dotate anche del montalatte per preparare il cappuccino. Per chi vuole spendere di meno ci sono le macchine Bialetti, Nespresso Dolce Gusto o Lavazza.
- De’Longhi Magnifica S. Se ami il caffè macinato al momento, la macchina automatica De’Longhi Magnifica S è in offerta con uno sconto del 47% e il suo prezzo è crollato. Questa macchina automatica è perfetta per preparare espressi e cappuccini di qualità, macinando i chicchi al momento per un aroma intenso e fresco. Dotata di un montalatte classico e puoi preparare quattro diverse bevande cliccando semplicemente uno dei pulsanti della centrale di comando.
- De’Longhi Magnifica Evo. La macchina da caffè automatica De’Longhi Magnifica Evo è disponibile con uno sconto del 40% e ti fa risparmiare più di 250 euro. Puoi acquistarla in comode 5 rate a tasso zero. Grazie al macino integrato gusti un caffè come quello del bar con chicchi macinati al momento. La caraffa MontaLatte ti permette di preparare dei cappuccini ottimi in pochissimo tempo. Puoi scegliere tra sette differenti bevande.
- Philips Serie 2300. Gli amanti del caffè e del cappuccino possono approfittare della promo speciale per la macchina automatica Philips Serie 2300, in offerta con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Questo modello è dotato del sistema LatteGo, che ti permette di preparare bevande a base di latte con una schiuma vellutata e pulire il sistema in modo estremamente rapido. Puoi preparare fino a quattro diverse tipologie di bevande.
Macchina per il caffè Philips Serie 2300
Macchina per il caffè De’Longhi Magnifica S
Macchina per il caffè De’Longhi Magnifica Evo
Macchina per il caffè manuale Cecotec
Macchina per il caffè De’Longhi EC260.BK
Macchina per il caffè manuale Krups Essential
Macchina per il caffè Lavazza A Modo Mio Jolie Evo
Macchina per il caffè Nescafé DolceGusto
Macchina per il caffè Bialetti Gioia
Termoventilatore
Per combattere il freddo di questo periodo cosa c’è di meglio di un termoventilatore? Con il Black Friday trovi ottime offerte sia sulle stufette di piccole dimensioni perfette per scaldare velocemente una stanza, sia sui termoventilatori per l’ufficio. Abbiamo scelto un paio di modelli che faranno sicuramente al caso tuo.
- Rowenta Compact Power. Termoventilatore compatto perfetto per i piccoli spazi, grazie all’offerta Black Friday di Amazon lo trovi con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 30 euro. Ventilazione calda e fredda, è dotato di una modalità Turbo per scaldare più velocemente l’ambiente. Approfittane subito, le scorte potrebbero terminare molto presto.
- Termoventilatore a torre Philips Serie 5000. Sconto del 45% e prezzo crollato per il termoventilatore a torre Philips Serie 5000. Solo al Black Friday di Amazon lo trovi a meno di 55 euro e al prezzo più piccolo di sempre. Dotato di risparmio energetico, ha 5 funzioni di sicurezza e 4 modalità di utilizzo. Oscillazione di 60 gradi per coprire una zona più ampia della stanza. Lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone.
