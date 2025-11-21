Black Friday, al minimo storico il potente notebook 2-in-1 Microsoft

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Surface Pro in sconto 40% per il Black Friday: OLED 13”, Snapdragon X Elite, 16GB e 1TB. Potenza e mobilità al minimo storico

Amazon

Se stai cercando un due‑in‑uno premium per produttività e creatività, il Microsoft Surface Pro è protagonista di una promo imperdibile su Amazon: lo trovi con uno sconto del 40%. La proposta unisce design curato, un display che conquista a prima vista e una reattività notevole, risultando ideale per chi vuole un dispositivo leggero, silenzioso e pronto a tutto durante la giornata.

Senza scendere troppo nel tecnicismo, spiccano la qualità costruttiva, la fluidità generale e un’autonomia che accompagna dall’ufficio al tempo libero. Con Windows 11 hai ampia libertà d’uso e, per ottenere il meglio, è preferibile puntare su software ottimizzati per chip ARM quando disponibili. Nel complesso, un compagno di lavoro e studio veloce e affidabile.

È iniziato il Black Friday su Amazon: scopri tutte le offerte e gli sconti su tecnologia, casa, sport e molto altro.

Microsoft Surface Pro

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Microsoft Surface Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo per il Black Friday: su Amazon il Microsoft Surface Pro è proposto a 1.199,99€ con sconto del 40%. In pratica risparmi circa 800 euro rispetto al prezzo pieno. Una proposta molto aggressiva per un 2‑in‑1 di fascia alta, che abbina potenza, mobilità e funzionalità avanzate. Tieni presente che, nell’ottica di riduzione dei rifiuti elettronici, l’alimentatore è venduto separatamente.

Microsoft Surface Pro

Microsoft Surface Pro: le caratteristiche tecniche

Questo modello unisce piattaforma Copilot+ PC e processore Snapdragon X Elite per garantire prestazioni brillanti e nuove funzioni basate su AI. La presenza della NPU accelera attività intelligenti come Recall, mentre i 16GB di RAM e l’SSD da 1TB offrono reattività e spazio in abbondanza per progetti, contenuti multimediali e lavoro multitasking.

Il display OLED da 13" con risoluzione 2880×1920 regala colori vividi, neri profondi e una resa di alto livello per editing, lettura e intrattenimento. Il design resta un punto di forza: scocca solida, sostegno integrato fino a 165° per la massima flessibilità e fattore di forma a tastiera rimovibile per passare in un attimo da tablet a laptop. Il tutto con peso di circa 900 g e funzionamento silenzioso.

Completano la dotazione la grafica Qualcomm Adreno, connettività Wi‑Fi e Bluetooth, doppia fotocamera (anteriore 12MP, posteriore 10MP) e Windows 11 Home. L’autonomia dichiarata arriva fino a 14 ore, sufficiente per coprire intere giornate tra riunioni, app di produttività e streaming.

Microsoft Surface Pro