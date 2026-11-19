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Se hai aspettato tutto l’anno le offerte del Black Friday per acquistare il tuo nuovo televisore, hai fatto bene. Da oggi 19 novembre trovi sul sito di e-commerce tanti modelli in promo con sconti che ti fanno risparmiare anche centinaia di euro e approfitti anche di alcuni minimi storici. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato modelli per tutti le tasche, partendo dagli smart TV OLED, fino ad arrivare ai modelli più piccoli perfetti per camere e cucine. Tra i televisori premium, c’è sicuramente il Samsung OLED S99H da 55 pollici che trovi con uno sconto del 36% e risparmi ben 900 euro su quello di listino. Ottima occasione anche per il televisore LG da 50 pollici con la nuova tecnologia Mini RGB che assicura immagini da cinema.

In offerta troviamo anche tantissimi modelli con pannello MiniLED. Si va dal modello Hisense da 50 pollici disponibile con il 40% di sconto, fino al TV LG da 55 pollici in offerta con uno sconto mai visto prima. Tra le offerte top c’è da segnalare anche lo smart TV Amazon Ember Serie 4 da 50 pollici: con il 53% di sconto lo paghi meno della metà.

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Samsung OLED S99H da 55 pollici

Lo smart TV OLED top di gamma Samsung arriva in offerta con il Black Friday. Il Samsung OLED S99H da 55 pollici è in promo con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 900 euro, con la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. È l’OLED più luminoso di Samsung sul mercato, con pannello QD-OLED e il trattamento antiriflesso Glare Free 3.0, che mantiene neri profondi anche in una stanza luminosa. Il design FloatLayer lo fa sembrare sospeso davanti alla parete. Per i gamer ci sono 4 porte HDMI 2.1 tutte a 165 Hz e input lag da monitor gaming. Il processore è l’NQ4 AI Gen3 e Samsung garantisce sette anni di aggiornamenti software. La scelta definitiva se vuoi il meglio che può offrire il mercato dei televisori.

Samsung OLED S99H 55 pollici 1.599,00 € -36% 2.499,00 € Risparmi 900,00 € Acquista su Amazon

Samsung OLED S92H da 48 pollici

Uno smart TV OLED compatto e con una qualità delle immagini da cinema a un prezzo da Black Friday. Il Samsung OLED S92H da 48 pollici è in offerta con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare 550 euro, e puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. È uno dei pochi OLED da 48 pollici sul mercato, e porta nella fascia media tre funzioni dei modelli superiori: il trattamento antiriflesso Glare-Free, un sistema audio 2.1.2 da 60 W e una frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Il processore NQ4 AI Gen3 con 4K AI Upscaling Pro migliora ogni contenuto. Vision AI Companion ti suggerisce cosa guardare e regola immagine e audio in base alla scena. Perfetto in salotto e per giocare.

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LG Mini RGB evo AI MRGB87 da 50 pollici

La nuova frontiera dei TV LED arriva in offerta con il Black Friday. Lo smart TV LG Mini RGB evo AI da 50 pollici è in promo con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare 500 euro, e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione multicolore aumenta intensità e sfumature dei colori, e con RGB Primary Color Pro copre il 100% degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB, con certificazione Intertek. Precision Dimming gestisce le zone di retroilluminazione e garantisce contrasti profondi senza perdere dettagli nelle scene luminose. Il processore è l’α8 AI 4K Gen3, con Dolby Vision e Dolby Atmos. Il sistema webOS 26 integra Google Gemini e Microsoft Copilot, AirPlay 2 e Chromecast.

LG Mini RGB evo AI 50 pollici 699,00 € -42% 1.199,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon

Amazon Ember Serie 4 da 50 pollici

Al Black Friday lo smart TV di casa Amazon costa meno della metà. L’Amazon Ember Serie 4 da 50 pollici è in offerta con uno sconto del 53% e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. È uno smart TV 4K pensato per chi vuole tutto pronto all’uso, senza dispositivi esterni né interfacce complicate. Hai immagini con risoluzione 4K UHD, supporto HDR10+ e Dolby Audio, con Fire TV già integrato. In più, Amazon ha rinnovato l’interfaccia Fire TV della Ember Serie 4, che ora è più moderna e ti porta prima ai contenuti che cerchi. Con il telecomando vocale Alexa trovi film e serie con un comando, e c’è anche il Wi-Fi 6. Ideale per il salotto o la camera da letto.

Amazon Ember Serie 4 50 pollici 279,99 € -53% 599,99 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon

LG QNED evo AI Mini LED QNED86B da 55 pollici

Prezzo in picchiata per uno dei televisori Mini LED più completi di LG. Con il Black Friday lo LG QNED evo AI QNED86B da 55 pollici è in offerta con uno sconto del 40% e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. La tecnologia Mini LED con Precision Dimming regala neri profondi e contrasti più definiti, e i colori sono brillanti grazie al Dynamic QNED Color Pro. Ci sono anche Dolby Vision HDR e audio 3D Dolby Atmos. Il processore α8 AI 4K Gen3 utilizza al meglio l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti. Per il gaming trovi supporto a 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW. Infine webOS integra Google Gemini e Microsoft Copilot e puoi vedere tutto quello che vuoi.

Hisense Mini LED 50E8S da 50 pollici

Pannello Mini LED con refresh rate fino a 144 Hz a un prezzo da Black Friday. Lo smart TV Hisense 50E8S da 50 pollici è in offerta con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare 300 euro, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Unisce la tecnologia Mini LED QLED a un pannello con picco di luminosità di 1300 nit che rende tutte le immagini più realistiche. Per film e gaming hai al frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz su HDMI 2.1 con ALLM, Dolby Vision IQ e HDR10+. In più trovi subwoofer 2.1 integrato, AMD FreeSync Premium, 4 porte HDMI 2.1, input lag di 6 ms e audio Tuned by Devialet, con Alexa integrata per il controllo vocale. Un vero best-buy.

Hisense Mini LED 50E8S 426,00 € -43% 749,00 € Risparmi 323,00 € Acquista su Amazon

Samsung Mini LED M61 da 50 pollici

La tecnologia Mini LED di Samsung diventa alla portata di tutti con il Black Friday. Lo smart TV Samsung M61 da 50 pollici è in offerta con uno sconto del 25% e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai lo schermo 4K da 50 pollici con retroilluminazione Mini LED, che usa LED più piccoli dei televisori LED tradizionali e ottiene più luminosità a parità di consumo. Il processore 4K assicura immagini perfette, mentre il sistema operativo One UI Tizen supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. L’HDR10+ e Vision AI Companion completano l’esperienza.

Samsung Mini LED M61 50 pollici 299,00 € -25% 399,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Samsung Mini LED M72H da 55 pollici

Con il Black Friday lo smart TV Samsung M72H da 5 pollici è in offerta con uno sconto che porta il prezzo al minimo, e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini LED con Supreme Mini LED Dimming, insieme a HDR10+ e Samsung Contrast Enhancer, migliora luminosità e contrasto. Grazie a Pure Spectrum Color, la retroilluminazione Mini LED controlla luce e colore e restituisce tonalità naturali e ricche. Il Mini LED Processor 4K porta serie, film e giochi a una qualità vicina al 4K. A bordo trovi anche OTS Lite, Adaptive Sound e Q-Symphony, Vision AI Companion e 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo

Sony Bravia 3 da 50 pollici

Offerta lampo e prezzo al minimo per lo smart TV Sony Bravia 3 da 50 pollici, che con il Black Friday ti fa risparmiare centinaia di euro. Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero. Il cuore del televisore sono il display Triluminos Pro e il processore 4K HDR X1 con AI, che migliora anche i film più datati fino a una qualità vicina al 4K. Con Triluminos Pro vedi oltre un miliardo di colori, per immagini vivide e luminose. Per un’esperienza da cinema in casa c’è il supporto a 4K HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos, con i diffusori X-Balanced Speaker per un audio più chiaro. Il sistema operativo è Google TV, con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, e in camera da letto la modalità Calm Picture abbassa la luminosità e rende colori e contrasto più tenui. Tutta la qualità Sony a un prezzo che difficilmente rivedrai.

Sony Bravia 3 50 pollici 519,00 € -5% 549,00 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi TV F Pro 43 pollici

Offerta lampo e prezzo al minimo con il Black Friday per lo Xiaomi TV F Pro da 43 pollici, che puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Il pannello è un QLED 4K con gamma colori DCI-P3 al 94% e 1,07 miliardi di colori, per immagini vivaci e realistiche. Supporta HDR10+, HLG e Filmmaker Mode, mentre la tecnologia MEMC rende i movimenti più fluidi. Dotato di sistema operativo Fire TV integrato con Alexa per il controllo vocale e il supporto ad Apple AirPlay. L’audio è affidato a due altoparlanti da 10 W con Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X.

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TCL QLED 40V5D da 40 pollici

Meno di 200 euro per uno smart TV QLED completo: con il Black Friday il TCL 40V5D da 40 pollici è in offerta con uno sconto del 33% e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. La serie V5D unisce un design sottile e moderno, pannello QLED, risoluzione Full HD, HDR e Fire TV. La tecnologia Quantum Crystal di TCL riproduce oltre un miliardo di colori. Fire TV raccoglie TV in diretta e streaming in un’unica schermata, con Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, e per cercare basta chiedere ad Alexa. Supporta HDR10, HLG, Dolby Audio, DTS Virtual:X e Apple AirPlay 2. Perfetto in cucina o in camera da letto.

TCL 40V5D QLED 40 pollici 299,90 € Acquista su Amazon

Smart TV Samsung da 32 pollici

Cerchi un secondo TV per la cucina o la cameretta? Con l’offerta Black Friday lo smart TV Samsung UE32H5000 da 32 pollici costa meno di 180 euro e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. È un televisore con risoluzione elevata, tecnologia LED e Wi-Fi. Il sistema operativo è Tizen, che ti dà accesso alle principali app di streaming. Con Samsung TV Plus guardi migliaia di programmi e film gratis. Non mancano Adaptive Sound, Apple AirPlay 2 e Q-Symphony per abbinarlo a una soundbar Samsung, e la protezione di Samsung Knox Security. Semplice, compatto e affidabile.

Samsung UE32H5000 32 pollici 179,00 € -22% 229,00 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

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