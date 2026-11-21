roborock

Il Black Friday è anche il momento ideale per automatizzare le pulizie quotidiane. In una vita sempre più frenetica, avere a disposizione un elettrodomestico che ci aiuta nella pulizia dell’abitazione è una manna dal cielo. E in questi giorni su Amazon troviamo tantissimi robot aspirapolvere e scope elettriche di ultima generazione in offerta e con sconti incredibili. Un esempio? Il robot aspirapolvere roborock Saros 10R disponibile con uno sconto del 67% e risparmi ben 1000 euro su quello di listino. Non mancano di certo le alternative, come l’Ecovacs Deebto T50 Pro Omni Gen2 oppure il Mova V70. Per chi cerca il meglio che può offrire la tecnologia, c’è il roborock Saros 20 con un super sconto del 47%.

Non mancano le occasione tra le scope elettriche e le lavapavimenti. Per il Black Friday trovi il roborock F25 Steam con il 49% di sconto e fai un super affare, oppure in alternativa la lavapavimenti dreame H15 Pro. Non perdere tempo e approfittane subito.

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE DEL BLACK FRIDAY

Roborock Saros 10R

Tra i robot aspirapolvere di questo Black Friday c’è un top di gamma con uno sconto davvero raro. Il roborock Saros 10R è in offerta con uno sconto del 67% che ti fa risparmiare ben 1.000 euro sul prezzo di listino. Al posto del classico LiDAR usa un sistema di sensori e telecamere chiamato StarSight Autonomous System 2.0, e grazie allo spessore di appena 7,98 cm passa sotto letti e divani. Aspira con una potenza elevata 22.000 Pa e monta la spazzola principale DuoDivide e la spazzola laterale estensibile FlexiArm Riser. I mop rotanti si sollevano da soli sui tappeti e restano nella stazione quando il robot aspira soltanto. L’autonomia arriva a 220 minuti.

Roborock Saros 10R 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon

Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3

Un super affare per chi vuole pavimenti puliti senza alzare un dito: l’Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 50% e costa meno di 300 euro. Il design ultrasottile da 81 mm, reso possibile dal LiDAR integrato, lo fa scorrere sotto i mobili bassi. Il motore raggiunge una potenza di aspirazione di 25.000 Pa, e contro peli e capelli c’è la tecnologia ZeroTangle 3.0. La telecamera con AI rileva le macchie in tempo reale e adatta il lavaggio, mentre sui tappeti il mocio si solleva fino a 9 mm. La stazione aggiunge il detergente in automatico, lava i mop a 75°C e li asciuga ad aria calda.

Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 299,00 € -50% 599,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

Roborock Saros 20 Set

Il top di gamma di Roborock è un super affare con il Black Friday. Il Roborock Saros 20 Set è in offerta con uno sconto del 47% che ti fa risparmiare ben 700 euro. È il robot più potente mai realizzato dal marchio, con una potenza di aspirazione fino a 36.000 Pa. Lo spessore è di appena 7,98 cm e lo fa passare sotto i mobili più bassi. Il telaio AdaptiLift 3.0 supera ostacoli fino a 4,5 cm. La stazione RockDock lava i mop con acqua a 100°C e li asciuga con aria a 55°C. In più c’è la spazzola DuoDivide anti-groviglio. Lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Roborock Saros 20 Set 799,00 € -47% 1.499,00 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

Dyson Spot+Scrub Ai

Prezzo al minimo per il primo robot Dyson progettato per aspirare e lavare i pavimenti. Con il Black Friday il Dyson Spot+Scrub Ai è in offerta con uno sconto del 34%. Una telecamera HD frontale con illuminazione a luce verde rivela le macchie nascoste e distingue i liquidi dallo sporco secco. Sulle macchie più ostinate fa fino a 15 passaggi, e il rullo umido si pulisce a ogni rotazione. L’aspirazione arriva a 18.000 Pa, con fino a 200 minuti di autonomia. La stazione si svuota, si pulisce, si riempie e si ricarica da sola, e grazie ai cicloni Dyson non usa sacchetti.

Dyson Spot+Scrub Ai 796,00 € -34% 1.199,00 € Risparmi 403,00 € Acquista su Amazon

Dreame X50 Ultra Complete

Prezzo in picchiata per uno dei robot più completi degli ultimi anni: il Dreame X50 Ultra Complete è in offerta con uno sconto del 40% e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. La sua novità è il sistema ProLeap, che gli permette di superare ostacoli fino a 6 cm di altezza. L’aspirazione arriva a 20.000 Pa, e il sensore LiDAR a scomparsa gli permette di passare sotto i mobili e anche sotto il letto. Grazie alla luce strutturata 3D e all’AI riconosce fino a 200 oggetti diversi, compresi gli escrementi degli animali. La spazzola DuoBrush evita i grovigli di capelli, e la stazione pensa a tutto il resto.

Dreame X50 Ultra Complete 599,00 € -40% 999,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon

Mova V70 Ultra Complete

Il top di gamma di Mova è in offerta con il Black Friday con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare 600 euro, e puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero. La sua particolarità è il sistema MaxiReachX, che combina un mocio estensibile da 16 cm e una spazzola laterale adattiva da 12 cm per arrivare negli angoli e sotto i mobili. La potenza di aspirazione è di 40.000 Pa, e grazie allo StepMaster 2.0 supera ostacoli fino a 9 cm. La stazione non usa sacchetti per la polvere, grazie al sistema di raccolta EcoCyclone.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Metà prezzo per il roborock Qrevo Curv 2 Flow grazie alla promo Black Friday che ti fa risparmiare 350 euro. Il suo cuore è il rullo SpiraFlow, che si pulisce in tempo reale mentre lavora, così lava sempre con acqua pulita. Il rullo è lungo 270 mm e copre più superficie in meno tempo, e sui tappeti una protezione dedicata lo tiene all’asciutto. L’aspirazione è da 20.000 Pa, e il sistema anti-groviglio con spazzola DuoDivide è pensato per chi ha animali in casa. La stazione lava il rullo fino a 75°C e lo asciuga ad aria calda.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow 349,00 € -50% 699,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

Lefant M210 Omni

Meno di 190 euro per un robot che aspira, lava e si pulisce da solo: con il Black Friday il Lefant M210 Omni è in offerta con uno sconto del 68%. È un robot compatto da 28 cm di diametro e soli 8,5 cm di altezza, pensato per passare sotto letti e divani. A differenza di molti robot economici lava con un mocio a rullo che usa sempre acqua pulita, e la stazione si occupa dell’autolavaggio. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. È una scelta ideale per chi vuole provare un robot lavapavimenti senza spendere troppo.

Lefant M210 Omni 189,99 € -68% 599,99 € Risparmi 410,00 € Acquista su Amazon

Roborock Qrevo Edge 2 Set

Offerta lampo Black Friday per il robot Roborock con il profilo ultra basso: il Qrevo Edge 2 Set è in promo con uno sconto del 47%. Il suo punto di forza è lo spessore, alla pari con i modelli di punta del marchio, che lo fa arrivare sotto letti e divani. L’aspirazione arriva a 25.000 Pa, e per i bordi c’è il sistema FlexiArm Edge Mopping, che allunga il mop verso battiscopa e angoli. La spazzola anti-groviglio riduce la manutenzione con i peli degli animali, e la stazione lava i mop con acqua calda e li asciuga in automatico.

Roborock Qrevo Edge 2 Set 479,99 € -47% 899,99 € Risparmi 420,00 € Acquista su Amazon

Roborock F25 Steam

Con il Black Friday la lavapavimenti a vapore di Roborock costa quasi la metà. La Roborock F25 Steam è in offerta con uno sconto del 49% e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. È una lavapavimenti cordless che utilizza il vapore a 180°C integrato direttamente nella testina, quindi pulisce senza bisogno di prodotti chimici. La temperatura massima si raggiunge in 60 secondi, e il vapore scioglie lo sporco più ostinato, comprese cera e macchie d’olio. Sulla testina una luce blu radente rivela la polvere più fine, e il manico si distende in orizzontale senza interrompere l’aspirazione. In modalità ECO l’autonomia arriva fino a 80 minuti.

Roborock F25 Steam 299,00 € -49% 589,00 € Risparmi 290,00 € Acquista su Amazon

Dyson V8 Origin

La scopa elettrica Dyson più accessibile è al minimo storico con il Black Friday. Da oggi trovi il Dyson V8 Origin in offerta con uno sconto del 40% e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. È una scopa senza filo leggera, con 115 AW di potenza e 40 minuti di autonomia. La spazzola Motorbar ha la tecnologia anti-groviglio e lavora bene su pavimenti duri e tappeti. Staccando il tubo diventa un aspirabriciole per divani, materassi e auto. Per svuotare il contenitore basta un gesto, senza toccare la polvere.

Dyson V8 Origin 229,00 € -40% 379,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Tineco iFloor 5 Breeze Complete

Meno di 130 euro per aspirare e lavare i pavimenti in un solo passaggio. Con il Black Friday la Tineco iFloor 5 Breeze Complete è in offerta con uno sconto del 57%. È una lavapavimenti senza fili che aspira insieme lo sporco secco e quello umido, adatta a parquet, piastrelle, marmo e laminato. Il raschietto piatto pulisce il rullo e spreme l’acqua sporca, così lavi sempre con un rullo pulito, e i pavimenti si asciugano in pochi secondi. Il serbatoio dell’acqua pulita è da 800 ml e l’autonomia arriva a 35 minuti. A fine lavoro l’autopulizia si avvia con un tasto.

Tineco iFloor 5 Breeze Complete 129,99 € -57% 299,00 € Risparmi 169,01 € Acquista su Amazon

Dreame H15 Pro

Una delle lavapavimenti più avanzate di Dreame è tra le offerte più interessanti di questo Black Friday. La Dreame H15 Pro è in promo con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare 250 euro. Aspira e lava in un’unica passata grazie alla potenza di 21.000 Pa, e il sistema ThermoTub lava la spazzola con acqua calda a 100°C. Lungo i bordi lavora il braccio robotico GapFree AI DescendReach, che arriva fin sotto i battiscopa. Dopo il lavaggio la spazzola viene asciugata a 90°C, e il serbatoio dell’acqua pulita è da 780 ml.

Dreame H15 Pro 349,00 € -42% 599,00 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon

Dreame Z30 Pro Aqua-A

Una scopa elettrica che lava anche i pavimenti, oggi al prezzo minimo: con il Black Friday la Dreame Z30 Pro Aqua-A è in offerta con uno sconto del 42%. È un ibrido 2 in 1 che permette di bagnare, strofinare e aspirare lo sporco in un unico passaggio. Il TurboMotor da 150.000 giri al minuto eroga 855 W e una forza aspirante di 28.000 Pa, e l’autonomia arriva fino a 90 minuti. A fine lavoro la stazione lava automaticamente il rullo e lo asciuga con aria calda a 70°C per 30 minuti. Quando serve solo aspirare, la testina TangleCut la trasforma in una scopa elettrica a tutti gli effetti.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui