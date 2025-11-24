Black Friday 2025 su Steam: Xbox lancia sconti da urlo

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Su Steam è partita la campagna Black Friday 2025 di Xbox Game Studios: Ninja Gaiden 4 scontato del 20 %, Gears of War Reloaded -35 % e molti altri giochi in saldo, con tagli anche fino al 75 %.

L’inizio della promozione

Anche per il 2025 i saldi del Black Friday arrivano su Steam e la divisione giochi di Microsoft non vuole farsi trovare impreparata. La campagna targata Xbox Game Studios è ufficialmente attiva e durerà fino al 2 dicembre, coinvolgendo sia nuovi titoli che grandi classici del catalogo.

Tra i protagonisti dell’offerta ci sono due videogiochi in primo piano: Ninja Gaiden 4, ridotto del 20% a 55,99 €, a poco più di un mese dal lancio, e Gears of War Reloaded, sconto del 35% a 25,99 €, che conferma l’attenzione di Microsoft anche verso i titoli storici.

Alcune offerte da tenere d’occhio

Scorrendo la lista completa dei saldi Xbox su Steam, emergono alcune offerte particolarmente interessanti che meritano un’attenzione speciale, soprattutto se stai valutando di ampliare la tua libreria su PC. Non si tratta solo di sconti importanti, ma di occasioni che permettono di recuperare titoli di grande valore a prezzi finalmente accessibili.

Tra le proposte più convincenti spiccano nomi ormai consolidati dell’ecosistema Xbox, come Forza Horizon 5, che con un taglio del 50% diventa un acquisto quasi obbligato per gli amanti dei giochi di guida e degli open world. È un titolo che continua a essere supportato con aggiornamenti costanti e che su PC dà il meglio di sé in termini di qualità grafica.

Molto appetibili anche gli sconti su Sea of Thieves e Grounded, entrambi disponibili a meno di 20 euro. Sono due esperienze diverse, avventura piratesca condivisa il primo, survival creativo il secondo, ma che condividono una community molto attiva e un gameplay che continua a evolversi grazie al supporto degli sviluppatori.

Per chi invece vuole recuperare un pezzo di storia del gaming moderno, Halo: The Master Chief Collection scende a un prezzo quasi simbolico, grazie a un taglio del 75%: un’occasione imperdibile per vivere l’intera saga di Master Chief in una versione aggiornata e completa. In generale, queste offerte si rivelano perfette sia per chi vuole tornare su franchise storici, sia per chi cerca qualcosa di diverso senza spendere troppo. Il mix tra blockbuster, giochi multiplayer e titoli più leggeri rende questa selezione una delle più bilanciate del periodo.

Perché conviene questa promozione

La promozione Xbox su Steam rappresenta più di semplici sconti: è un’opportunità strategica. Per i giocatori PC è un’occasione per accedere facilmente al catalogo Xbox Game Studios, spesso associato all’ecosistema Xbox/PC, ma ora più fluido grazie a Steam. Per Microsoft, queste iniziative aiutano a consolidare la presenza su PC e aumentare il valore percepito del proprio catalogo.

In più, la durata della campagna, fino al 2 dicembre, lascia margine di scelta e permette agli utenti di seguire l’andamento dei prezzi prima di acquistare. Se stavi aspettando il momento giusto per recuperare giochi Xbox su PC, questa è un’ottima occasione. Le offerte principali su Ninja Gaiden 4 e Gears of War Reloaded sono già interessanti, ma sono tanti altri i titoli in saldo con tagli forti. Col calendario alla mano, è tempo di dare un’occhiata al catalogo Steam e vedere cosa aggiungere alla wishlist. Buono shopping!