Amazon Black Friday, ecco i migliori smartwatch da comprare oggi

Per il Black Friday 2025 di Amazon non potevano di certo mancare in offerta gli smartwatch. Tra i dispositivi tech più amati dagli utenti, diventano dei veri best-seller in questo periodo dell’anno, anche grazie alla vicinanza delle festività natalizie. Per questo grande evento che avrà una durata di circa dieci giorni (dal 20 novembre al 1 dicembre), Amazon ha fatto le cose in grande e troviamo in promo tantissimi modelli, tra cui orologi smart top di gamma come il Galaxy Watch8, l’Apple Watch SE di seconda generazione oppure il Garmin fenix 7X Pro Solar. Gli sconti sfiorano anche il 50%, come nel caso dell’Amazift Balance 2 o della Huawei Band 10.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi in questo Black Friday di Amazon per gli smartwatch e sono raccolte qui in basso. Per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 15 gennaio 2026 in modo da poterlo acquistare in vista del Natale.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Galaxy Watch8

Tra gli smartwatch top che trovi in offerta nel Black Friday di Amazon ci sono i Galaxy Watch8, ultima versione degli orologi intelligenti di Amazon. Parliamo al plurale perché in promo troviamo diverse versioni dello smartwatch che si differenziano per la grandezza dello schermo (da 40 mm oppure da 44 mm) e per il supporto alla rete LTE. Lo sconto per le varie versioni è molto simile e si aggira intorno ai 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Sull’orologio c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato. Uno smartwatch che puoi utilizzare in ogni momento della giornata e che ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali. Inoltre, grazie al sensore BioActive effettua anche un’analisi della composizione del tuo corpo con la percentuale di massa grassa, magra e di acqua. Supporta più di 90 modalità di allenamento e a bordo trovi tutte le app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet per i pagamenti contactless.

Se vuoi spendere un po’ di meno trovi sempre in offerta il Galaxy Watch7. Si tratta del modello lanciato sul mercato lo scorso anno, ma dotato comunque di funzionalità avanzate. Grazie allo sconto per il Black Friday lo trovi a meno di 150 euro e diventa un vero best-seller. Pagamento a rate a tasso zero. Monitoraggio avanzato della salute e del sonno e tante funzioni innovative.

Apple Watch SE di seconda generazione

Non potevano di certo mancare gli orologi Apple in offerta durante il Black Friday di Amazon. A catturare l’attenzione c’è l’Apple Watch SE di seconda generazione che troviamo al prezzo più basso di sempre e fai un super affare. Grazie allo sconto di oggi lo paghi anche meno di 200 euro (per la versione da 40 mm) e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sempre in offerta e sempre al minimo storico sono disponibili anche le versioni con display da 44 mm e con il supporto alla rete LTE che permette di collegare una eSim all’orologio.

L’Apple Watch SE di seconda generazione è la versione lowcost dello smartwatch dell’azienda di Cupertino. Il termine "economico" potrebbe trarre in inganno e far pensare a un dispositivo di scarso valore. Nulla di più sbagliato. Questo modello si rivela la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di uno smartwatch Apple a un buon prezzo e che allo stesso tempo assicura funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Grazie alle promo per il Black Friday è un vero affare da non farsi scappare.

Garmin fenix 7X Pro Solar

Super occasione per il Garmin fenix 7X Pro Solar. Lo smartwatch super resistente del brand statunitense è in promo con uno sconto del 32% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Un orologio unico nel suo genere e realizzato con materiali che resistono alle cadute, ai graffi e agli sbalzi di temperatura. Inoltre, è dotato di una lente che cattura i raggi solari e che permette di ricaricare la batteria facendo aumentare l’autonomia fino a un massimo di 37 giorni. Schermo ampio da 1,4 pollici con luminosità elevata, sensori che tengono sotto controllo frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e qualità del sonno, più di 30 app precaricate per l’attività fisica, tra cui mountain bike, sci di fondo e alpinismo.

Google Pixel Watch 3

Non poteva di certo mancare Google e i suoi orologi in questa guida all’acquisto dedicata ai migliori smartwatch del Black Friday. Da oggi trovi su Amazon il Google Pixel Watch 3 con uno sconto del 47% rispetto a quello di listino e risparmi quasi 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il Google Pixel Watch 3 è uno dei migliori orologi per la vita di tutti i giorni. Dimensioni compatte, schermo circolare e tante funzioni per il monitoraggio della salute e delle principali attività sportive. Inoltre, è dotato dei sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da Google per il mondo mobile e che migliorano la rilevazione dei principali valori di benessere psico-fisico. Non mancano tutte le app di Google dedicate alle mappe, al Wallet e alle attività sportive.

Huawei Watch GT6

Offerta Black Friday e minimo storico anche per il Huawei Watch GT6, ultima versione di uno degli smartwatch più amati dagli utenti. Grazie allo sconto di oggi risparmi decine di euro e approfitti del minimo storico, oltre alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Schermo AMOLED da 1,47 pollici con una luminosità elevatissima, più di 100 modalità dedicate allo sport, con alcune di livello professionale e aggiornate rispetto al passato (corsa e ciclismo), monitoraggio avanzato della salute e puoi anche effettuare pagamenti in modalità contactless. La batteria ha una durata fino a 21 giorni con un utilizzo normale.

Amazfit Balance

Offerta speciale per l’Amazfit Balance, orologio con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica e perfetto per la vita di tutti i giorni. Grazie alla promo per il Black Friday lo trovi con uno sconto del 41% e lo paghi quasi la metà. Approfitti del prezzo più basso di sempre e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non manca il monitoraggio del sonno con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato durante la notte e ti fornisce consigli su come migliorare il sonno. Le modalità sportive sono più di 150 e ti aiutano a raccogliere dati da analizzare per migliorare le tue prestazioni. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

Galaxy Watch Ultra

Offerta speciale per il Galaxy Watch Ultra versione 2025, ultimo modello lanciato sul mercato dello smartwatch super resistente di Samsung. Solo al Black Friday lo trovi con un super sconto del 30% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi piùdi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei migliori orologi sul mercato in grado di abbinare a un design moderno e sportive, funzionalità uniche, tra cui una resistenza impareggiabile. Resiste alle cadute, ai graffi e agli sbalzi di temperatura. Progettato per gli amanti dell’avventura, è dotato di uno schermo molto luminoso, di sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i tuoi parametri vitali e di tante funzionalità avanzate dedicate allo sport. Non manca un chip GPS super preciso e che ti localizza in pochissimi secondi. A questo prezzo è un vero affare da Black Friday.

Amazfit T-Rex 3

Prezzo crollato per l’orologio super resistente di Amazfit. Da oggi trovi l’Amazfit T-Rex 3 in promo con un super sconto del 39% che ti fa risparmiare più di 100 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED molto ampio e con una luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Ideale per le tue avventure all’aperto, supporta sei sistemi di navigazione satellitare e puoi consultare le mappa sia online sia offline. Le modalità per lo sport e l’avventura sono più di 170 e assicura un monitoraggio continuo dei principali parametri vitali. la batteria ha una durata fino a 27 giorni e puoi anche effettuare pagamenti in modalità contactless.

Garmin Venu X1

Uno dei migliori orologi sul mercato per chi si allena in modo professionale e ha bisogno di un dispositivo con tencologie e funzionalità avanzate. Parliamo del Garmin Venu X1, uno dei migliori sportwatch sul mercato e che solo per pochissimi giorni trovi con un super sconto del 32% che ti fa risparmiare più di 250 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 2 pollici, cassa ultra sottile, più di 100 modalità sportive precaricate e sensori che monitorano ogni aspetto della tua salute. La batteria ha una durata di 8 giorni. L’orologio utilizzato da chi fa sport a livello agonistico e professionale.

Huawei Watch Fit 4

Offerta speciale per il Huawei Watch Fit 4, lo smartwatch progettato per gli amanti delle attività sportive. Per il Black Friday lo trovi con uno sconto del 25% e approfitti di un’ottima occasione risparmiando decine di euro. Orologio comodo da indossare e dotato di uno schermo ampio e che mostra tutte le informazioni più importanti sui tuoi allenamenti. Supporta più di 100 modalità sportive e la batteria che può arrivare a durare fino a 10 giorni. Ha anche sensori per il controllo dei principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. Una scelta consapevole per chi ama tenersi in forma.

Polar Pacer Pro

Calo di prezzo e sconto del 51% (sul prezzo di listino) per il Polar Pacer Pro, sportwatch progettato per gli amanti della corsa. Grazie alla promo per il Black Friday approfitti di un’occasione speciale e risparmi centinaia di euro. Orologio con a bordo dei programmi di allenamento ad hoc per chi vuole migliorare le proprie prestazioni nella corsa e con programmi anche per il recupero. Display ad alto contrasto e cardiofrequenzimetro professionale che ti avvisa quando la frequenza cardiaca è troppo elevata. Comodissimo da indossare.

Huawei Band 10

Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che fa per te. Solo per il Black Friday trovi la Huawei Band 10 in promo con uno sconto del 40% e la paghi meno di 30 euro. Il prezzo non deve trarre in inganno, ha tutto quello che ti serve per la vita di tutti i giorni. Schermo ampio e rettangolare che ti mostra le info principali a partire dall’orario, dalla frequenza cardiaca e dai passi effettuati. La smart band è dotata anche di sensori per il monitoraggio dei principali parametri vitali e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. Monitoraggio avanzato del sonno e supporta più di 100 modalità di allenamento. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

