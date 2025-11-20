Black Friday Amazon, smart TV al minimo storico: sconti mai visti prima

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Black Friday ci stupisce con tantissime offerte anche per gli smart TV. Se stavi aspettando la giusta occasione per acquistare il nuovo televisore per il vostro salotto, su Amazon trovi sicuramente quello che fa al caso tuo. Si trova veramente di tutto: televisori economici adatti a tutte le tasche, smart TV extra large e TV con le tecnologia più avanzate e con pannello OLED che assicurano immagini in altissima definizione.

Gli sconti sono molto interessanti e in alcuni casi superano anche il 50% dando la possibilità di fare dei super affari e di risparmiare centinaia di euro. Noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionati un paio e li trovi raccolti qui in basso. Approfittane immediatamente e risparmia centinaia di euro. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Samsung Neo QLED QN85F

Ecco una delle offerte top del Black Friday di Amazon. Riguarda lo smart TV Samsung Neo QLED QN85F uscito sul mercato in questo 2025. La promo riguarda sia la versione da 55" sia da 65" e lo sconto supera il 40%. Il risparmio netto, invece, è di circa 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Questo smart TV di Samsung assicura una qualità delle immagini elevatissima grazie al pannello QLED e al processore NQ4 Ai Gen2 di ultima generazione. A bordo è presente il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non è finita, acquistando oggi questo smart TV ottieni anche un pacchetto voucher dedicato all’intrattenimento del valore di 423,96 euro.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

Smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici

LG AI QNED84

Tra i migliori smart TV in offerta nel Black Friday di Amazon c’è sicuramente lo LG AI QNED84, modello uscito sul mercato quest’anno e dotato di un rapporto qualità prezzo eccezionale. In offerta ci sono diverse versioni che si differenziano solamente per la grandezza dello schermo e si va dal più piccolo da 43 pollici fino al 65 pollici. Lo sconto è vario, ma è elevato su tutti i modelli e si va da un minimo del 37% fino a un massimo del 47% (rispetto al prezzo di listino).

Questo smart TV di LG è dotato di un pannello Dynamic QNED Color supportato dal processore α7 Gen8 che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per assicurare una qualità delle immagini elevatissima. Il design è compatto e non occupa troppo spazio nel tuo salotto. A bordo è presente il sistema operativo webOS, uno dei migliori quando si tratta di smart TV e ti fornisce suggerimenti su cosa vedere in base alle tue preferenze.

Smart TV LG AI QNED da 43 pollici

Smart TV LG AI QNED da 55 pollici

Smart TV LG AI QNED da 65 pollici

Smart TV Hisense QLED gamma E77

Tra gli smart TV in offerta al Black Friday di Amazon c’è anche Hisense. Grazie alla promo lampo di oggi puoi acquistare il televisore Hisense QLED da 43 pollici in promo con uno sconto del 32% e al prezzo più basso di sempre. Risparmi più di 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo e dotato di un pannello QLED con risoluzione 4K e con supporto all’HDR10+ per colori più vividi e contrasti più accesi. Il sistema operativo VIDAA U7 è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Hisense da 43 pollici

Della stessa gamma, troviamo in offerta anche i modelli da 50" e da 55 pollici. Lo sconto va dal 25% per la versione da 50" fino al 34% per il modello più grande da 55". Le caratteristiche tecniche sono identiche, a cambiare è solamente la grandezza del display.

Smart TV Hisense da 50 pollici

Smart TV Hisense da 55 pollici

Smart TV Samsung da 43 pollici

Per chi vuole spendere poco e allo stesso tempo acquistare uno smart TV con ottime caratteristiche tecniche, da oggi su Amazon è disponibile lo smart TV Samsung Crystal da 43 pollici in promo con uno sconto del 29% e lo paghi solamente 300 euro. Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire per un TV economico che assicura immagini con una qualità elevatissima. Merito del pannello 4K e del processore Crystal 4K che sfrutta al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale. Puoi installare tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi anche controllare i dispositivi smart presenti in casa.

Smart TV Samsung da 43 pollici

Sony Bravia 3

Offerta Black Friday speciale per lo smart TV Sony Bravia 3 da 43 pollici. Solo per pochissimi giorni lo trovi al minimo storico e risparmi quasi 300 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Tecnologie innovative e processore Triluminos Pro che assicura colori brillanti e texture reali. Ottimi anche i dialoghi grazie alla tecnologia X-Balanced Speaker. Essendo un televisore con Google TV integrato hai accesso a tantissime applicazioni, tra cui tutte le piattaforme principali per vedere film e serie TV in streaming.

Smart TV Sony Bravia 3

LG OLED evo AI G5

LG è da sempre un punto di riferimento nel mondo degli smart TV OLED e non poteva di certo mancare una promo speciale durante il Black Friday. Su Amazon è disponibile il TV LG OLED evo AI G5 da 65 pollici in promo con uno sconto del 45% e il prezzo crolla al minimo storico. Risparmi 1500 euro sul prezzo di listino e fai un super affare. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sul televisore non c’è nulla dire, si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato. Schermo OLED con risoluzione 4K per neri profondissimi e una qualità dei colori impareggiabile. Processore α11 Gen2 che sfrutta l’intelligenza artificiale per cambiare le impostazioni dello schermo in base al contenuto che stai vedendo. Nella confezione è presente anche la staffa per il muro.

LG OLED evo AI G5 da 65 pollici

Fire TV Serie 4 di Amazon

Per chi vuole il massimo della tecnologia e un prezzo incredibilmente basso, la Fire TV Serie 4 è l’opzione perfetta. Grazie a uno sconto di prezzo che va dal 48% al 53% a seconda della grandezza dello schermo, questo TV è oggi disponibile al minimo storico. Puoi scegliere tra le versioni da 43, 50 e 55 pollici, trovando la dimensione giusta per ogni ambiente. E, come bonus, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo smart TV si basa sulla piattaforma Fire TV, con Alexa e tutte le app di streaming più popolari già a bordo. Immagini in 4K Ultra HD e un telecomando vocale che ti permette di controllare il TV semplicemente con la voce e anche i dispositivi smart presenti in casa.

Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 55 pollici

Hisense Mini-LED da 55" e 75"

Offerta speciale anche per lo smart TV Hisense con tecnologie Mini-LED lanciato sul mercato quest’anno. In offerta troviamo due versioni, rispettivamente da 55 e da 75 pollici. Lo sconto è del 37% per il modello più piccolo e del 27% per quello più grande. In entrambi i casi il risparmio netto è superiore alle centinaia di euro e ti permette di fare un grandissimo affare. Schermo con tecnologia Mini-LED e refresh rate fino a 144 Hz per una visione più fluida soprattutto con i videogame. Qualità audio elevata e immagini con risoluzione 4K e colori profondi e realistici. Il sistema operativo VIDAA permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming.

Hisense Mini-LED – 55 pollici

Hisense Mini-LED – 75 pollici

Sony Bravia X80

Altra super offerta per uno smart TV Sony. Si tratta dei televisori della gamma X80 e disponibili in diverse grandezze, da un minimo di 43 pollici fino a un massimo di 85 pollici. Grazie alla promo Black Friday li troviamo in offerta con uno sconto che va dal 40 al 45 percento e permette di risparmiare centinaia di euro. Questo smart TV è dotato di un pannello 4K Ultra HD e del processore 4K HDR Processor X1, che assicura immagini dettagliate e colori vividi. Il sistema operativo Google TV ti offre l’accesso immediato a migliaia di app e contenuti in streaming, mentre la tecnologia Motionflow XR garantisce la massima fluidità nelle scene d’azione e durante il gioco.

Smart TV Sony Bravia da 43 pollici

Smart TV Sony Bravia da 50 pollici

Smart TV Sony Bravia da 65 pollici

Smart TV Sony Bravia da 75 pollici

Smart TV Sony Bravia da 85 pollici

Fire TV Serie Omni di Amazon

Per il Black Friday Amazon ha scontato anche gli smart TV Fire TV Serie Omni, televisori dotati di funzioni smart avanzate e di uno schermo QLED che assicura immagini uniche. Anche per questa serie le versioni in offerta sono tre e si differenziano solamente per la grandezza dello schermo: 43", 50" e 55". Lo sconto va dal 43% per il modello più piccolo al 40% per la versione da 50" e da 55", con un risparmio che supera anche i 300 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Televisori con schermo Quantum Dot con risoluzione 4K e HDR Avanzato per colori più profondi e realistici. La luminosità si adatta all’ambiente e al contenuto che stai vendendo. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso dei Fire TV Stick e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Grazie ad Alexa integrata puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale.

Amazon Fire TV Serie Omni – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie Omni – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie Omni – 55 pollici

Smart TV Hisense QLED da 100 pollici

Un modello extra-large che trovi su Amazon con un’offerta speciale. Per il Black Friday è disponibile questo smart TV Hisense QLED da ben 100 pollici. Logicamente è necessario avere un salotto molto grande e con molto spazio per posizionare un televisore unico nel suo genere. Nonostante le dimensioni extra-large dello schermo, la qualità delle immagini e dei colori è elevata e supporta anche il refresh rate fino a 144 Hz. Lo puoi montare anche a parete utilizzando una staffa ad hoc, oppure posizionare su un mobile con i piedini presenti nella confezione. Puoi pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis.

Smart TV Hisense 100 pollici

