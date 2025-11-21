Black Friday Amazon, i migliori PC e tablet in offerta

Apple

Per risparmiare centinaia di euro e approfittare di offerte al minimo storico per PC e tablet, il Black Friday di Amazon è la migliore occasione che ti può capitare durante l’anno. E anche in questo 2025 Amazon non tradisce le attese e trovi ottime offerte su un gran numero di notebook per tutte le tasche. Ci sono PC economici per lo studio e l’intrattenimento, ma anche notebook e tablet professionali che puoi utilizzare per il lavoro e per la creatività. Noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionati una dozzina e ti consigliamo di essere veloce: le scorte possono terminare da un momento all’altro.

MacBook Air (2025)

Ecco una vera occasione da Black Friday. Per pochissimi giorni trovi il MacBook Air versione 2025 con chip M4 in promo con un ottimo sconto del 26% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi poco meno di 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una delle migliori occasioni per acquistare un notebook con cui puoi fare veramente di tutto ed è leggerissimo.

Il MacBook Air è dotato di un processore M4, tra i più potenti realizzati da Apple, con a supporto ben 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Display Liqui Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione. Perfetto per il mondo del lavoro, della produttività e della creatività: puoi installare qualsiasi programma senza nessun tipo di problema.

MacBook Air

Lenovo IdeaPad Slim 3

Occasione imperdibile per il PC portatile Lenovo IdeaPad Slim 3. Grazie alla promo Black Friday di Amazon lo trovi con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis, mentre per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Questo modello di Lenovo assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un PC per lavorare o per studiare. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore AMD Ryzen 5 ad alte prestazioni, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Ottimizzato per il mondo del lavoro e a bordo è presente Windows 11.

Lenovo IdeaPad Slim 3

mac mini

A metà tra un PC portatile e un computer fisso, il mac mini è la soluzione Apple per l’ufficio. Dimensioni super ridotte, ma prestazioni da top di gamma. L’ultima versione uscita sul mercato è disponibile in offerta per il Black Friday di Amazon a un prezzo veramente eccezionale. Il merito è dello sconto IVA che ti fa risparmiare centinaia di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

La scheda tecnica è quella tipica di un PC fisso con cui poter fare di tutto. Processore M4 che assicura ottime prestazioni, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. La connettività non è certo un problema: porta gigabit Ethernet, porta HDMI e diverse port USB per collegare le periferiche esterne.

mac mini

HP Laptop 15

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il PC portatile HP Laptop 15-fd0011sl. Grazie alla promo del Black Friday lo trovi con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Un laptop medio di gamma perfetto per il mondo del lavoro e con una scheda tecnica molto interessante. Si basa sul processore Intel i5 di tredicesima generazione supportato da 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 512 gigabyte. Il display da 15,6 pollici con risoluzione FHD permette di vedere qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile. A bordo è presente Windows 11 e non manca una webcam per fare le videochiamate di lavoro.

Hp Laptop 15

Acer Nitro V 15

Se hai la passione per i videogame, ecco il PC portatile che fa per te. Grazie alla promo del Black Friday scende al minimo storico il prezzo dell’Acer Nitro V 15 e risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

La scheda tecnica è molto interessante e assicura prestazioni uniche: processore Intel Core i7 di ultima generazione con a supporto 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Display IPS da 15,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 165 Hz. Per i videogiocatori è presente anche la scheda grafica NVIDIA GeForece RTX 5050.

Acer Nitro V 15

Asus TUF A16

L’Asus TUF A16 è la soluzione perfetta per gli amanti dei videogame, soprattutto oggi che lo trovi in offerta con un super sconto del 31% rispetto a quello di listino e risparmi più di 400 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero e approfitti di un’occasione irripetibile.

Per capire le potenzialità di questo PC portatile basta leggere la scheda tecnica. Schermo da 16 pollici anti-riflesso con refresh rate fino a 165 Hz per un utilizzo più fluido soprattutto con i videogame. Prestazioni assicurate dal processore AMD Ryzen 7 260, dai 16 gigabyte di RAM e dal SSD da 1 terabyte. Le prestazioni grafiche sono assicurate dall’ottima scheda video GeForce RTX 5050 di ulta generazione.

Asus TUF A16

Acer Aspire 3

Sconto speciale del 38% su quello di listino per l’Acer Aspire 3, notebook compatto e leggero che solo grazie alla promo Black Friday lo trovi a meno di 400 euro. Un PC portatile con un comparto tecnico: schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD per vedere qualsiasi contenuto al meglio, processore Intel Core i5 che supporta qualsiasi applicazione, 16 GB di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Scheda grafica integrato e trovi già installato Windows 11

Acer Aspire 3

Acer Chromebook 314

Se vuoi spendere pochissimo per il nuovo PC portatile, ecco l’offerta e la soluzione che fa per te. Solo per oggi trovi l’Acer Chromebook 314 in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo sotto i 170 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Come tutti i Chromebook, a bordo trovi il sistema operativo ChromeOS che supporta la maggior parte dei programmi e delle app che utilizzi per lo studio e il lavoro. Acquistandolo oggi hai accesso anche alla suite Google AI per tre mesi gratuitamente. Un PC portatile perfetto per gli studenti, grazie a un display da 14 pollici con risoluzione FHD, buon processore e una memoria interna da 128 gigabyte. Non farti sfuggire questa occasione.

Acer Chromebook 314

Microsoft Surface Pro

A metà tra un PC portatile e un tablet, il Microsoft Surface Pro è una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi. Grazie alla promo del Black Friday è disponibile con un super sconto del 42% e risparmi più di 700 euro su quello di listino. Il prezzo è crollato e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Un dispositivo con cui puoi fare veramente di tutto, dal vedere film e serie TV mentre sei seduto sul divano, al lavorare a documenti di lavoro mentre sei in viaggio. Schermo OLED da 13 pollici touchscreen, processore Snapdragon X Elite, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. A bordo è presente Windows 11 e puoi utilizzare anche i servizi di Copilot che sfruttano l’intelligenza artificiale. Una promo esclusiva Amazon che non puoi farti sfuggire.

Microsoft Surface Pro

Galaxy Tab A9+

I tablet Samsung sono tra le soluzioni lowcost più apprezzate per chi vuole spendere pochissimo per il suo nuovo dispositivo. E al Black Friday trovi il Galaxy Tab A9+ in promo al minimo storico e lo paghi veramente poco.

Un tablet perfetto per l’intrattenimento e il divertimento, ma che puoi portare anche in viaggio per lavorare. Schermo da 11 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna. La batteria da 7040 mAh ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi patemi.

Galaxy Tab A9+

Lenovo Idea Tab

Occasione speciale per il tablet Lenovo Idea Tab. Solo per il Black Friday lo trovi al minimo storico e con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Costa veramente poco e fai un ottimi affare, oltre ad avere la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. La soluzione ideale da regalare per Natale.

Tablet dotato di un display da 11 pollici con risoluzione 2,5 K per vedere al meglio qualsiasi contenuto, anche film e serie TV. Processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Trovi anche la Tab Pen che ti permette di utilizzarlo come se fosse un taccuino digitale.

Lenovo Idea Tab

Galaxy Tab S11 Ultra

Definirlo un tablet è riduttivo. Il Galaxy Tab S11 Ultra è uno dei migliori tablet presenti sul mercato e grazie alla promo del Black Friday risparmi centinaia di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e con il servizio Recommerce puoi abbattere ulteriormente il prezzo facendo la permuta del tuo vecchio dispositivo.

Come detto, la definizione di tablet gli va un po’ stretto. Parliamo di un dispositivo che può sostituire tranquillamente un computer portatile grazie al display Dynamic AMOLED 2x da 14,6 pollici con cornici sottilissime e risoluzione elevata, prestazioni fulminee con il processore MediaTek di ultima generazione supportato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Grazie agli strumenti AI integrati, risparmi tantissimo tempo per le azioni ripetitive. Integrata c’è anche la S Pen per dare libero sfogo alla tua creatività. La batteria dura per tutto il giorno.

Galaxy Tab S11 Ultra

