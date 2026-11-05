Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Bill Gates torna a parlare ancora una volta dell’intelligenza artificiale, e anche stavolta non in maniera rassicurante, visto che l’argomento è sul futuro del lavoro nell’era dell’automazione.

Proprio il fondatore di Microsoft ha espresso un punto di vista molto netto riguardo ai mestieri che effettivamente sopravvivranno all’IA: decisamente pochi, a malapena quattro. Ecco quali sono.

I 4 lavori che sopravvivranno all’IA secondo Bill Gates

Nel corso di un’intervista concessa al programma televisivo statunitense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, il filantropo americano si è voluto soffermare sull’annosa questione del futuro del lavoro al tempo dell’IA. In particolare su quali settori sopravvivranno.

In breve, nonostante la crescita e l’adozione sempre più capillare dell’IA, secondo Gates sono questi gli ambiti professionali in cui l’intervento umano continuerà ad essere preponderante: programmazione, biologia, energia e sport a livello professionistico.

Tutti settori in cui vi è (e vi sarà sempre) la costante necessità di un presidio e di una supervisione da parte dell’uomo.

Per quanto riguarda il mondo dello sviluppo software, sebbene l’IA venga impiegata con frequenza sempre maggiore per generare codice, la gestione dell’architettura generale dei sistemi, il controllo strategico e la risoluzione di problemi complessi continueranno a richiedere l’intervento diretto degli sviluppatori umani.

Nel campo della biologia, per quanto l’IA sarà comunque un supporto per accelerare l’analisi dei dati e l’elaborazione dei processi, il raggiungimento di scoperte rilevanti e traguardi scientifici resterà ancorato all’intuito e all’esperienza dei ricercatori.

Per quanto riguarda l’energia, la pianificazione delle strategie e la gestione delle infrastrutture richiederanno sempre figure capaci di ponderare scenari futuri complessi e decisioni ad alto rischio.

Infine, nel caso dello sport professionistico, la spiegazione è legata al valore intrinseco dello spettacolo: la competizione mantiene il suo senso fondamentale soltanto se i protagonisti in campo sono esseri umani.

Sempre meno lavoro per gli umani nel futuro

Per tutte le altre mansioni, Gates non è molto ottimista sul loro futuro. Sollecitato con la domanda se in futuro si avrà ancora bisogno del lavoro umano, Mr Microsoft è stato perentorio: “Per la maggior parte no, lo decideremo“. Ci saranno alcune cose che riserveremo per noi stessi, “ma in termini di creazione e spostamento di oggetti e coltivazione di cibo, col tempo, questi saranno problemi sostanzialmente risolti“.

Uno potrebbe pensare che alla fine siano solo delle mere opinioni. Purtroppo, anche gli organismi internazionali temono il peggio per il mondo del lavoro. In particolare, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha stimato che una quota compresa tra il 40% e il 60% dei posti di lavoro nelle economie avanzate sono altamente esposti all’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Curiosamente, in un’analisi pubblicata l’anno prima, la stessa Microsoft aveva individuato ben 40 professioni a forte rischio di integrazione o sostituzione tecnologica, ossia quanto l’IA sia in grado di svolgere compiti specifici all’interno di quella professione.

Si va da mestieri a rischio quasi certo come gli interpreti e traduttori (98%), e a seguire scrittori e autori (85%), giornalisti (81%), data scientist (77%), sviluppatori web (73%), analisti di ricerca di mercato (71%), fino ad arrivare a lavori a medio-alto rischio come operatori di telemarketing (66%) e personale di accoglienza come host e hostess (60%).

Come salvarsi dall’onda IA in arrivo

C’è ancora un modo per non farsi travolgere dall’intelligenza artificiale: puntare sul proprio valore aggiunto. Spostare il proprio valore professionale su tutto ciò che le macchine non possono replicare.

Competere contro di lei è inutile, perché su velocità di esecuzione o calcolo mnemonico è letteralmente imbattibile. Ma ancora su alcuni aspetti possiamo superarla: elaborazione del pensiero critico, capacità di coordinamento strategico, creatività ed empatia.

Tutto questo ancora l’IA non è in grado di elaborare, e forse mai ne sarà capace. Nel migliore dei casi, questa tecnologia diventerà un perfetto amplificatore delle proprie attività quotidiane.

Non di certo dovrà assumersi ruoli di supervisione o di controllo. È bene anzi che la responsabilità finale delle decisioni rimanga in mano alle persone, anche per evitare che le aziende si trovino ad affrontare dei bei grattacapi legali e finanziari in caso di danni.