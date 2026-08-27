Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

L’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità importante di crescita per tutta la società, ma, nello stesso tempo, può essere considerata come una minaccia da non sottovalutare, soprattutto in considerazione dei possibili effetti sul mondo del lavoro.

Il rischio di dover fare i conti con la perdita di molti posti di lavoro è concreto e gli effetti sull’economia potrebbero essere significativi. A mettere in evidenza il problema è Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha chiarito il suo pensiero sul tema.

Un rischio concreto

Il punto di vista di Bill Gates è chiaro. L’impatto sull’economia, legato allo sviluppo di soluzioni IA sempre più efficaci, potrebbe essere concreto:

“Molti posti spariranno per sempre. Nel 1933 durante la Grande Depressione, la disoccupazione negli Stati Uniti raggiunse il 25%. L’IA potrebbe non raggiungere tali livelli, ma il suo impatto non si esaurirà in un ciclo economico. Mi piace la frase ‘riservati agli umani’ perché mi fa pensare alle riserve naturali, posti dove si potrebbero costruire edifici e strade ma che abbiamo deciso di preservare perché sarebbero una perdita troppo grande”

L’intelligenza artificiale è ancora in piena crescita e i suoi reali effetti nel lungo periodo sono tutti da valutare. Per questo motivo, Gates ritiene che l’IA potrà avere un impatto significativo, anche se non è ancora chiaro se si tratterà di una cosa positiva o negativa:

“L’intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale. Purtroppo, al momento non ci stiamo preparando ad affrontarla. Non vedo segnali che leader, esperti e comunità stiano gestendo queste sfide in modo adeguato”

C’è un altro aspetto da non sottovalutare. La robotica, abbinata all’IA, rischia di estendere l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, andando a influenzare anche i lavori manuali, settore in cui si potrebbe registrare una sostanziale riduzione degli occupati. La questione è anche fiscale. Evidenzia Gates:

“se compri un robot puoi dedurre immediatamente la spesa dalle imposte. Questo mostra come il sistema fiscale spinge a sostituire le persone con le macchine”

Lo scorso anno, Gates ipotizzava una possibile riduzione della settimana lavorativa per via dell’IA.

Cosa succederà?

Gli aspetti da considerare sono, quindi, tanti. L’assenza di una regolamentazione chiara può avere un impatto significativo sul settore, già nel breve periodo, ma soprattutto nel lungo periodo.

L’intelligenza artificiale è, attualmente, uno strumento per migliorare la produttività e rendere accessibili una serie di funzionalità a tutti.

L’impatto sul mondo del lavoro e, quindi, sull’economia rappresenta un elemento di grande rilevanza. In ottica futura, infatti, gli effetti potrebbero essere importanti.

Come evidenziato dallo stesso Gates, gli effetti dell’IA potrebbero essere sia positivi che negativi e sarà necessario valutare il modo in cui la tecnologia si evolverà.

Di certo, è importante che gli Stati si preparino. Per rendere sostenibile lo sviluppo dell’IA, sotto tutti i punti di vista, potrebbe essere necessaria una normativa chiara e definita.

Staremo a vedere quali saranno gli effetti nel corso dei prossimi anni. Si tratta di un tema che andrà valutato costantemente, mese dopo mese, per prevenire possibili effetti negativi.