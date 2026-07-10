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Amazon, offerta a metà prezzo la bilancia smart con app dedicata

Healthkeep bilancia per il grasso corporeo, pesa e analizza 15 dati fisici con app smart e display ampio: oggi è in sconto del 50%.

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Redazione

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Healthkeep Bilancia per il Grasso Corporeo verde iridescente Amazon

Vuoi tenere sotto controllo peso, massa muscolare e stato di forma senza affidarti a sensazioni vaghe o a una bilancia che mostra solo i chili? Oggi la Healthkeep Bilancia per il Grasso Corporeo è proposta con uno sconto del 50%, così puoi monitorare in modo più preciso la tua composizione corporea spendendo molto meno.

Questa bilancia smart non si limita al semplice peso: grazie alla bioimpedenza analizza fino a 15 dati fisici, dal BMI al grasso corporeo, dall’acqua corporea alla massa muscolare, fino a parametri più evoluti come BMR e grasso viscerale. Il grande display VA mostra subito gli indicatori principali, così hai un colpo d’occhio immediato sulla tua forma fisica, mentre l’app dedicata ti aiuta a seguire i progressi nel tempo.

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Healthkeep Bilancia per il Grasso Corporeo in offerta su Amazon con sconto del 50%

Questa promozione rende la bilancia smart di Healthkeep particolarmente interessante per chi vuole uno strumento completo a un prezzo accessibile. In questo momento la Healthkeep Bilancia per il Grasso Corporeo è disponibile con uno sconto del 50%, portando il costo a una cifra alla portata di chiunque voglia iniziare a monitorare con costanza il proprio stato di forma, senza ricorrere a dispositivi molto più costosi della stessa categoria.

La bilancia Healthkeep con il display VA ampio e l’analisi di 15 dati fisici

Se il tuo obiettivo è migliorare la forma fisica e seguire davvero i risultati di allenamenti e dieta, questa bilancia unisce funzioni avanzate e semplicità d’uso.

  • Analisi di 15 dati del corpo: oltre al peso, puoi tenere d’occhio BMI, grasso corporeo, acqua corporea, massa muscolare, massa ossea, grasso viscerale, grasso sottocutaneo, peso magro, età biologica, proteine, BMR, indice cardiaco e altri parametri, così capisci se stai davvero migliorando e non solo "perdendo peso".
  • Monitoraggio dei progressi nel tempo: l’app dedicata consente di visualizzare i dati settimanali, mensili e annuali, così puoi verificare come cambiano corpo e performance con il tuo piano di allenamento e adattare la routine in base ai risultati reali.
  • Modalità atleta, bambino e ospite: la modalità atleta offre misurazioni più adeguate a chi si allena in modo intenso, quella bambino semplifica la pesata dei più piccoli in pochi passaggi, mentre la modalità visitatore permette misurazioni occasionali senza salvare dati personali.
  • Sincronizzazione con le app più diffuse: grazie all’integrazione con Apple Health, Google Fit, Samsung Health e Fitbit hai tutti i dati in un unico ecosistema, utile se già usi smartwatch o app di fitness per tracciare attività e sonno.
  • Alta precisione e facilità d’uso: i quattro sensori ad alta precisione e i quattro elettrodi offrono una rilevazione con scarto di soli 0,05 kg e supportano fino a 180 kg di peso, con avvio, spegnimento e calibrazione automatici che la rendono pratica per l’uso quotidiano di tutta la famiglia.
  • Design moderno con ampio display VA: la finitura verde iridescente si integra bene in bagno o camera da letto, mentre il display VA di grandi dimensioni rende ben visibili i dati anche in condizioni di luce non ottimali.

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Healthkeep Bilancia per il Grasso Corporeo, offerta lampo al 50%: Approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ

La bilancia Healthkeep funziona senza smartphone o app?

Sì, puoi usarla anche senza app e leggere i dati principali direttamente sul grande display VA.

La bilancia Healthkeep è compatibile con Apple Health e Google Fit?

Sì, tramite l’app Fitdays sincronizza i dati con Apple Health, Google Fit, Samsung Health e Fitbit.

Quanta precisione offre la bilancia Healthkeep nelle misurazioni?

Grazie a quattro sensori ed elettrodi ad alta sensibilità, la bilancia ha una precisione di 0,05 kg.

La bilancia Healthkeep supporta utenti diversi in famiglia?

Sì, offre modalità atleta, bambino e ospite per adattarsi a profili diversi e proteggere la privacy dei visitatori.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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