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L’offerta giusta per chi cerca una bilancia smart affidabile e sostenibile: la RENPHO Bilancia Pesapersone Digitale Solar oggi scende a 19,07€ con uno sconto del 41%. Compatta ed elegante, è pensata per l’uso quotidiano e punta su un approccio ecologico senza batterie, alimentandosi con la luce.

RENPHO Bilancia Pesapersone Digitale Solar

Nell’uso reale si distingue per la sensazione di solidità e per il vetro temperato ampio e stabile, con display chiaro e letture immediate. L’abbinamento via Bluetooth è rapido e l’app risulta intuitiva: sincronizza i dati automaticamente, consente profili multipli per tutta la famiglia e mostra grafici per monitorare l’andamento nel tempo. Le misurazioni del peso sono coerenti, mentre i valori di impedenza vanno intesi come indicatori di tendenza e non clinici; per risultati comparabili è utile pesarsi in condizioni simili. Piccole note: a volte la sincronizzazione può richiedere qualche secondo e in ambienti molto bui si vorrebbe una retroilluminazione più intensa. Nel complesso, un dispositivo affidabile e pratico, ideale per chi segue dieta o allenamento.

RENPHO Bilancia Pesapersone Digitale Solar in offerta: sconto del 41%, risparmi circa 13 euro

La promo in corso taglia il prezzo a 19,07€ con uno sconto del 41%, per un risparmio di circa 13 euro rispetto al prezzo originario. Si tratta di un valore molto competitivo per una smart scale completa e orientata alla sostenibilità. Con questa offerta puoi portarti a casa la RENPHO Bilancia Pesapersone Digitale Solar a soli 19,07€ e iniziare subito a tracciare i tuoi progressi con praticità.

La bilancia RENPHO con il vetro temperato da 28 cm e l’app Bluetooth per 13 misurazioni corporee

Qui trovi una bilancia curata e precisa: i sensori in acciaio manganese garantiscono rilevazioni in step da 0,05 kg fino a 180 kg di capacità. Il peso si legge direttamente sul display, mentre nell’app hai accesso a 13 misurazioni corporee chiave (tra cui IMC, grasso corporeo, massa muscolare e densità ossea) con trend e grafici per seguire l’evoluzione nel tempo. Pratica la sincronizzazione: puoi pesarti anche senza aprire l’app, i dati si allineano alla successiva connessione.

Il plus distintivo è l’energia "leggera": la piattaforma si ricarica con luce solare o artificiale, elimina le batterie usa e getta e può farti risparmiare fino a 16 euro l’anno in sostituzioni. L’ecosistema software è completo: l’app RENPHO Health funziona via Bluetooth e si integra con Apple Health, Fitbit, Samsung Health e MyFitnessPal. Perfetta in famiglia grazie agli utenti illimitati e alla modalità bambini/animali per monitorare tutti con praticità.

RENPHO Bilancia Pesapersone Digitale Solar

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