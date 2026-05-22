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Amazon, 57% di sconto sulla bilancia smart che rivoluziona il bagno

Bilancia impedenziometrica Foryond con 13 parametri corporei avanzati in offerta con sconto del 57%. Scopri l’occasione e non lasciartela scappare.

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Redazione

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Bilancia pesapersone digitale Foryond bianca Amazon

L’offerta su Amazon è particolarmente interessante se cerchi una bilancia smart completa a un prezzo davvero contenuto. La Foryond Bilancia Pesapersone Digitale Professionale oggi è proposta con uno sconto del 57%, permettendoti di portarti a casa un modello impedenziometrico avanzato con analisi della composizione corporea a un costo quasi simbolico. Un gadget ideale per chi vuole tenere sotto controllo il proprio stato di forma in modo pratico e immediato.

Foryond Bilancia Pesapersone Digitale Professionale

Foryond Bilancia Pesapersone Digitale Professionale

12,99 €(12,99 € / unità)29,99 € -17,00 € (57%)

Questa bilancia unisce una struttura solida e precisa a funzioni smart pensate per chi vuole monitorare il proprio benessere nel tempo. La piattaforma in vetro temperato ad alta resistenza e i sensori di nuova generazione puntano a offrire misure costanti e affidabili, mentre l’integrazione con l’app dedicata consente di trasformare ogni pesata in un dato utile per seguire l’evoluzione del peso e della composizione corporea. Il sistema di accensione automatica e la gestione multi-utente rendono il dispositivo adatto a tutta la famiglia, senza complicazioni.

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Foryond Bilancia Pesapersone Digitale Professionale in offerta su Amazon con sconto del 57%

In questa fase la promo su Amazon rende la bilancia Foryond particolarmente conveniente: il prezzo scende a 12,99€ grazie a uno sconto del 57%, una cifra difficilmente raggiungibile per una bilancia impedenziometrica con queste funzioni smart. Per la fascia di prodotto si tratta di un prezzo decisamente aggressivo, che permette di accedere a un dispositivo con analisi avanzata del corpo spendendo quanto una semplice bilancia tradizionale. Inoltre l’acquisto passa dal circuito Amazon, con tutti i vantaggi in termini di consegna rapida e tutele post-vendita tipiche della piattaforma.

Considerando lo sconto applicato, si tratta di una soluzione ideale per chi vuole iniziare a monitorare il proprio peso e vari parametri corporei senza investire cifre importanti. Se stai valutando un nuovo accessorio per la cura della persona, al momento il Foryond Bilancia Pesapersone Digitale Professionale è disponibile con uno sconto del 57%, rendendo l’acquisto ancora più interessante rispetto a molte alternative della stessa categoria.

La bilancia Foryond con l’analisi di 13 parametri e l’app fitness sincronizzata

Questa bilancia si distingue dalle classiche pesapersone grazie a una piattaforma in vetro temperato da 6 mm abbinata a 4 elettrodi di misurazione ad alta sensibilità, pensati per offrire rilevazioni precise fino a 180 kg/400 lb con incrementi di 0,05 kg. Non si limita però al semplice peso: sfruttando la tecnologia di bio-impedenza è in grado di calcolare 13 misure essenziali, tra cui IMC, acqua corporea, età metabolica, metabolismo basale, massa grassa totale e addominale, massa muscolare, muscoli scheletrici, massa magra, grasso sottocutaneo, massa ossea e contenuto proteico.

Il vero valore aggiunto è l’integrazione con l’app Fitdays, che salva i dati in cloud su una piattaforma dedicata e si sincronizza con Apple Santé, Google Fit e Fitbit, centralizzando tutte le informazioni di salute in un unico ecosistema. Puoi consultare grafici giornalieri, settimanali, mensili e annuali per seguire l’andamento di peso e composizione corporea, gestendo anche un numero illimitato di profili utente per l’intera famiglia. La bilancia si accende in automatico quando sali sulla piattaforma e funziona anche senza smartphone, sincronizzando i dati appena il telefono torna nel raggio di collegamento; in più segnala batteria scarica e sovraccarico, così da evitare utilizzi errati.

Foryond Bilancia Pesapersone Digitale Professionale

Foryond Bilancia Pesapersone Digitale Professionale

12,99 €(12,99 € / unità)29,99 € -17,00 € (57%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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