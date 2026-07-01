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Amazon, super 60% di sconto sulla bilancia smart con app dedicata

Healthkeep Personenwaage, bilancia smart con 2 display VA, 16 misurazioni corporee, app dedicata e monitoraggio della frequenza cardiaca oggi al 60% di sconto.

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Redazione

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Bilancia intelligente Healthkeep Personenwaage argento con doppi display Amazon

Tenere sotto controllo peso, forma fisica e indicatori di salute può diventare complicato se usi ancora una bilancia tradizionale che mostra solo i chili. Oggi su Amazon la Healthkeep Personenwaage è proposta con uno sconto del 60%, permettendoti di passare a una soluzione connessa e molto più completa senza spendere una fortuna.

Questa bilancia smart integra ben 16 misure di salute e due display a colori ad alta definizione che ti mostrano subito i dati fondamentali: dal peso al BMI, dalla massa grassa all’acqua corporea, fino alla massa muscolare e alla frequenza cardiaca. La tecnologia ITO avanzata garantisce misurazioni più precise e un design uniforme e facile da pulire, mentre l’app dedicata consente di monitorare i progressi a lungo termine per aiutarti a restare motivato verso i tuoi obiettivi.

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Healthkeep Personenwaage in offerta su Amazon: sconto del 60% sulla bilancia smart

La promozione in corso porta la Healthkeep Personenwaage a un prezzo di 39,99€, con uno sconto del 60% rispetto al listino: un valore molto competitivo per una bilancia connessa che offre funzioni tipiche di prodotti ben più costosi. Grazie allo sconto puoi portarti a casa la Healthkeep Personenwaage a soli 39,99€, una cifra interessante per chi vuole monitorare con precisione il proprio stato di forma. La capacità massima di 180 kg e la struttura più ampia della media rendono il prodotto adatto a un pubblico ampio, con una stabilità superiore pensata anche per chi ha piedi grandi o sale sulla bilancia con i piedi bagnati.

La bilancia connessa con i 2 display VA e le 16 misurazioni corporee

Per chi vuole davvero capire come evolve il proprio benessere, una bilancia connessa come questa sostituisce efficacemente il modello analogico e aggiunge una serie di strumenti avanzati.

  • Doppio display VA a colori: un pannello mostra il peso, l’altro gli indicatori chiave come massa grassa, BMI, acqua corporea, massa muscolare e frequenza cardiaca, così hai tutto sott’occhio senza dover aprire ogni volta lo smartphone.
  • 16 misure di salute complete: oltre al peso, puoi seguire BMI, massa grassa, tasso muscolare, grasso viscerale e sottocutaneo, acqua corporea, muscoli scheletrici, massa ossea, proteine, BMR ed età corporea, ottenendo un quadro molto più realistico dei tuoi progressi rispetto alla sola cifra dei chili.
  • Monitoraggio della frequenza cardiaca: la bilancia rileva il battito direttamente dalla pedana, permettendoti di cogliere i cambiamenti della tua condizione fisica nel tempo e di tenere d’occhio un parametro chiave per il benessere cardiovascolare.
  • Tecnologia ITO e BIA avanzata: il rivestimento a tutta superficie e la misurazione BIA assicurano una precisione fino a ±0,05 kg, una maggiore durata nel tempo e una pulizia più semplice, ideale per un utilizzo quotidiano intensivo.
  • Gestione multi-utente con app Fitdays: tramite l’app dedicata puoi registrare fino a 24 profili, sincronizzando i dati con servizi come Samsung Health, Apple Health, Fitbit e Google Fit, così ogni membro della famiglia o del gruppo fitness ha uno storico personalizzato.
  • Monitoraggio a lungo termine: grafici e report giornalieri, mensili e annuali ti aiutano a visualizzare l’andamento di peso, massa grassa, massa muscolare, massa ossea e frequenza cardiaca, rendendo più semplice capire se la tua routine sta funzionando davvero.
  • Piattaforma ampia e stabile: con dimensioni di 28 x 28 x 2,7 cm e fondo integrale, la bilancia offre maggiore stabilità e riduce il rischio di ribaltamento, aumentando sicurezza e comfort in ogni utilizzo.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Healthkeep Personenwaage, approfitta subito dell’offerta lampo al 60% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ

La bilancia Healthkeep Personenwaage funziona anche senza smartphone collegato?

Sì, i due display VA mostrano subito peso e indicatori principali anche senza aprire l’app.

Quante persone possono usare la bilancia Healthkeep con lo stesso account?

L’app Fitdays consente di gestire fino a 24 utenti con profili separati e storici dedicati.

Qual è il peso massimo supportato dalla bilancia Healthkeep Personenwaage?

La bilancia supporta fino a 180 kg, con precisione di misurazione fino a ±0,05 kg.

La bilancia Healthkeep è compatibile con Apple Health e Google Fit?

Sì, tramite l’app Fitdays puoi sincronizzare i dati con Apple Health, Fitbit, Samsung Health e Google Fit.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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