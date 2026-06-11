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Beurer BF 450, bilancia impedenziometrica con analisi corporea completa, 8 profili utente e app HealthManager Pro oggi è in sconto del 42%.

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Monitorare il proprio peso e la composizione corporea con precisione è fondamentale se vuoi davvero capire se dieta e allenamento stanno funzionando, ma affidarsi a una bilancia tradizionale spesso non basta. In questo momento la Beurer BF 450 è proposta con uno sconto del 42%, offrendoti un accesso economico a un’analisi completa del corpo direttamente a casa tua.

Beurer BF 450

Questa bilancia impedenziometrica combina un design curato con funzioni avanzate per darti una visione d’insieme del tuo stato di forma. Misura fino a 17 valori corporei, tra cui peso, grasso corporeo, percentuale d’acqua, massa muscolare e BMI, presentandoli in modo chiaro sul display e nell’app dedicata. La superficie con struttura opaca a piastrelle e gli elettrodi in acciaio inox la rendono un elemento elegante per il bagno, mentre la presenza di 8 memorie utente con riconoscimento intelligente permette a tutta la famiglia di usarla senza complicazioni. Tramite Bluetooth e sincronizzazione con beurer HealthManager Pro puoi conservare uno storico dettagliato dei tuoi progressi e creare un vero e proprio diario digitale del peso.

Beurer BF 450 in offerta, bilancia smart con analisi corporea al 42% di sconto

Questa promo rende molto accessibile una bilancia diagnostica ricca di funzioni, ideale se vuoi passare da un semplice controllo del peso a un monitoraggio più serio della forma fisica. Oggi puoi portarti a casa la Beurer BF 450 a soli 19,99€, una cifra competitiva rispetto a molte altre bilance impedenziometriche della stessa categoria. Considerando il numero di parametri misurati e l’integrazione con l’app, il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante per chi sta impostando un percorso di dimagrimento o di allenamento mirato.

La bilancia Beurer con l’analisi di 17 valori corporei e il diario digitale del peso

Se stai cercando di tenere sotto controllo non solo i chili ma anche la qualità del tuo stato di forma, questa bilancia diagnostica punta a semplificarti la vita quotidiana con misurazioni più ricche e uno storico sempre a portata di mano.

Analisi corporea completa con peso, massa grassa, BMI, percentuale di acqua e muscoli: hai subito un quadro più preciso di come sta cambiando il tuo corpo, non solo il numero sulla bilancia.

con peso, massa grassa, BMI, percentuale di acqua e muscoli: hai subito un quadro più preciso di come sta cambiando il tuo corpo, non solo il numero sulla bilancia. 17 valori corporei rilevati nell’app, inclusi età metabolica, profilo corporeo e tessuto adiposo sottocutaneo: puoi interpretare meglio i progressi e capire se la strada intrapresa è davvero efficace.

rilevati nell’app, inclusi età metabolica, profilo corporeo e tessuto adiposo sottocutaneo: puoi interpretare meglio i progressi e capire se la strada intrapresa è davvero efficace. Design elegante con struttura opaca a piastrelle ed elettrodi in acciaio inox: si integra bene in qualsiasi bagno e rimane sempre pronta all’uso senza sembrare un dispositivo medico invasivo.

ed elettrodi in acciaio inox: si integra bene in qualsiasi bagno e rimane sempre pronta all’uso senza sembrare un dispositivo medico invasivo. Diario digitale del peso tramite app gratuita "beurer HealthManager Pro" con trasferimento via Bluetooth e sincronizzazione con AppleHealth, SamsungHealth e HealthConnect: tutti i dati sono ordinati e consultabili in qualsiasi momento, anche da smartphone.

tramite app gratuita "beurer HealthManager Pro" con trasferimento via Bluetooth e sincronizzazione con AppleHealth, SamsungHealth e HealthConnect: tutti i dati sono ordinati e consultabili in qualsiasi momento, anche da smartphone. 8 memorie utente con riconoscimento intelligente e tecnologia Quick-Start: ogni membro della famiglia può salire sulla bilancia e ritrovare automaticamente il proprio profilo, rendendo l’uso quotidiano semplice e immediato.

Beurer BF 450

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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Beurer BF 450, bilancia smart in offerta lampo al 42% di sconto: Approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La Beurer BF 450 è adatta a più utenti in famiglia? Sì, supporta fino a 8 memorie utente con riconoscimento intelligente automatico. Quali valori corporei misura la bilancia Beurer BF 450? Misura peso, massa grassa, percentuale d’acqua, massa muscolare, BMI e altri valori avanzati nell’app. La Beurer BF 450 si collega allo smartphone? Sì, trasferisce i dati via Bluetooth all’app beurer HealthManager Pro e si sincronizza con AppleHealth, SamsungHealth e HealthConnect. La Beurer BF 450 ha un design adatto al bagno moderno? Sì, offre una superficie opaca a piastrelle con elettrodi in acciaio inox pensata per integrarsi in bagni moderni.