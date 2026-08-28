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Beurer KS 19 Pure White, bilancia da cucina digitale fino a 5 kg con funzione tara, comando touch e superficie in vetro è in sconto del 57%.

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Quando si cucina o si preparano dolci, pochi grammi possono fare la differenza tra una ricetta riuscita e un risultato deludente. In queste situazioni una bilancia precisa diventa indispensabile: oggi la Beurer KS 19 Pure White è disponibile con uno sconto del 57%, un’occasione interessante per chi vuole pesare ingredienti in modo rapido e affidabile.

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Questa bilancia da cucina digitale unisce un design minimale a funzioni pratiche per l’uso di tutti i giorni. La superficie in vetro è moderna e facile da pulire, la struttura ultrapiatta si infila senza problemi in un cassetto e il comando Sensor-Touch rende immediato l’utilizzo. La funzione tara facilita la pesatura in contenitore e la capacità fino a 5 kg, con suddivisione al grammo, la rende adatta tanto alla cucina di casa quanto a chi prepara caffè filtro con precisione quasi da barista.

Beurer KS 19 Pure White in offerta: sconto del 57% a 9,99€

La promozione attiva porta la Beurer KS 19 Pure White a un prezzo di 9,99€, con uno sconto del 57% rispetto al listino. Per una bilancia da cucina digitale con funzione tara, comandi touch e diverse unità di misura si tratta di una cifra decisamente contenuta, ideale se cerchi un modello affidabile senza spendere troppo e in linea con i prodotti più convenienti della stessa fascia.

La bilancia supporta più unità di misura (g, lb, oz, ml, fl oz), così puoi passare da solidi a liquidi senza fare conversioni manuali: chi segue ricette internazionali o pesa anche bevande e impasti può gestire tutto con un solo strumento. Inoltre, la Beurer KS 19 Pure White è disponibile con uno sconto del 57%, rendendo ancora più conveniente aggiungerla alla tua cucina.

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La bilancia digitale da cucina con la funzione tara e le unità multiple

Se ami cucinare ma ti affidi ancora a misurini approssimativi, una bilancia precisa può semplificarti la vita e rendere le ricette più ripetibili. La Beurer KS 19 Pure White nasce proprio per offrire misurazioni affidabili con un utilizzo immediato anche per chi non è esperto di accessori da cucina.

Funzione tara integrata : ti permette di azzerare il peso del contenitore e aggiungere ingredienti uno dopo l’altro, ideale per impasti, dolci e preparazioni complesse senza riempire il piano di ciotole.

: ti permette di azzerare il peso del contenitore e aggiungere ingredienti uno dopo l’altro, ideale per impasti, dolci e preparazioni complesse senza riempire il piano di ciotole. Portata fino a 5 kg con suddivisione al grammo : copre sia le piccole dosi di spezie che ingredienti più pesanti come farine, impasti o tagli di carne, mantenendo precisione e affidabilità nella pesata.

: copre sia le piccole dosi di spezie che ingredienti più pesanti come farine, impasti o tagli di carne, mantenendo precisione e affidabilità nella pesata. Comando touch sensor : i tasti sensibili al tocco eliminano pulsanti sporgenti, rendono la bilancia più semplice da usare e riducono i punti in cui si può accumulare sporco.

: i tasti sensibili al tocco eliminano pulsanti sporgenti, rendono la bilancia più semplice da usare e riducono i punti in cui si può accumulare sporco. Diverse unità di misura (g, lb, oz, ml, fl oz) : puoi seguire alla lettera ricette da siti e libri stranieri senza fare calcoli, passando da grammi a libbre o misurando con precisione il volume dei liquidi.

: puoi seguire alla lettera ricette da siti e libri stranieri senza fare calcoli, passando da grammi a libbre o misurando con precisione il volume dei liquidi. Design minimalista con superficie in vetro : il look pulito si integra in qualunque cucina e la superficie è facile da pulire con un panno umido, perfetta per chi cucina spesso e non vuole perdere tempo nella manutenzione.

: il look pulito si integra in qualunque cucina e la superficie è facile da pulire con un panno umido, perfetta per chi cucina spesso e non vuole perdere tempo nella manutenzione. Struttura ultrapiatta : occupa pochissimo spazio e si ripone facilmente in un cassetto o in verticale, ideale anche per cucine piccole.

: occupa pochissimo spazio e si ripone facilmente in un cassetto o in verticale, ideale anche per cucine piccole. Alimentazione a batteria con display LCD: puoi posizionarla ovunque senza cavi e il display garantisce una lettura chiara dei valori durante la preparazione.

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FAQ La bilancia Beurer KS 19 Pure White misura anche i liquidi? Sì, supporta unità come ml e fl oz per pesare con precisione il volume dei liquidi. Qual è la portata massima della Beurer KS 19 Pure White? La portata massima è di 5 kg con suddivisione precisa al grammo. La superficie della Beurer KS 19 Pure White è facile da pulire? Sì, la superficie in vetro è liscia e si pulisce rapidamente con un panno umido. La Beurer KS 19 Pure White è adatta anche per l’uso come bilancia da barista? Sì, grazie alla precisione al grammo e alla funzione tara è indicata anche per preparazioni di caffè filtro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.