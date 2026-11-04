Bilancia pesapersone Cecotec: solo oggi la paghi 10 euro
La bilancia di precisione Cecotec Surface Precision Full Healthy è in offerta con il 54% di sconto e costa pochissimo. Analisi corporea e portata fino a 180 kg.
Tenere sotto controllo il peso e altri parametri corporei a casa può essere complicato se la bilancia restituisce solo una misurazione essenziale. La bilancia Cecotec Surface Precision 9450 Full Healthy è disponibile con uno sconto del 54% e un prezzo indicato di 10,99 euro.
Questa bilancia digitale utilizza il metodo BIA per fornire un’analisi che comprende 10 parametri, tra cui peso, grasso corporeo, indice di massa corporea, massa muscolare e acqua. La funzione di riconoscimento automatico può identificare fino a 10 utenti in base ai dati registrati. La piattaforma in vetro temperato misura 300 x 300 mm, mentre lo schermo LCD mostra i risultati in chilogrammi o libbre.
Cecotec Surface Precision 9450 Full Healthy: sconto del 54% e prezzo di 10,99 euro
Se vuoi monitorare il peso e consultare più informazioni sulla composizione corporea, la Cecotec Surface Precision 9450 Full Healthy costa 10,99 euro ed è proposta con uno sconto del 54%. La misurazione considera valori come massa muscolare, grasso viscerale e metabolismo basale; il metro a nastro incluso può aiutare a controllare anche l’evoluzione delle misure. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli riportati per questa offerta. Le informazioni disponibili non specificano opzioni di pagamento a rate, uso di coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
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La bilancia Cecotec con analisi BIA e portata fino a 180 kg
Per chi desidera seguire più aspetti del proprio percorso di benessere senza limitarsi al dato del peso, le funzioni di analisi e la gestione di più profili sono tra gli elementi utili di questa bilancia. Ecco cosa offre:
- Analisi BIA di 10 parametri: oltre al peso, consente di consultare valori come grasso corporeo, indice di massa corporea, massa muscolare, ossa, acqua, grasso viscerale, età corporea, metabolismo basale e valutazione del fitness.
- Riconoscimento automatico fino a 10 utenti: la tecnologia UserClever distingue i profili in base ai dati registrati, così la bilancia può essere usata da più persone in casa.
- Misurazione da 5 a 180 kg con divisioni di 100 g: i quattro sensori sono progettati per rilevare il peso entro questo intervallo, con letture in chilogrammi o libbre.
- Piattaforma in vetro temperato da 300 x 300 mm: la superficie ampia integra elettrodi in acciaio inossidabile e quattro piedini in silicone pensati per favorire l’aderenza al pavimento.
- Schermo LCD e funzioni automatiche: il display da 74 x 38 mm facilita la lettura dei risultati; accensione e spegnimento automatici rendono più semplice l’utilizzo quotidiano. Sono presenti anche gli indicatori di batteria scarica e sovraccarico.
- Batterie e metro a nastro inclusi: il metro consente di affiancare alla misurazione del peso il controllo dell’evoluzione delle misure corporee.
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FAQ
La capacità massima indicata è di 180 kg; il campo di misurazione parte da 5 kg.
L’analisi BIA comprende 10 parametri, tra cui peso, grasso corporeo, indice di massa corporea, massa muscolare, acqua e metabolismo basale.
Sì. La funzione UserClever è indicata per il riconoscimento automatico di un massimo di 10 utenti.
Sì, il display LCD consente di visualizzare i valori in chilogrammi o libbre.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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