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Due atolli delle Isole Marshall rivelano ecosistemi marini quasi intatti e offrono nuovi dati per comprendere come sono cambiati gli oceani

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Bikar e Bokak, atolli disabitati delle Marshall, ospitano ecosistemi marini ricchi e relativamente intatti, studiati durante una spedizione scientifica del 2023.

I ricercatori hanno documentato pesci, squali, uccelli e tartarughe, esplorando la vita marina dalle barriere coralline fino a 2.340 metri di profondità.

I due atolli offrono un riferimento per valutare le perdite subite da altri mari, ma risentono comunque del cambiamento climatico e di specie introdotte.

Esistono ancora luoghi in cui il mare somiglia a qualcosa di magico e trasparente, a un ricordo, a qualcosa che il pianeta custodiva prima che rotte commerciali, reti e città costiere ne cambiassero il volto: sono due atolli speciali, che per essere raggiunti richiedono giorni di navigazione non convenzionale.

Un gruppo di ricercatori ci è arrivato con sommergibili, telecamere subacquee e taccuini, e ne è tornato con una mappa della vita che va dal cielo agli abissi. Quello che ha registrato somiglia più a un sogno a occhi aperti che a uno studio, eppure è realtà.

Bikar e Bokak, gli studi

Gli atolli di cui parliamo sono Bikar e Bokak, anelli di corallo che racchiudono una laguna, e sono i più settentrionali delle Isole Marshall, nel Pacifico centrale. Nessuno ci abita: il primo dista circa 116 chilometri dal più vicino atollo popolato, il secondo quasi 385.

A raccontarli è uno studio pubblicato su Frontiers in Marine Science e firmato da Alan Friedlander, ecologo marino dell’Università delle Hawaii. I dati arrivano da una spedizione del 2023 condotta da National Geographic Pristine Seas insieme all’autorità marina delle Marshall.

Proprio quei rilievi hanno convinto il governo a istituire nel 2025 il primo santuario marino nazionale del Paese: circa 48mila chilometri quadrati chiusi alla pesca, una superficie superiore a quella della Svizzera.

La vita negli atolli

Lungo le barriere i ricercatori hanno contato 266 taxa di pesci, termine con cui i biologi indicano i gruppi in cui classificano gli organismi, distribuiti in 38 famiglie. Il dato che colpisce riguarda però la biomassa, ossia il peso complessivo degli esseri viventi presenti in un’area.

Sul versante esterno della barriera la quota maggiore appartiene agli squali: il 26,8% a Bikar e il 33,9% a Bokak. Altrove, sulle scogliere frequentate dall’uomo, i grandi predatori sono diventati una rarità, e vederli dominare la scena dice molto sullo stato di salute di queste acque.

Accanto a loro nuotano i pesci Napoleone, specie minacciata che qui supera i due metri di lunghezza. Fuori dall’acqua il quadro resta altrettanto affollato. Sugli isolotti nidificano 17 specie di uccelli marini e sulla sabbia sono stati censiti 132 nidi di tartaruga verde, quasi tutti a Bikar.

I due atolli, pur vicini e simili, hanno infatti caratteri diversi: Bokak è dominato dai coralli e ospita più pesci, Bikar offre una maggiore varietà di alghe. Le ragioni di questa differenza restano aperte, perché lo studio fotografa un solo momento e non segue l’evoluzione dei luoghi nel tempo.

Sotto la barriera, verso gli abissi

La parte più visionaria della ricerca comincia dove la luce si affievolisce. Con i sommergibili gli scienziati sono scesi fino a 275 metri, nella cosiddetta zona mesofotica, la fascia in cui i raggi del sole arrivano attenuati e i coralli crescono in penombra. Lì hanno documentato 138 taxa di pesci, 14 dei quali mai segnalati prima alle Marshall.

Più giù ancora sono arrivate soltanto le telecamere, calate fino a 2.340 metri sotto la superficie. Le immagini hanno restituito altri 79 gruppi di pesci, abitanti di comunità che gli stessi autori definiscono sorprendentemente varie e poco conosciute.

Un paradiso con qualche crepa

Gli autori parlano di ecosistemi relativamente intatti, e l’avverbio ha un peso. Su entrambi gli atolli vive il ratto polinesiano, una specie introdotta di cui si ignorano tempi e modi di arrivo. La distanza dagli esseri umani, poi, tiene lontane le reti e lascia passare il riscaldamento delle acque, l’acidificazione e lo sbiancamento, il fenomeno per cui i coralli sotto stress termico espellono le alghe che li nutrono e danno loro colore.

Il valore di Bikar e Bokak sta nel confronto che rendono possibile. Secondo Friedlander sono tra i migliori sistemi di riferimento disponibili per capire che cosa è andato perduto negli altri mari e per orientare gli interventi di ripristino, un patrimonio che la comunità del vicino atollo di Utirik ha custodito per tradizione nel corso dei decenni.

La misura di quella perdita la offre la stessa spedizione. Pochi giorni dopo aver lasciato Bokak, la nave ha raggiunto Bikini, l’atollo dei test nucleari statunitensi del secolo scorso, tuttora inabitabile. I sub vi hanno trovato qualche pesce, poche macchie di corallo vivo e lunghi tratti di barriera ridotta in polvere.