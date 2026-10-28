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I nuovi bagarini non fanno la fila e non dormono mai: grazie all'AI sfruttano i bot per anticipare le prenotazioni e conquistare posti e biglietti in pochi secondi

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I bot cecchini conquistano in pochi millisecondi i campi da tennis londinesi, alimentando una corsa alle prenotazioni che penalizza chi prenota manualmente.

Hong Kong e Singapore contrastano l’automazione con sospensioni, verifiche e controlli sul posto, mentre negli Stati Uniti le misure riguardano anche concerti e ristoranti.

L’AI generativa rende più semplice creare bot difficili da individuare; in Italia questi servizi esistono, ma non sono emersi casi di portata analoga.

Chi gioca a padel conosce bene il rito: c’è un calendario che si apre a un’ora fissa, quindi bisogna tenere il telefono in mano e… ci sono pochi secondi per assicurarsi il campo della sera. Con oltre 10 mila campi in Italia e una domanda cresciuta esponenzialmente, la caccia allo slot è diventata una disciplina a sé. Eppure, se prima la mancata prenotazione era imputabile a uno scarso tempismo, oggi c’è qualcosa di più grosso in ballo.

Ebbene sì: dall’altra parte dello schermo, in alcune città, a “giocare” contro gli aspiranti prenotatori è un avversario che non dorme mai e risponde in millisecondi: l’intelligenza artificiale. Che all’estero, va detto, ha vinto più di una partita.

Londra, i campi da tennis contesi dai bot

Perché ne stiamo parlando adesso? Perché grazie a un’inchiesta del Financial Times i riflettori si sono accesi sulla “guerra” delle prenotazioni. Nello specifico, il FT ha raccontato che a Londra si sta scatenando un vero e proprio inferno che tocca i 1.400 campi da tennis pubblici gestiti dai consigli comunali, tutti prenotabili sul portale Clubspark.

Stando a quanto riportano i giornalisti Mari Novik e Jason Ma, gli slot serali spariscono in circa un minuto dall’apertura e, in un test del quotidiano, l’app Racket Club ne ha bloccato uno in nove secondi. Sì, ma che cos’è Racket Club? Ecco, quest’applicazione appartiene alla famiglia dei cosiddetti sniper bot, o bot cecchini: programmi che sorvegliano un sistema di prenotazione e scattano nell’istante in cui un bene scarso diventa disponibile.

Il “bagarinaggio AI”

Ed ecco il centro del discorso: apparentemente questo fenomeno può sembrare innocuo, ma pensiamo un attimo ai bagarini tradizionali: ciò che fanno è, appunto, fare incetta di un bene scarso (un biglietto, un posto a sedere) per poi rivenderlo a chi è rimasto escluso. E i servizi nati intorno ai campi londinesi seguono una logica simile, con una differenza: a essere venduto è il vantaggio nella corsa, cioè la velocità.

Con Racket Club, infatti, l’utente sceglie in anticipo campo e orario e lascia al software il compito di scattare all’apertura del calendario. Tutto ciò è gratis? Certo che no: il servizio chiede circa una sterlina per ogni prenotazione andata a segno e sul proprio sito rivendica un tasso di successo del 98%, con tempi di risposta sotto i 100 millisecondi.

C’è anche chi ha reso tutto più immediato: con CourtBooker basta scrivere a un account Telegram. In ogni caso, al netto del canale scelto, chi paga si assicura una precedenza sugli altri giocatori. I numeri raccolti da AnyCourt, un’app che tiene traccia della disponibilità, mostrano quanto si sia ridotto il margine per chi prenota a mano: tra luglio e settembre, nei sei impianti più contesi, circa il 94% delle ore di punta risultava già occupato, e quando qualcuno disdiceva quattro slot su dieci tornavano assegnati nel giro di trenta minuti.

Certo, è anche vero che l’etichetta “AI” va usata con una certa cautela: Le fonti descrivono questi strumenti come bot, cioè programmi di automazione, senza specificare quale tecnologia impieghino. L’intelligenza artificiale entra in gioco a monte, perché rende più facile e rapido scriverli, adattarli e farli sfuggire ai controlli.

Hong Kong e Singapore, le contromisure più severe

Gli enti proprietari intanto provano a correre ai ripari, ma stando al Financial Times i campi continuano a risultare prenotabili attraverso Racket Club. Ad ogni modo, se a Londra il dibattito è appena esploso, a Hong Kong le autorità si erano già mosse mesi prima.

Dal 21 gennaio 2026 il dipartimento per il tempo libero e la cultura ha deciso di sospendere per 360 giorni, senza preavviso, gli account che usano programmi automatici sul sistema pubblico SmartPLAY. C’è anche da dire che qui il fenomeno assume ancora di più i contorni del bagarinaggio classico, perché le prenotazioni vengono rivendute a chi è disposto a pagare un sovrapprezzo.

Per riconoscere i bagarini, la direttrice del dipartimento Manda Chan ha spiegato alla radio pubblica RTHK che il segnale principale è la velocità: un account che opera cinque o più dispositivi (telefoni, computer, portatili) nel giro di pochi secondi. Per basket e pallavolo indoor, inoltre, chi prenota deve indicare altri due giocatori e presentarsi con almeno uno di loro. Una logica simile guida Singapore, che affianca ai CAPTCHA i controlli sul posto: chi ha prenotato deve trovarsi in campo, pena la cancellazione.

Concerti e ristoranti, i precedenti negli Stati Uniti

Andando a ritroso, il fronte più noto è quello dei biglietti per i concerti. Nel settembre 2025 la Federal Trade Commission e sette Stati hanno fatto causa a Ticketmaster e Live Nation, accusandole di aver permesso ai broker di superare i limiti d’acquisto con bot e account multipli, in violazione del BOTS Act, la legge federale del 2016 che punisce l’uso di software per aggirare i tetti ai biglietti.

Poche settimane prima l’agenzia aveva citato in giudizio Key Investment Group per gli acquisti legati all’Eras Tour di Taylor Swift. Le società respingono le accuse, e Live Nation rivendica oltre un miliardo di dollari investiti contro i bagarini dal 2010. A New York la stessa dinamica si era già spostata… a tavola.

Il Restaurant Reservation Anti-Piracy Act, firmato dalla governatrice Kathy Hochul a fine 2024, vieta alle piattaforme terze di accaparrarsi tavoli con i bot per rivenderli senza il consenso scritto del locale, con multe fino a 1.000 dollari per inserzione. Il precedente più vecchio, però, arriva da San Francisco, dove già nel 2019 il dipartimento dei parchi notava utenti che creavano più account email e programmi per prenotare i campi in automatico. Nel 2024 la città ha cambiato piattaforma e introdotto una tariffa di 5 dollari l’ora per scoraggiare gli abusi, senza riuscire a eliminarli del tutto.

Perché l’intelligenza artificiale moltiplica i bagarini digitali?

Messi in fila, questi casi mostrano che i bot di prenotazione esistono da anni. A cambiare è la facilità con cui si costruiscono: secondo il Bad Bot Report 2025 di Imperva, nel 2024 il traffico automatizzato ha superato quello umano arrivando al 51% del web, mentre i bot malevoli sono saliti al 37% dal 32% dell’anno precedente.

Il report attribuisce la crescita all’AI generativa, che permette anche a chi ha poche competenze tecniche di creare e lanciare bot in grande quantità. Gli strumenti diventano più difficili da individuare, sempre più abili nel superare i CAPTCHA e capaci di colpire direttamente le API, cioè i canali con cui app e siti si scambiano dati: secondo Imperva il 44% del traffico dei bot avanzati punta proprio lì.

Un portale di prenotazione, con slot che si aprono a orari prevedibili, è un bersaglio ideale.

Il padel italiano e i casi “grigi”

In Italia esistono degli equivalenti, con piattaforme che dichiarano oltre 6.500 club partner nel mondo e più di 4,7 milioni di giocatori. Finora nessun circolo o giocatore italiano ha denunciato casi paragonabili a quello londinese, anche perché da noi si gioca soprattutto in strutture private, dove l’equità di accesso resta una scelta del gestore.

I bot però circolano, anche con app strutturate facilissime da usare: il “servizio” si collega all’account dell’utente, sorveglia l’apertura del calendario e prenota al suo posto. Gli abbonamenti sono generalmente mensili (dalle 10 euro in su). I numeri però sono ancora piccoli, con slot bloccati in media 0,43 secondi dopo essere stato rilevato.

Le contromisure viste nel mondo seguono tre strade: divieti con sanzioni, obbligo di presenza fisica, tariffe che rendono costoso accaparrarsi gli slot. Nessuna ha chiuso la partita, perché finché un bene scarso viene assegnato con il criterio del primo che arriva, la macchina parte sempre in vantaggio.