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BG-5 imita l’arowana dorato e nuota senza eliche. È un robot subacqueo pensato per acque poco profonde, capace di evitare gli ostacoli in autonomia.

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BG-5 Golden Dragon Fish è un robot subacqueo ispirato all’arowana dorato, capace di muoversi senza eliche grazie a una coda articolata.

Il sistema punta a operare in acque poco profonde, con sensori e infrarossi per evitare ostacoli e adattare la rotta in autonomia.

La versione BG-5V coordina più unità per ispezioni e osservazioni, mentre la struttura modulare semplifica manutenzione e accessori.

Nuota muovendo la coda e cambia direzione quando incontra un ostacolo. BG-5 Golden Dragon Fish somiglia a un arowana dorato, ma è un robot subacqueo: i sensori di bordo gli permettono di muoversi senza seguire un percorso fissato in anticipo.

Lo ha presentato Boyagongdao Marine Technology Group alla China International Fair for Trade in Services 2026, nello Shougang Park di Pechino. È pensato per lavorare in acque poco profonde, anche negli spazi in cui i droni subacquei più grandi avrebbero difficoltà a muoversi.

Come nuota BG-5, il pesce robot senza eliche

Al posto delle eliche, BG-5 usa una coda flessibile con tre articolazioni, suddivisa in sette segmenti. Il loro movimento coordinato produce un’ondulazione che spinge il robot nell’acqua, imitando il nuoto dell’arowana.

È un esempio di robotica biomimetica, che riprende soluzioni presenti in natura per applicarle alle macchine. In questo caso, l’obiettivo è ottenere un movimento più silenzioso. L’assenza di eliche può anche ridurre il rischio di impigliarsi nella vegetazione o nei cavi lungo il percorso.

I sensori rilevano gli ostacoli e un sistema di riconoscimento a infrarossi permette di evitarli autonomamente. Il robot può così correggere la rotta anche quando un ostacolo temporaneo blocca il tragitto previsto, adattando il movimento all’ambiente circostante.

A cosa serve BG-5 e come lavora la variante BG-5V

BG-5 è lungo 64 centimetri e pesa circa 3 chilogrammi. L’azienda lo propone per le ispezioni presso gli impianti idroelettrici: può operare fino a 5 metri di profondità, con una velocità massima indicata di 0,6 metri al secondo.

Alla fiera, gli addetti hanno indicato anche un altro possibile impiego: l’osservazione della fauna acquatica. Secondo il resoconto della manifestazione, il robot è pensato per muoversi tra pesci veri, con l’obiettivo di ridurre il disturbo durante l’osservazione.

Per le attività che richiedono più unità c’è la variante BG-5V, abbinata a una piattaforma software che permette di assegnare i compiti ai singoli robot e coordinarne gli spostamenti. Gli esemplari possono dividersi le zone da coprire, con funzioni dedicate al mantenimento della formazione. L’azienda propone questa configurazione anche per studiare la collaborazione tra macchine subacquee.

BG-5 può ospitare accessori opzionali, tra cui manipolatori, in base al lavoro da svolgere. L’elettronica è raccolta nel corpo centrale e la costruzione modulare facilita gli interventi di manutenzione sui componenti.

Non sono stati diffusi dati sull’autonomia della batteria. Anche la minore rumorosità rimane un obiettivo da verificare: i resoconti della fiera non riportano misurazioni indipendenti che la confermino.

Cos’è il Pesce Drago?

BG-5 prende a modello l’arowana dorato, un pesce d’acqua dolce originario dell’Asia sudorientale, noto anche come "pesce drago". Nella cultura asiatica e nel Feng Shui, è considerato un portafortuna capace di attrarre ricchezza e prosperità. È protetto dalla convenzione CITES a causa del rischio di estinzione in natura

Le grandi squame e il corpo allungato sono riconoscibili nella sagoma del robot. Il riferimento, però, riguarda soprattutto il movimento: la coda articolata riproduce il nuoto dell’animale, generando la spinta necessaria ad avanzare senza eliche. È una soluzione pensata per muoversi con meno rumore e ridurre il disturbo alla fauna acquatica, utile nelle osservazioni subacquee. La documentazione del produttore conferma che forma e nuoto dell’arowana hanno guidato il progetto, ma non spiega perché questa specie sia stata preferita ad altri pesci.