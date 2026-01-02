Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Bere acqua in bottiglia ogni giorno può far ingerire fino a 90.000 microplastiche in più all’anno. Cosa dice la ricerca scientifica e quali sono i rischi per la salute.

Bere acqua in bottiglia è un gesto automatico per milioni di persone, soprattutto nei contesti urbani e durante i viaggi. È percepita come una scelta pratica, spesso anche più sicura rispetto all’acqua del rubinetto, ma negli ultimi anni questa abitudine è finita sotto la lente della ricerca scientifica. Studi sempre più numerosi stanno mettendo in luce un aspetto poco visibile ma potenzialmente rilevante: l’ingestione di microplastiche attraverso l’acqua confezionata in bottiglie di plastica.

Un’abitudine quotidiana che passa inosservata

Secondo una recente revisione scientifica, chi consuma acqua in bottiglia quotidianamente introduce nel proprio organismo fino a 90.000 particelle di microplastiche in più ogni anno rispetto a chi non lo fa. Un dato che non nasce da un singolo esperimento, ma dall’analisi incrociata di oltre 140 studi scientifici condotta da una ricercatrice canadese, oggi al centro del dibattito internazionale su salute e inquinamento invisibile.

La ricerca prende le mosse da un’esperienza personale. Sarah Sajedi, cofondatrice di un’azienda di software ambientale, si trovava sull’isola di Phi Phi, in Thailandia, quando rimase colpita dal contrasto tra la bellezza del mare delle Andamane e la quantità di rifiuti plastici presenti sulla spiaggia. Gran parte di quei detriti proveniva da bottiglie di plastica, un dettaglio che l’ha spinta a interrogarsi non solo sull’impatto ambientale, ma anche sulle conseguenze per la salute umana.

Durante il suo dottorato all’Università Concordia in Canada, Sajedi ha deciso di approfondire il tema con un approccio sistematico, analizzando la letteratura scientifica esistente sull’ingestione di microplastiche attraverso cibo e bevande. I risultati mostrano che una persona media ingerisce tra le 39.000 e le 52.000 particelle di microplastiche all’anno, ma il numero cresce in modo significativo tra chi consuma abitualmente acqua in bottiglia.

Cosa sono microplastiche e nanoplastiche

Le microplastiche sono frammenti di plastica con dimensioni comprese tra 1 micrometro e 5 millimetri, mentre le nanoplastiche sono ancora più piccole, inferiori al micrometro. Si tratta di particelle invisibili a occhio nudo, generate durante la produzione delle bottiglie, il loro trasporto, la conservazione e il progressivo degrado del materiale plastico.

Le bottiglie di qualità inferiore sono particolarmente soggette a rilasciare queste particelle, soprattutto se esposte al calore, alla luce solare o a sollecitazioni meccaniche come compressioni e riutilizzi. A differenza delle microplastiche che entrano nel corpo umano attraverso la catena alimentare, quelle presenti nell’acqua imbottigliata vengono ingerite direttamente, senza alcun filtro biologico intermedio.

Cosa succede una volta dentro il corpo

Una volta ingerite, le microplastiche possono attraversare la barriera intestinale ed entrare nel flusso sanguigno, raggiungendo organi vitali. Diversi studi suggeriscono che la loro presenza può innescare risposte infiammatorie croniche e fenomeni di stress ossidativo a livello cellulare.

Questi meccanismi sono stati associati a possibili alterazioni del sistema endocrino, problemi riproduttivi e danni al sistema nervoso. Alcune ricerche ipotizzano anche un legame con lo sviluppo di determinate patologie oncologiche, ma è importante sottolineare che le evidenze sui danni a lungo termine restano ancora incomplete. La comunità scientifica concorda sul fatto che manchino studi standardizzati su larga scala, capaci di fornire risposte definitive.

I limiti della ricerca attuale

Uno dei principali ostacoli allo studio delle microplastiche è di natura tecnica. Gli strumenti più avanzati per rilevare e analizzare particelle microscopiche sono estremamente costosi e non accessibili a tutti i centri di ricerca. Alcuni metodi riescono a individuare particelle molto piccole ma non a determinarne la composizione chimica, mentre altri fanno l’opposto, lasciando però fuori una parte significativa delle nanoplastiche. Questa mancanza di uniformità rende difficile confrontare i risultati tra studi diversi e costruire un quadro globale coerente. Secondo Sajedi e il suo team, la standardizzazione dei metodi di misurazione è uno dei passi fondamentali per comprendere davvero l’impatto delle microplastiche sulla salute umana.

Mentre molti governi stanno introducendo normative per ridurre l’uso di sacchetti, cannucce e imballaggi in plastica, le bottiglie continuano a essere poco regolamentate, nonostante il loro potenziale impatto diretto sulla salute. Alcune regioni del Nord America hanno iniziato a muoversi in questa direzione, ma un quadro normativo globale è ancora lontano. Il problema, come sottolineano diversi ricercatori, non è solo ambientale ma anche sanitario. Garantire l’accesso ad acqua potabile sicura è un diritto fondamentale, ma farlo attraverso un sistema che dipende massicciamente dalla plastica rischia di creare nuove criticità nel lungo periodo.

Una consapevolezza che deve crescere

La ricerca di Sajedi, nata dall’osservazione di una spiaggia contaminata, contribuisce a rendere visibile un tipo di inquinamento che non si vede ma che entra quotidianamente nel nostro corpo. Non si tratta di allarmismo, ma di consapevolezza scientifica: l’acqua in bottiglia resta una soluzione utile in situazioni di emergenza, ma il suo uso quotidiano solleva interrogativi che non possono più essere ignorati. Ripensare il modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo acqua potabile diventa così una sfida che riguarda ambiente, salute pubblica e modelli di consumo, con implicazioni che vanno ben oltre la singola bottiglia.