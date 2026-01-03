Befana, videogiochi e idee gaming perfette per il 6 gennaio

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

La Befana non è solo dolci e carbone: il 6 gennaio è anche l’occasione perfetta per regalare videogiochi, DLC e accessori gaming. Ecco le migliori idee per sorprendere gamer di tutte le età.

La Befana e il gaming: una tradizione moderna

Negli ultimi anni la Befana è diventata sempre più una festa “ibrida”, soprattutto per bambini, ragazzi e giovani adulti. Accanto ai classici dolci e al carbone simbolico, trovano spazio regali digitali e videogiochi, spesso più attesi dei doni natalizi.

Il periodo subito dopo Natale è ideale: molti hanno appena ricevuto una console nuova o un PC da gaming e cercano nuovi giochi da provare, magari senza spendere cifre elevate. La Befana diventa così l’ultimo regalo delle feste, perfetto per allungare l’atmosfera natalizia.

Videogiochi economici perfetti da mettere nella calza

Uno dei grandi vantaggi della Befana è che non richiede regali costosi. In questo periodo, grazie ai saldi di gennaio, è facile trovare titoli di qualità a prezzi ridotti.

Giochi indie, produzioni di qualche anno fa e titoli digitali sono perfetti per la calza: costano poco, si scaricano subito e garantiscono ore di divertimento. È il momento ideale per regalare giochi che magari non erano una priorità a Natale, ma che si rivelano ottime sorprese.

Giochi da condividere in famiglia durante le feste

Il 6 gennaio segna spesso l’ultimo giorno di vacanza prima del ritorno alla routine. Per questo motivo, i giochi cooperativi e familiari sono una scelta particolarmente azzeccata: permettono di divertirsi insieme senza pressioni e senza la necessità di essere giocatori esperti.

Titoli come Mario Kart 8 Deluxe sono perfetti per coinvolgere grandi e piccoli grazie a gare immediate, comandi semplici e partite rapide. Allo stesso modo, giochi come Overcooked! All You Can Eat trasformano il caos in risate, rendendo la collaborazione il vero cuore dell’esperienza.

Per chi cerca qualcosa di più rilassante, Nintendo Switch Sports o Just Dance offrono attività leggere e divertenti, ideali anche per chi non gioca abitualmente. In tutti questi casi, il gaming diventa un momento di condivisione, capace di trasformare il pomeriggio della Befana in un’occasione conviviale e spensierata, perfetta per chiudere le festività insieme.

Accessori gaming: piccoli regali che fanno la differenza

Non solo videogiochi: la Befana è perfetta anche per accessori gaming economici. Controller aggiuntivi, cuffie entry-level, supporti per smartphone, mouse pad o carte regalo digitali sono idee pratiche e sempre apprezzate.

Questi regali hanno il vantaggio di essere utili anche nel lungo periodo e spesso migliorano l’esperienza di gioco più di quanto si pensi. Inoltre, si prestano perfettamente al formato “calza”, senza bisogno di pacchetti elaborati.

La Befana digitale: DLC, abbonamenti e contenuti extra

Nel 2026 la Befana è sempre più digitale. Codici per DLC, abbonamenti come PlayStation Plus, Xbox Game Pass o gift card per Steam sono tra i regali più diffusi.

Sono soluzioni flessibili, immediate e ideali anche per chi non conosce perfettamente i gusti del destinatario. Bastano pochi click per regalare nuove avventure, personaggi extra o mesi di gioco senza pensieri.

A differenza del Natale quindi, la Befana è una festa più informale, meno “impegnativa” e più spontanea. Proprio per questo si presta benissimo al mondo dei videogiochi, che vive di immediatezza e divertimento.

Il 6 gennaio rappresenta una sorta di ultimo bonus delle feste, un modo per iniziare l’anno nuovo con qualcosa di leggero e piacevole prima di tornare alla normalità.