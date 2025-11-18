Beats Solo 4, ora a metà prezzo queste potenti cuffie wireless

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

A metà prezzo le cuffie Bluetooth on-ear della Beats con audio bilanciato, autonomia fino a 50 ore e connessione immediata con iOS e Android

Amazon

L’offerta da segnare oggi è sulle Beats Solo 4, le cuffie on-ear pensate per chi vuole stile e praticità senza rinunciare a un suono coinvolgente. Su Amazon sono proposte con uno sconto del 51% che le rende particolarmente interessanti.

Colpiscono per il design in nero opaco, l’audio ricco con bassi presenti e una connessione rapida e stabile. La batteria è uno dei punti forti: dura moltissimo e permette di usarle per giorni senza ricariche frequenti. Ben curata anche la portabilità, grazie alla custodia rigida e ai cavi inclusi, mentre il comfort è elevato per sessioni d’ascolto quotidiane.

La resa sonora è bilanciata e piacevole su più generi musicali, con dialoghi chiari e un buon isolamento passivo. L’abbinamento con iOS e Android è immediato e stabile, e in mobilità le cuffie si comportano in modo affidabile. In sintesi, un modello che punta su qualità, praticità e autonomia, ideale per studio, allenamento o semplicemente per accompagnare le attività di tutti i giorni.

Beats Solo 4

Beats Solo 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Le Beats Solo 4 sono in offerta a 112,99€ con uno sconto del 51%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 118 euro, un taglio che rende molto vantaggioso l’acquisto di queste cuffie on-ear dal profilo premium. Un’occasione da cogliere al volo per portarsi a casa un modello completo e pronto all’uso su più dispositivi.

Beats Solo 4

Beats Solo 4: le caratteristiche tecniche

Il cuore del suono è un’architettura acustica personalizzata con driver aggiornati, progettata per offrire un ascolto potente e definito. A supporto c’è l’Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa, per un’immersione più naturale nei contenuti.

Grande attenzione al comfort: il design ergonomico integra un archetto Flex‑grip e padiglioni regolabili con angolazione ottimizzata, mentre i cuscinetti morbidissimi uniscono comodità e resistenza. La finitura in nero opaco aggiunge un tocco elegante e discreto.

Sull’autonomia, le Solo 4 arrivano fino a 50 ore con una singola carica. Quando serve ricaricare al volo, la tecnologia Fast Fuel garantisce fino a 5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di energia.

La versatilità è totale: supportano audio lossless ad alta risoluzione via USB‑C o tramite jack da 3,5 mm, hanno doppia compatibilità con abbinamento rapido su iOS e Android, integrano microfoni per chiamate nitide e assistente vocale, e sfruttano il Bluetooth di Classe 1 per maggiore raggio d’azione e connessioni stabili.

Beats Solo 4