Il battimaterasso Resmafn oggi costa pochissimo: 70% di sconto
Il Battimaterasso antiacaro Resmafn è in offerta con uno sconto del 70%. Quattro modalità di utilizzo per una pulizia completa di materassi e divani.
Materassi e divani possono trattenere polvere e residui difficili da raggiungere con le pulizie ordinarie. Il battimaterasso antiacaro Resmafn è proposto con uno sconto del 70% per intervenire sui tessuti di casa con un unico apparecchio.
Il dispositivo combina battitura, aspirazione, calore a 60°C e sterilizzazione UV, attivabili insieme con un solo tasto. Il cavo da 5 metri permette di usarlo senza attese di ricarica e di raggiungere materassi, cuscini e divani. La potenza di aspirazione dichiarata è di 15 KPa e il contenitore della polvere ha una capacità di 1 litro.
Battimaterasso antiacaro Resmafn in offerta: sconto del 70%
Per chi vuole occuparsi della pulizia di superfici tessili diverse senza cambiare apparecchio, il battimaterasso antiacaro Resmafn è disponibile a 59,99 euro, con uno sconto del 70%. La scheda lo descrive come adatto a materassi, divani, cuscini, tappeti, coperte e altri tessuti. Non sono indicati dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.
Acquista subito il battimaterasso Resmafn in offerta
Il battimaterasso con aspirazione da 15 KPa e sterilizzazione UV
Quando si desidera pulire a fondo le superfici tessili, la combinazione delle funzioni permette di affrontare il lavoro con un solo apparecchio. Tra le caratteristiche indicate per questo modello ci sono:
- Quattro funzioni attivabili insieme: battitura profonda, aspirazione, riscaldamento a 60°C e sterilizzazione UV lavorano in combinazione, così non occorre alternare diversi strumenti durante la pulizia.
- Aspirazione da 15 KPa: è pensata per rimuovere residui da materassi, divani e altri tessuti. Il contenitore da 1 litro consente di fare più passaggi prima di doverlo svuotare; è separabile e lavabile.
- Battitura a 4.000 vibrazioni al minuto: le vibrazioni aiutano a smuovere le particelle dai tessuti, mentre l’aspirazione raccoglie i residui.
- Lampada UV con interruttore a pressione: secondo la descrizione, si accende quando la base è premuta sulla superficie e si spegne quando l’apparecchio viene sollevato.
- Cavo da 5 metri: permette di usare il dispositivo collegato alla corrente senza aspettare la ricarica e offre libertà di movimento durante la pulizia.
- Uso su più tessuti: il prodotto è indicato per letti, cuscini, divani, tappeti e coperte, per concentrare diverse pulizie con un unico apparecchio.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta subito dello sconto del 70% sul battimaterasso Resmafn, finché l’offerta è disponibile.
Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.
FAQ
No, la descrizione indica un cavo da 5 metri e l’uso collegato alla corrente.
È indicato per materassi, cuscini, divani, tappeti, coperte e altri tessuti.
Combina battitura, aspirazione, riscaldamento a 60°C e sterilizzazione UV.
La scheda indica un contenitore da 1 litro, separabile e lavabile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.