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Il Battimaterasso antiacaro Resmafn è in offerta con uno sconto del 70%. Quattro modalità di utilizzo per una pulizia completa di materassi e divani.

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Materassi e divani possono trattenere polvere e residui difficili da raggiungere con le pulizie ordinarie. Il battimaterasso antiacaro Resmafn è proposto con uno sconto del 70% per intervenire sui tessuti di casa con un unico apparecchio.

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Il dispositivo combina battitura, aspirazione, calore a 60°C e sterilizzazione UV, attivabili insieme con un solo tasto. Il cavo da 5 metri permette di usarlo senza attese di ricarica e di raggiungere materassi, cuscini e divani. La potenza di aspirazione dichiarata è di 15 KPa e il contenitore della polvere ha una capacità di 1 litro.

Battimaterasso antiacaro Resmafn in offerta: sconto del 70%

Per chi vuole occuparsi della pulizia di superfici tessili diverse senza cambiare apparecchio, il battimaterasso antiacaro Resmafn è disponibile a 59,99 euro, con uno sconto del 70%. La scheda lo descrive come adatto a materassi, divani, cuscini, tappeti, coperte e altri tessuti. Non sono indicati dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.

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Il battimaterasso con aspirazione da 15 KPa e sterilizzazione UV

Quando si desidera pulire a fondo le superfici tessili, la combinazione delle funzioni permette di affrontare il lavoro con un solo apparecchio. Tra le caratteristiche indicate per questo modello ci sono:

Quattro funzioni attivabili insieme : battitura profonda, aspirazione, riscaldamento a 60°C e sterilizzazione UV lavorano in combinazione, così non occorre alternare diversi strumenti durante la pulizia.

: battitura profonda, aspirazione, riscaldamento a 60°C e sterilizzazione UV lavorano in combinazione, così non occorre alternare diversi strumenti durante la pulizia. Aspirazione da 15 KPa : è pensata per rimuovere residui da materassi, divani e altri tessuti. Il contenitore da 1 litro consente di fare più passaggi prima di doverlo svuotare; è separabile e lavabile.

: è pensata per rimuovere residui da materassi, divani e altri tessuti. Il contenitore da 1 litro consente di fare più passaggi prima di doverlo svuotare; è separabile e lavabile. Battitura a 4.000 vibrazioni al minuto : le vibrazioni aiutano a smuovere le particelle dai tessuti, mentre l’aspirazione raccoglie i residui.

: le vibrazioni aiutano a smuovere le particelle dai tessuti, mentre l’aspirazione raccoglie i residui. Lampada UV con interruttore a pressione : secondo la descrizione, si accende quando la base è premuta sulla superficie e si spegne quando l’apparecchio viene sollevato.

: secondo la descrizione, si accende quando la base è premuta sulla superficie e si spegne quando l’apparecchio viene sollevato. Cavo da 5 metri : permette di usare il dispositivo collegato alla corrente senza aspettare la ricarica e offre libertà di movimento durante la pulizia.

: permette di usare il dispositivo collegato alla corrente senza aspettare la ricarica e offre libertà di movimento durante la pulizia. Uso su più tessuti: il prodotto è indicato per letti, cuscini, divani, tappeti e coperte, per concentrare diverse pulizie con un unico apparecchio.

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FAQ Il battimaterasso Resmafn funziona a batteria? No, la descrizione indica un cavo da 5 metri e l’uso collegato alla corrente. Quali superfici si possono pulire con il dispositivo? È indicato per materassi, cuscini, divani, tappeti, coperte e altri tessuti. Quali funzioni integra il battimaterasso? Combina battitura, aspirazione, riscaldamento a 60°C e sterilizzazione UV. Quanto è capiente il contenitore della polvere? La scheda indica un contenitore da 1 litro, separabile e lavabile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.