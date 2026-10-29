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Il battimaterasso Resmafn oggi costa pochissimo: 70% di sconto

Il Battimaterasso antiacaro Resmafn è in offerta con uno sconto del 70%. Quattro modalità di utilizzo per una pulizia completa di materassi e divani.

3 min di lettura

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Redazione

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Battimaterasso antiacaro Resmafn con lampada UV Amazon

Materassi e divani possono trattenere polvere e residui difficili da raggiungere con le pulizie ordinarie. Il battimaterasso antiacaro Resmafn è proposto con uno sconto del 70% per intervenire sui tessuti di casa con un unico apparecchio.

Il dispositivo combina battitura, aspirazione, calore a 60°C e sterilizzazione UV, attivabili insieme con un solo tasto. Il cavo da 5 metri permette di usarlo senza attese di ricarica e di raggiungere materassi, cuscini e divani. La potenza di aspirazione dichiarata è di 15 KPa e il contenitore della polvere ha una capacità di 1 litro.

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Battimaterasso antiacaro Resmafn in offerta: sconto del 70%

Per chi vuole occuparsi della pulizia di superfici tessili diverse senza cambiare apparecchio, il battimaterasso antiacaro Resmafn è disponibile a 59,99 euro, con uno sconto del 70%. La scheda lo descrive come adatto a materassi, divani, cuscini, tappeti, coperte e altri tessuti. Non sono indicati dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.

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Il battimaterasso con aspirazione da 15 KPa e sterilizzazione UV

Quando si desidera pulire a fondo le superfici tessili, la combinazione delle funzioni permette di affrontare il lavoro con un solo apparecchio. Tra le caratteristiche indicate per questo modello ci sono:

  • Quattro funzioni attivabili insieme: battitura profonda, aspirazione, riscaldamento a 60°C e sterilizzazione UV lavorano in combinazione, così non occorre alternare diversi strumenti durante la pulizia.
  • Aspirazione da 15 KPa: è pensata per rimuovere residui da materassi, divani e altri tessuti. Il contenitore da 1 litro consente di fare più passaggi prima di doverlo svuotare; è separabile e lavabile.
  • Battitura a 4.000 vibrazioni al minuto: le vibrazioni aiutano a smuovere le particelle dai tessuti, mentre l’aspirazione raccoglie i residui.
  • Lampada UV con interruttore a pressione: secondo la descrizione, si accende quando la base è premuta sulla superficie e si spegne quando l’apparecchio viene sollevato.
  • Cavo da 5 metri: permette di usare il dispositivo collegato alla corrente senza aspettare la ricarica e offre libertà di movimento durante la pulizia.
  • Uso su più tessuti: il prodotto è indicato per letti, cuscini, divani, tappeti e coperte, per concentrare diverse pulizie con un unico apparecchio.

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FAQ

Il battimaterasso Resmafn funziona a batteria?

No, la descrizione indica un cavo da 5 metri e l’uso collegato alla corrente.

Quali superfici si possono pulire con il dispositivo?

È indicato per materassi, cuscini, divani, tappeti, coperte e altri tessuti.

Quali funzioni integra il battimaterasso?

Combina battitura, aspirazione, riscaldamento a 60°C e sterilizzazione UV.

Quanto è capiente il contenitore della polvere?

La scheda indica un contenitore da 1 litro, separabile e lavabile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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