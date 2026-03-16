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Quando si verifica un’emergenza pubblica, dalla crisi geopolitica a un disastro naturale, molti utenti notano lo stesso fenomeno: la batteria dello smartphone si scarica velocemente anche se il telefono non viene usato più del solito. Il motivo non riguarda soltanto l’aumento di messaggi o chiamate. In queste situazioni entrano in gioco fattori tecnici meno visibili, come il segnale debole, la congestione delle reti mobili e l’attività costante del modem del dispositivo. Tutti elementi che costringono lo smartphone a lavorare di più e, di conseguenza, a consumare più energia.

Il segnale debole

Uno dei motivi principali per cui la batteria dello smartphone si scarica velocemente durante un’emergenza è la qualità della connessione alla rete mobile.

Quando il segnale diventa debole o instabile, il telefono deve aumentare la potenza con cui trasmette i dati per riuscire a comunicare con le antenne cellulari.

All’interno di ogni smartphone c’è un componente chiamato amplificatore di potenza, che gestisce proprio la trasmissione del segnale radio. È uno degli elementi più energivori dell’intero dispositivo. Se la rete non è stabile, questo componente lavora più intensamente e il consumo energetico cresce in modo sensibile.

Situazioni di emergenza possono peggiorare la copertura. Le infrastrutture di rete possono subire danni oppure semplicemente essere sovraccariche. In entrambi i casi il telefono deve impegnare maggiori risorse per restare connesso.

La rete congestionata

Un altro fattore importante è il traffico sulla rete.

Durante un’emergenza molte persone cercano contemporaneamente di contattare familiari, amici o colleghi. Telefonate, messaggi e accessi ai social si moltiplicano nello stesso momento.

Questa pressione sulla rete genera quella che tecnicamente viene definita congestione. Le connessioni diventano più lente e i dati devono essere inviati più volte per arrivare a destinazione. Ogni tentativo di trasmissione richiede energia.

Inoltre, la radio del telefono e il processore restano attivi più a lungo per gestire queste operazioni. Anche se lo smartphone sembra inattivo, in realtà sta lavorando per mantenere la comunicazione con la rete.

Il lavoro invisibile del modem

Molti utenti pensano che il telefono consumi batteria solo quando viene utilizzato. In realtà una parte significativa del lavoro avviene in background.

Il modem dello smartphone mantiene un dialogo continuo con le torri cellulari vicine. Controlla la qualità della connessione, sincronizza dati e gestisce eventuali download.

Alcune ricerche indicano che, durante il trasferimento dati, il modem può arrivare a rappresentare circa il 40% del consumo energetico complessivo di un dispositivo mobile.

Quando la rete è instabile il telefono passa più spesso da una cella all’altra o prova diversi tipi di connessione. Ogni riconnessione comporta nuove verifiche e sincronizzazioni, aumentando il lavoro del modem e quindi il consumo della batteria.

Come incide il GPS

In alcune circostanze si aggiunge un ulteriore elemento: le interferenze sui sistemi di posizionamento satellitare.

Segnalazioni arrivate, ad esempio, dagli Emirati Arabi Uniti hanno mostrato casi in cui il GPS degli smartphone indicava posizioni errate oppure impiegava molto tempo a trovare il segnale.

Quando il dispositivo fatica a determinare la posizione, il chip GPS continua a cercare satelliti e a ricalcolare i dati. Questo processo mantiene attivi sensori e processore e contribuisce a ridurre l’autonomia della batteria.

Come risparmiare batteria in queste situazioni

Se la batteria dello smartphone si scarica velocemente durante un’emergenza, alcune precauzioni possono aiutare a limitare il consumo.

Ridurre la luminosità dello schermo è uno dei gesti più immediati. Anche accorciare il tempo di spegnimento automatico del display evita che il telefono resti acceso inutilmente.

La modalità risparmio energetico è un’altra funzione utile perché limita le attività in background e blocca le applicazioni non indispensabili.

Conviene anche ridurre la frequenza di sincronizzazione di email e social network, che altrimenti mantengono il dispositivo attivo in modo continuo.

Quando la copertura è molto scarsa può essere utile disattivare temporaneamente funzioni come dati mobili, Wi-Fi, Bluetooth e GPS se non sono necessarie. Tutte queste tecnologie cercano segnali in modo costante e possono aumentare il consumo energetico.

Infine, mantenere il software aggiornato e utilizzare caricabatterie compatibili aiuta a preservare l’efficienza energetica del dispositivo nel tempo.

Anche evitare di scaricare completamente la batteria è una buona abitudine: diversi produttori, tra cui Samsung, consigliano di mantenerla sopra circa il 20% per preservarne la durata nel lungo periodo.