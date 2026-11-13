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QuantumScape presenta Osprey, una batteria interamente a stato solido con ricarica rapida e test promettenti, ancora lontana dalla produzione commerciale.

La possibilità di funzionare a pressione atmosferica rende la tecnologia interessante per l’elettronica di consumo, anche se nasce per le auto.

Negli smartphone l’autonomia cresce intanto grazie alle batterie al silicio-carbonio; per lo stato solido si guardano prima agli indossabili.

La batteria è il componente dello smartphone che ha cambiato meno la propria natura negli ultimi anni: ioni di litio e un elettrolita liquido, oggi come un decennio fa. Eppure adesso un annuncio arrivato dalla California riporta l’attenzione su un’alternativa di cui si discute da tempo.

Si parla di batterie a stato solido, e la novità firmata QuantumScape tocca alcuni dei limiti che finora ne hanno frenato l’arrivo nei dispositivi più piccoli. Certo, attenzione: per i telefoni la strada resta lunga, e nel frattempo i produttori hanno imboccato una via diversa.

Cosa ha annunciato QuantumScape con Osprey?

In una batteria tradizionale gli ioni di litio si spostano tra i due elettrodi, anodo e catodo, attraversando un elettrolita liquido, che è infiammabile. Le batterie a stato solido lo sostituiscono con un materiale solido, più stabile, e promettono di immagazzinare più energia a parità di spazio.

QuantumScape, azienda di San Jose che lavora da anni a questa tecnologia, aveva finora una soluzione ibrida: un separatore ceramico solido tra gli elettrodi e una componente liquida dal lato del catodo. Con la piattaforma Osprey anche quella parte diventa solida, grazie a un materiale a base di solfuri, e la cella è solida per intero.

I numeri diffusi dall’azienda parlano di 1.000 cicli di carica completa con circa l’80% della capacità ancora disponibile, di una ricarica dal 10 all’80% in cinque minuti e di un funzionamento anche sotto i -20 °C. La densità energetica stimata arriva a circa 1.100 Wh/L. Sono dati di laboratorio, ottenuti su celle di prova a due strati, e la stessa QuantumScape avverte che potrebbero cambiare nel passaggio ai formati commerciali.

Perché interessa anche a chi ha uno smartphone?

Ora, Osprey nasce per l’automobile e per ora nessun produttore di telefoni è coinvolto. L’azienda indica però l’elettronica di consumo tra i mercati a cui la sua tecnologia può rivolgersi, e uno dei risultati annunciati riguarda da vicino i dispositivi tascabili.

Le celle con solfuri, per funzionare, hanno di norma bisogno di essere tenute sotto forte pressione da strutture meccaniche che le comprimono. In un’auto lo spazio per queste strutture si può trovare, dentro un telefono spesso pochi millimetri no. Le celle Osprey hanno completato i test a una sola atmosfera, cioè alla normale pressione dell’aria, ed è il dato che rende il discorso interessante anche fuori dal mondo dei veicoli.

Il resto dei vantaggi è facile da tradurre nell’uso quotidiano: più energia nello stesso volume significa più autonomia senza aumentare lo spessore, e l’assenza di liquidi infiammabili riduce i rischi in caso di surriscaldamento.

A che punto sono le batterie dei telefoni

Mentre lo stato solido restava nei laboratori, gli smartphone hanno guadagnato autonomia per un’altra via. Secondo Counterpoint Research, a gennaio 2026 la capacità media delle batterie dei telefoni venduti nel mondo ha raggiunto i 5.291 mAh, circa 400 in più rispetto a un anno prima: l’aumento più marcato dal 2021.

Il merito è delle batterie al silicio-carbonio, in cui la grafite dell’anodo lascia posto a un composto a base di silicio capace di trattenere più litio. Le hanno adottate per primi i marchi cinesi, da Honor a Oppo fino a Xiaomi, con modelli di punta che arrivano a 7.000 mAh. L’elettrolita, però, resta liquido: è un’evoluzione della tecnologia esistente, e lo stato solido rimane un passo successivo.

Quando arriverà lo stato solido negli smartphone?

Nessuno smartphone in commercio monta una batteria interamente a stato solido. I primi prodotti che si avvicinano sono power bank con celle semi-solide, mentre il debutto delle celle solide vere e proprie è atteso nei dispositivi più piccoli: Samsung Electro-Mechanics ha sviluppato una mini batteria di questo tipo per gli indossabili, come smartwatch e anelli smart, con l’obiettivo dichiarato di avviarne la produzione di massa entro la fine del 2026.

Per i telefoni mancano date ufficiali, e lo stesso vale per Osprey, che QuantumScape presenta come soluzione di lungo periodo senza indicare tempi di produzione. Il percorso più probabile passa prima dagli oggetti piccoli e dalle auto, dove i margini di costo e di spazio sono diversi. Nel frattempo chi cerca più autonomia la trova nei modelli al silicio-carbonio, che continueranno a fare da ponte finché lo stato solido non sarà pronto a entrare in tasca.