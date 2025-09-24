Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Muoversi in città non è semplice per nessuno, ma per le persone con disabilità visiva le difficoltà si moltiplicano: ostacoli imprevisti sui marciapiedi, semafori non sonorizzati, mezzi pubblici che arrivano senza un segnale chiaro.

In Italia, secondo i dati delle associazioni di categoria, oltre 360mila persone convivono con cecità totale o grave ipovisione; a livello mondiale, il numero sale a circa 253 milioni. Un contesto nel quale parlare di smart city ha senso solo se l’innovazione tecnologica diventa inclusiva.

Una città “intelligente” non può dirsi tale se non consente a tutti i cittadini di spostarsi in sicurezza e autonomia. È proprio da questa esigenza che nasce il bastone elettronico WeWALK, un supporto di nuova generazione che integra sensori, intelligenza artificiale e aggiornamenti software costanti per trasformare un ausilio tradizionale in una piattaforma tecnologica evoluta.

Dalla tradizione all’innovazione: il bastone che diventa smart

Il bastone bianco, da oltre un secolo, rappresenta l’icona della mobilità autonoma per i non vedenti. Semplice, economico e universale, resta uno strumento insostituibile. Ma se la tecnologia può amplificarne l’utilità, perché non sfruttarla?

È questa la domanda da cui sono partiti i fondatori di WeWALK. Il risultato è un bastone che mantiene l’immediatezza del modello tradizionale, ma che integra funzioni avanzate: sensori a ultrasuoni in grado di rilevare ostacoli sopra il livello del petto, un’app collegata a Google Maps che offre istruzioni vocali passo passo, compatibilità con Siri e Google Assistant.

I sensori non si limitano a “vedere” quello che il bastone tradizionale non rileva: distinguono la distanza dagli ostacoli e attivano vibrazioni di diversa intensità, permettendo all’utente di orientarsi meglio anche in ambienti affollati.

L’app dedicata integra invece Google Maps, con un’interfaccia semplificata e comandi vocali, così da fornire direzioni precise senza dover gestire menu complessi sul telefono, mentre l’uso con Siri o Google Assistant è pensato per ridurre al minimo la necessità di interazione manuale, dato che basta un comando vocale per chiedere informazioni, pianificare un percorso o ricevere indicazioni sul mezzo pubblico in arrivo.

A differenza di altri dispositivi sperimentali, WeWALK non si limita ad “aggiungere” tecnologia: la integra in un ecosistema pensato per le persone non vedenti, con un’interfaccia basata su vibrazioni, comandi vocali e un piccolo touchpad che permette di controllare lo smartphone senza estrarlo dalla tasca, così chi lo utilizza può ricevere informazioni di navigazione, esplorare i dintorni, sapere quali mezzi pubblici si trovano in arrivo o quali esercizi commerciali sono vicini.

Dal bastone alla piattaforma: l’ecosistema WeWALK

Uno dei limiti dei dispositivi tecnologici è il rischio di diventare obsoleti in pochi anni. WeWALK ha scelto una strada diversa: il bastone non è un prodotto “chiuso”, ma una piattaforma che si evolve con aggiornamenti software periodici. Questo significa che, a distanza di tempo dall’acquisto, l’utente può ricevere nuove funzioni senza dover cambiare dispositivo.

In questa prospettiva si inserisce anche WeAssist, il servizio di supporto remoto che amplia ulteriormente le possibilità d’uso. Attraverso la connessione GPS e l’integrazione con operatori specializzati e sistemi di intelligenza artificiale, WeAssist permette di affrontare spostamenti complessi – in stazioni, aeroporti o quartieri affollati – con un aiuto in tempo reale. WeWALK non si limita a fornire un innovativo hardware, ma costruisce un ecosistema digitale orientato all’inclusione.

Un altro tassello fondamentale è AIM (Accessible Innovation for the Blind), programma che coinvolge direttamente la comunità dei non vedenti nella progettazione e nello sviluppo di nuove soluzioni.

Con AIM Training, nato in collaborazione con il programma Microsoft AI for Accessibility, le persone non si limitano a usare la tecnologia, ma la plasmano, contribuendo a renderla più vicina ai bisogni reali.

AIM non è solo formazione, ma anche advocacy, perché porta l’accessibilità al centro delle agende politiche, spingendo governi e istituzioni a considerarla un pilastro delle smart city.

Partnership e riconoscimenti internazionali

Il valore di un progetto si misura anche dal riconoscimento che riceve a livello internazionale. WeWALK, nata tra Londra e Istanbul come startup, è stata premiata in diverse occasioni: è entrata nella lista dei Time Best Inventions 2023, ha ottenuto un Edison Award nel 2024 e nello stesso anno è stata insignita del King’s Awards for Enterprise Innovation. Premi che non celebrano solo un prodotto, ma l’impatto sociale di un’idea.

Un sostegno di grande peso mediatico è arrivato anche da Satya Nadella, CEO di Microsoft, che ha citato WeWALK come esempio di tecnologia capace di cambiare la vita delle persone. Non si tratta di una semplice dichiarazione: Microsoft collabora con WeWALK attraverso programmi di formazione e inclusione legati all’intelligenza artificiale.

Ma le partnership non finiscono qui. Con Moovit, piattaforma leader nella mobilità urbana acquisita da Intel, WeWALK ha sviluppato un’integrazione che permette di ricevere informazioni in tempo reale su autobus e treni direttamente dal bastone.

Con Orange e Lumen AI, invece, il focus è stato sull’uso dell’intelligenza artificiale per semplificare la mobilità dei non vedenti e ipovedenti. Collaborazioni che dimostrano come l’innovazione non sia mai un processo isolato, ma il risultato di sinergie tra aziende e istituzioni.

Smart city inclusive: dal singolo alla collettività

Il discorso sull’accessibilità non può però essere limitato alla dimensione individuale, perché se una città è davvero “intelligente”, deve esserlo per tutti i suoi abitanti. E WeWALK si inserisce proprio in questa visione: non solo ausilio personale, ma tassello delle smart city inclusive.

Un bastone elettronico che dialoga con le infrastrutture urbane e i servizi digitali non aumenta solo l’autonomia del singolo, ma contribuisce a trasformare il modo in cui la città accoglie i cittadini, ed è quindi un passo avanti verso un’idea di urbanistica che non considera l’accessibilità come optional, ma come criterio fondamentale di progettazione.

AIM, in questo senso, non è solo un programma tecnologico, ma anche un movimento di advocacy internazionale, che porta il tema dell’inclusione all’attenzione di governi, istituzioni e fondazioni, influenzando politiche pubbliche e investimenti.

Ogni volta che un’amministrazione sceglie di integrare strumenti come WeWALK, non sta solo adottando una tecnologia, sta facendo una scelta culturale e politica.

E l’impatto si riflette anche sulle famiglie e sui caregiver. Sapere che una persona non vedente può affrontare gli spostamenti quotidiani con maggiore autonomia riduce ansia e stress in chi si prende cura di lei. Non si tratta quindi solo di tecnologia, ma di benessere condiviso, facendo in modo che la libertà di movimento del singolo diventi serenità per l’intera rete familiare e sociale.

Esperienze reali e supporto della comunità internazionale

La tecnologia acquista valore quando incontra le esperienze quotidiane delle persone. Nei forum internazionali dedicati all’assistive technology, diversi utenti hanno raccontato i loro primi approcci con WeWALK.

Alcuni hanno sottolineato la necessità di un periodo di training per sfruttare al meglio le funzioni integrate, altri hanno evidenziato come il bastone diventi un argomento di conversazione che rende visibile la disabilità in modo positivo: “Is that a WeWALK in your hand?” è una delle reazioni riportate.

Naturalmente, come accade per qualsiasi tecnologia, non mancano difficoltà iniziali: l’interfaccia richiede pratica e non tutte le persone hanno la stessa dimestichezza con gli smartphone. Ma proprio per questo AIM Training assume un ruolo centrale, fornendo le competenze necessarie a usare la tecnologia in modo consapevole.

La comunità che si sta creando intorno a WeWALK rappresenta un altro valore aggiunto, con scambio di esperienze, supporto reciproco e testimonianze che alimentano un circolo virtuoso. Non è solo un prodotto, è un movimento.

Più cresce la community, più si moltiplicano le storie di autonomia riconquistata: studenti che riescono a frequentare corsi universitari lontano da casa, lavoratori che si spostano in città nuove senza dover dipendere dall’aiuto costante di colleghi o familiari, viaggiatori che affrontano aeroporti e stazioni con maggiore sicurezza.

La tecnologia che apre opportunità

Un bastone tradizionale permette di muoversi evitando ostacoli, ma un bastone elettronico come WeWALK apre scenari più ampi. Significa poter prendere un autobus senza dover chiedere a un passante quale linea è in arrivo. Significa ricevere un avviso vocale quando si è vicini alla fermata giusta. Significa percorrere una strada sconosciuta con la sicurezza di avere un sistema che integra mappe, sensori e intelligenza artificiale.

E, guardando al futuro, le possibilità sono ancora maggiori: nei progetti in sviluppo ci sono funzioni che permetteranno di pagare i biglietti dei mezzi pubblici direttamente dal touchpad del bastone, o di ricevere informazioni dettagliate sull’accessibilità di un luogo basandosi sui dati condivisi dalla comunità degli utenti.

Sono dettagli che, per chi vede, possono sembrare marginali. Ma per chi convive con una disabilità visiva rappresentano la differenza tra dipendere dall’aiuto altrui e vivere un’esperienza di mobilità autonoma.

Un futuro che si costruisce insieme

La frase spesso citata negli eventi dedicati alle smart city è: “Le città non sono smart se non sono accessibili”. WeWALK incarna questo principio, trasformando un oggetto semplice come un bastone in un ponte verso un futuro più inclusivo.

Non si tratta di un gadget, né di una promessa miracolosa, ma di un assistive device avanzato, riconosciuto e premiato a livello globale, che continua a evolversi grazie al dialogo con la comunità e alle collaborazioni internazionali.

La vera innovazione, qui, non è solo tecnologica, è sociale, perché offre autonomia, sicurezza e nuove opportunità a milioni di persone.