La Barca di Gesù esiste e continua ad affascinare il mondo. Il dibattito sulla storia del relitto ha recentemente ripreso vita a seguito delle dichiarazioni dell’esperto di archeologia biblica, Danny Herman.

Secondo lo studioso, la barca presenterebbe caratteristiche e dettagli tali da poterla associare a quella usata dai discepoli. Inoltre il sito in cui è stata ritrovata, nei pressi di Gennesaret, sembrerebbe coincidere con quello menzionato nei Vangeli.

Il ritrovamento e il pericolo dell’aria

Lo straordinario ritrovamento avvenuto nel 1986 in Israele fu possibile grazie a un prolungato ed eccezionale periodo di siccità. Il conseguente abbassamento del livello dell’acqua del lago di Tiberiade al di sotto della norma fece riemergere la prua della barca.

Fu questa a essere avvistata da due fratelli del Kibbutz Ginosar, i pescatori Moshe e Yuval Lufan. I due uomini diedero inizio a un’attività di recupero che si rivelò molto delicata.

L’antico reperto è stato sepolto nel fango per quasi 2mila anni. Interromperne il “riposo” in maniera brusca e senza le dovute precauzioni, con un contatto diretto con l’aria avrebbe portato a conseguenze catastrofiche.

Furono necessarie quindi diverse operazioni per mettere in sicurezza il relitto, portandone alla luce la superficie originale, liberandola da fango e salsedine. Quello stesso fango che ne aveva permesso lo speciale stato di conservazione. Solo al termine di queste fasi fu possibile ammirarne le caratteristiche principali.

Cosa sappiamo della Barca di Gesù

Una struttura in legno di cedro a remi e vela, che si estende per circa 8 metri di lunghezza e che poteva sicuramente ospitare 12 uomini. Presentava probabilmente un fondo piatto o leggermente concavo, adatto alla pesca nelle acque del Mare di Galilea. Per quanto riguarda la datazione, è stata fissata in un periodo compreso tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., stando agli esperti.

Aspetti costruttivi e datazione coincidono dunque con l’arco temporale della vita di Gesù. Ci sono però altri dettagli che hanno destato l’interesse e la curiosità degli studiosi.

Le operazioni di restauro hanno portato alla luce anche tracce di numerose riparazioni. Questo indizio suggerisce un uso prolungato per decenni da parte di generazioni di pescatori. Ciò ne confermerebbe la destinazione a mezzo per la pesca.

La “storia” dietro al miracolo

Stando alle parole di Herman, la tipologia dell’imbarcazione è la stessa citata nei Vangeli: “È davvero possibile collegarla alla storia conosciuta, quando Gesù placò la tempesta e camminò sulle acque”.

Un terreno scivoloso, considerando come si muova tra storia e religione. Ad ogni modo gli elementi ritrovati consentono agli esperti di proseguire in analisi e ipotesi. Sono stati rinvenuti una lampada a olio e un pentolino da cucina nello stesso strato di limo.

La lampada, nello specifico, lascia supporre un viaggio notturno. Anche in questo caso si torna a parlare del Vangelo e della sua narrazione. Secondo Matteo (capitolo 14), Gesù raggiunse i suoi discepoli nel corso di una traversata notturna mentre imperversava una tempesta.

Nel testo si legge poi di Pietro, che tentò di camminare sulle acque, affondando per mancanza di fede. Su quelle stesse acque Cristo riuscì a salvarlo. Il gruppo approdò infine a Gennesaret (antico nome di Ginosar), ovvero dove l’imbarcazione è stata rinvenuta.

Al di là della dimensione spirituale, è decisamente interessante la narrazione tecnica che accompagna il ritrovamento. Dopo la scoperta, la squadra dell’Israel Antiquities Authority, del Kibbutz Ginosar e diversi volontari scavarono per 12 giorni e notti consecutive. La barca venne recuperata in condizioni critiche e successivamente sigillata in schiuma e vetroresina per evitare ulteriori contatti con l’aria.

Condotta verso un centro di restauro, galleggiando, ha subito un processo di lavorazione durato 16 anni. Il fango è stato sostituito da una sostanza trasparente per evitarne il deterioramento e dal 2000 il reperto è esposto presso il Museo Yigal Allon di Ginosar.

Dopo tutti questi anni abbiamo prove concrete che questa sia la Barca di Gesù? Le parole di Herman non lasciano dubbi: “Non ho modo di provare che sia davvero quell’imbarcazione. È però di certo il tipo usato nel racconto evangelico. Il luogo, il periodo e la struttura combaciano”.