Barbecue elettrico, offerta speciale e prezzo stracciato: va comprato oggi

Il barbecue elettrico George Foreman è in offerta con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 90 euro. Puoi cucinare più pietanze contemporaneamente.

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La bella stagione sta arrivando e si avvicina sempre di più il periodo per le grigliate all’aperto con gli amici. Per farle è fondamentale avere gli strumenti adatti, a partire dal barbecue. Se non vuoi sporcare il giardino o se hai poco spazio a disposizione, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il barbecue elettrico George Foreman in promo con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 90 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un elettrodomestico che si rivela utilissimo e versatile. Grazie alla piastra extra large puoi cucinare contemporaneamente diverse pietanze, dalla carne, alle verdure alla griglia fino ai panini. Il tutto con la massima rapidità. Anche la pulizia è estremamente semplice: basta lavare la griglia quando è ancora tiepida e per il grasso è presente una pratica vaschetta. Non perdere tempo e approfittane ora.

Barbecue elettrico George Foreman

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Barbecue George Foreman: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il barbecue elettrico George Foreman. Da oggi è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 89,99 euro. Un prezzo ottimo per un elettrodomestico versatile e che ti permette di organizzare una grigliata con gli amici in pochissimo tempo e con il minimo sforzo. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del barbecue è immediata e la consegna è prevista nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Barbecue elettrico George Foreman

Berbecue George Foreman: le caratteristiche tecniche

Il barbecue elettrico George Foreman è la soluzione definitiva per chi ama fare le grigliate con gli amici, ma ha poco spazio a disposizione e soprattutto non vuole sporcarsi con legna e carbone. Progettato con un fusto di supporto rimovibile, questo barbecue può essere utilizzato sia all’esterno (in giardino o sul balcone ) sia direttamente all’interno della cucina posizionandolo sul tavolo, senza il problema del fumo o del carbone e garantendo una cottura perfetta in ogni stagione.

Con una generosa superficie di cottura, questo modello permette di cucinare fino a 15 porzioni contemporaneamente, rendendolo ideale per feste in famiglia o cene con gli amici. La potenza da 2400 W assicura un riscaldamento rapido e una distribuzione uniforme del calore, mentre il controllo della temperatura regolabile ti consente di gestire con precisione la cottura di carne, pesce, verdure o panini, mantenendo i cibi succulenti e saporiti.

Il design inclinato delle piastre permette di incanalare e raccogliere i grassi e gli oli di cottura in una vaschetta separata, riducendo i grassi fino al 42% per piatti molto più leggeri e sani, senza mai rinunciare al gusto.

A rendere questo barbecue un elettrodomestico unico è l’estrema facilità nella pulizia: le piastre di cottura sono dotate di un rivestimento antiaderente di alta qualità che impedisce al cibo di attaccarsi o bruciarsi sulla superficie. Al termine della grigliata, basta una rapida passata quando la piastra è ancora tiepida per rimuovere ogni residuo. Inoltre, la vaschetta raccogli-gocce è facilmente removibile e lavabile in lavastoviglie, riducendo al minimo i tempi di manutenzione post-cottura per farti godere solo il meglio del tuo barbecue.

Barbecue elettrico George Foreman