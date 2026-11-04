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Il barbecue elettrico Cecotec PerfectRoast 3000 Inox con una potenza da 3000 W è in offerta con il 50% di sconto. Piastra mista e due zone indipendenti.

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Organizzare una grigliata in casa senza fumo da fuoco e senza dover cuocere ogni ingrediente in successione può essere complicato. Il Cecotec PerfectRoast 3000 Inox è disponibile con uno sconto del 50%.

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La sua piastra combina una superficie grill e una liscia, così permette di cucinare alimenti diversi, dalla carne alle verdure, ma anche uova, pesce e frutti di mare. I due termostati regolabili consentono di gestire separatamente le zone di cottura, mentre la piastra rimovibile e la vaschetta raccogli-grasso rendono più pratiche le operazioni di pulizia.

Cecotec PerfectRoast 3000 Inox in offerta con sconto del 50% e circa 87 euro di risparmio

Se vuoi cucinare pietanze diverse contemporaneamente, questo barbecue elettrico mette a disposizione una superficie da 30 x 50 cm e due zone con temperatura regolabile in modo indipendente. Il prezzo indicato è di 86,99 euro: applicando lo sconto del 50%, il risparmio è di circa 87 euro rispetto al prezzo prima dello sconto. Puoi portarti a casa il Cecotec PerfectRoast 3000 Inox con il 50% di sconto. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza, un coupon, il pagamento a rate, i vantaggi Prime o i tempi di reso.

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Il barbecue Cecotec con 3000 W e due zone a temperatura indipendente

Quando vuoi preparare più pietanze senza rinunciare al controllo della cottura, la superficie mista e le regolazioni separate possono aiutarti a gestire meglio i tempi. Ecco le caratteristiche che rendono pratico questo barbecue elettrico:

Potenza di 3000 W e resistenza integrata : favoriscono la distribuzione del calore e permettono di cucinare diversi tipi di alimenti.

: favoriscono la distribuzione del calore e permettono di cucinare diversi tipi di alimenti. Piastra mista grill e liscia : puoi alternare carne e verdure a uova, pesce e frutti di mare, utilizzando la superficie più adatta a ciascun alimento.

: puoi alternare carne e verdure a uova, pesce e frutti di mare, utilizzando la superficie più adatta a ciascun alimento. Due zone con termostati indipendenti e sei livelli di temperatura per zona : regoli separatamente la cottura, utile quando prepari ingredienti diversi nello stesso momento.

: regoli separatamente la cottura, utile quando prepari ingredienti diversi nello stesso momento. Superficie di cottura da 30 x 50 cm e paravento pieghevole : hai spazio per cucinare più alimenti insieme; il paravento aiuta a proteggerli dal vento e dagli schizzi.

: hai spazio per cucinare più alimenti insieme; il paravento aiuta a proteggerli dal vento e dagli schizzi. Piastra rimovibile antiaderente e vaschetta raccogli-grasso: la superficie si estrae per facilitare la pulizia ed è adatta alla lavastoviglie. In dotazione sono presenti anche un ripiano per accessori e una spatola per la pulizia.

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FAQ Il Cecotec PerfectRoast 3000 Inox permette di cuocere alimenti diversi insieme? Sì. Ha una superficie mista grill e piastra e due zone di cottura con termostati indipendenti. Quanti livelli di temperatura si possono impostare? Sono disponibili sei livelli di temperatura per ciascuna delle due zone. La piastra del barbecue è rimovibile? Sì. La piastra è estraibile, antiaderente e adatta alla lavastoviglie. Quali accessori sono inclusi? Sono inclusi una vaschetta raccogli-grasso, un ripiano per gli accessori e una spatola per la pulizia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.